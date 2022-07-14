Православные молитвы Иоанну Воину

Молитвы Иоанну Воину читают люди, которые не могут обрести покой в душе.

О жизни этого святого мало информации. Но то, что известно, поражает и заставляет задуматься.

Реальная фигура

Истории известно, что будущий праведник родился в IV веке. О семье и происхождении верующего фактов не осталось. Но исследователи считают, что, вероятнее всего, мужчина был славянином, поскольку служил в скифском племени воинов.

Рыцарь добра проходил службу в армии тирана и безбожника Юлиана Отступника, время правления которого приходилось на 361-363 годы. Император был известен как мудрый философ. Параллельно занимался риторикой. У него были все шансы стать хорошим правителем. Но потом он увлекся язычеством, которое открыло его темную сущность. Молитва мученику Иоанну Воину помогает бороться с ложной верой. Ведь этот святой жил в то время, когда вокруг него были тысячи безбожников. Одним он помогал словами, другим - делом. Были и такие, которые осознавали его силу и переходили в христианство.

Неправильный путь

Юлиан с детства рос сиротой. Неоднократно от смерти мальчика спасали странные обстоятельства. Его окружали величайшие умы того времени. Участие в воспитании принимал сам епископ. Но юноша тайно восхищался язычеством.

В ходе политических событий он получил титул императора. Пока полноправная власть принадлежала другим, Юлиан скрывал свои религиозные предпочтения. Но как только оказался на троне, сразу взялся восстанавливать традиции язычников. Следовательно, очень сильно пострадало христианство. Две религии противостояли друг другу. Император использовал нечестные методы в борьбе с верой во Всевышнего.

Неофициально в тот период были под запретом даже молитвы. Святой Иоанн Воин осознавал свое предназначение и пытался максимально помочь людям. Он устроился служить в царскую армию и через хитрости делал добрые дела.

История Отступника

Очень интересная история о том, как Юлиан получил свое прозвище. Однажды император проводил жертвоприношения идолам на территории базилики, которая предназначалась для прогулок и деловых бесед. Теми местами проходил старый слепой мудрец. Его проводником был маленький мальчик. Малыш пересказывал старику все, что происходило вокруг. Когда дедушка понял, что делает император, то подошел к нему и назвал его безбожником и отступником. На эти слова правитель ответил: «Ты слепой, и твой Бог не вернет тебе зрение». На такое обещание мудрец сказал: «Мне следует поблагодарить Творца за слепоту, ведь я не вижу твоих грехов». Юлиан промолчал и продолжил ритуал, но с тех пор за ним укрепилось прозвище Отступник.

Между тем праведник-солдат продолжал помогать невинным людям. Он постоянно и искренне читал свои молитвы. Иоанну Воину содействовал в делах сам Господь.

Темное время

О внешности святого сегодня можно узнать из картин и икон. Там художники изображали его как высокого, сильного мужчину. У него были черные волосы, что прядями спадали на лицо, и темная борода. Рисовали рыцаря в латах и с плащом. Особый акцент авторы делали на одежде, таким образом историки узнали, что святой был конным воином.

Иоанн притворялся бойцом и без колебаний выполнял свои задачи. Он помогал христианам, попавшим в беду, и тем, кто был захвачен солдатами. Давал пленникам пищу и воду. При возможности предупреждал людей об опасности. Нередко святой спасал братьев по вере из темницы. Следует отметить, что молитва Иоанну Воину и сегодня способствует тому, чтобы невинный вышел на свободу. В том случае, если человек согрешил, обращаться к мученику можно с просьбой наставить на путь света Божьего.

Но был милосердным праведник не только к христианам. Каждый, кто оказался в беде или сложной ситуации, получал от него помощь. Добродушие мученика не зависело от того, какую веру исповедует человек.

