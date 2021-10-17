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Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

На горе Афон, или Святой Горе, в Греции сосредоточены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов, благодаря чему это место стало крупнейшим центром паломничества православных христиан. 

Однако, попасть на гору Афон нелегко.

Мужчинам следует придерживаться свода строгих правил, а женщины, дети, и даже животные женского пола на гору и вовсе не допускаются.

Удивительно!

 

Административный район Автономное монашеское государство Святой Горы в Греции. Согласно легенде, однажды во время бури к берегам Афона прибило корабль, на котором плыла Богородица.

 

Афон

В поселении, состоящем исключительно из мужчин, строго соблюдаются давние традиции. Уклад жизни монахов практически не изменился более чем за тысячелетие.

 

Афон

Пожилой монах сидит у входа в монастырь Дохиар.

 

Афон

Гора Афон находится на одноимённом полуострове, который, в свою очередь, входит в состав более крупного полуострова Халкидики.

 

Афон

Лошадь бродит по улицам Карье. Кроме женщин и детей, на острове отсутствуют особи животных женского пола.

 

Афон

Гору Афон также называют Святой Горой. Здесь расположены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов.

 

Афон

Старые сараи для лодок на берегу бухты возле монастыря Ватопед.

 

Афон

Улицы города Карье, административного центра Святой Горы Афон, который стал местом паломничества православных христиан.

 

Афон

Внутренний дворик монастыря Великая Лавра.

 

Афон

На улицах часто можно встретить прогуливающихся монахов и священников.

 

Афон

Попасть на Святую Гору Афон нелегко. Туристы должны следовать дресс-коду и соблюдать перечень правил, в том числе не курить и не включать музыку.

 

Афон

С горы Афон высотой 2033 метра открывается потрясающий вид на море.

 

Афон

Паломники и православные монахи плывут на пароме на полуостров Афон.

 

Афон

Знак, указывающий путь к монастырю Эсфигмен.

 

Афон

Молодые монахи беседуют с пожилым возле монастыря Дохиар.

 

Афон

Икона на стене церкви в монастыре Ватопед.

 

Афон

Паломники и монахи готовятся сходить с парома на берег полуострова Афон.

 

Афон

Прибытие паломников в Карье, откуда автобусы развозят их по монастырям на всей территории полуострова.

 

Афон

Старый Mercedes в живописном дворике на территории монастыря Великая Лавра.

 

Афон

В монастыре Эсфигмен нет центрального отопления. Зимой монахи отапливают свои кельи дровяными печами.

 

Опунция

Плоды опунции иногда подают на обед паломникам.

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