Трагический финал

Когда император узнал о тайной жизни солдата-христианина, то очень рассердился. Он приказал схватить мужчину и бросить в тюрьму. Пленного морили голодом, всячески издевались и не давали воды. В тяжелое время он задумывался над тем, стоит ли дело такого наказания. Мужчина уже был готов отказаться от своей миссии, но помогла молитва. Иоанну Воину хватило терпения попросить у Бога спасения, и Творец дал ему величайший дар - силу веры.

Когда узника привезли в темницу, император был в походе и не мог в отсутствие назначить смертную казнь христианину. Долго ждал плененный. Но не суждено Юлиану встретиться с праведником. Правитель погиб 26 июня 363 года на поле битвы. Некоторые современники монарха свидетельствовали, что война, которую он затеял, обречена на поражение, тиран сам бросился на копья врага. Другие источники рассказывали, что погиб язычник от руки своего воина, который был обижен на него.

Следовательно, по приказу нового правителя Иовиана, который верил в Господа, всех религиозных пленных освободили. Помогли искренние молитвы Иоанну Воину, и он не уставал служить людям.

Продолжение благих дел

После выхода из темницы святой продолжил свою миссию. Мало информации осталось о его дальнейшем существовании. Но есть факты, что праведник получил славу хорошего и сердечного христианина. Прожил он долгую жизнь и умер в глубокой старости. Завещал похоронить себя на кладбище, где лежали бедняки и странники, которых так любил святой.

Много лет спустя люди забыли, где находится его могила. Тогда христианин пришел во сне к одной праведной женщине и рассказал ей, где находятся его нетленные мощи. Тело святого раскопали и перевезли в Константинопольский храм.

Молитвы Иоанну Воину читают люди, которые страдают от оскорблений, те, к кому относятся несправедливо. Он выступает защитником правды и спасает от издевательств.

Слова к праведнику

Обратиться к святому можно такими словами: «Добрый и сильный Воин Иоанн, хранитель обиженных, помощник несчастных! Услышь наши молитвы, ибо избран ты Господом, путь твой праведный, а действия твои целебны. Утешь нашу печаль, забери грусть, смени боль разочарования на счастье. Укрепи дух наш и дай веры, как добавил тебе силы Всевышний. Закрой тела и сердца наши от врага видимого и тайного. Пошли ему понимание неверности поступков и намерений злых. Проси за раба (имя) у Творца. Пусть пошлет блага невидимые, светом солнца своего озарит путь. Мы славим Бога, сына Его Христа и Духа Святого. Аминь».

Текст лучше читать с чистыми помыслами и светлым сердцем. Молитва Иоанну Воину от обидчика предназначена не для того, чтобы наказать врага. Ее цель - защитить нас от недоброжелателя и освободить душу от обиды, что мешает жить по-христиански.

Защитник справедливости

Особенно почитают мученика в России и на Украине. Именно в храмах этих государств хранится большинство икон святого. Нередко изображали праведника с тремя вещами, которые стали своеобразными эмблемами Воина. В руке он держит крест как знак того, что его вера прошла всевозможные испытания, не сломалась под натиском врагов. Также христианин держит меч или копье, символизирующие силу, которую дал мученику Всевышний, чтобы тот боролся с неправдой и несправедливостью. Третий элемент - щит. Это означает, что Бог взял праведника под Свою опеку и защищает его от напастей.

Практикуется также молитва Иоанну Воину о возврате вором украденного. Если ваше желание идет от сердца, то человек вернет все, что забрал. В противном случае пострадавшего в ближайшем будущем ждет большая удача.

Каждый, кто искренне умоляет о помощи, получит все - крест, меч и щит. Поэтому будет с верой идти по жизни, побеждать зло и не бояться врагов - как тех, что снаружи, так и тех, которые внутри нас.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2521767363395193785/

А вы знали об этом?

В середине XVII века в России стали происходить странные события — начали массово погибать целые деревни. Загадок добавляло то, что незадолго до гибели крестьян в этих поселениях объявлялись подозрительные староверы-морильщики,, которые для спасения от надвигающегося Апокалипсиса и избавления от вечных мук предлагали простое решение – «держаться полного поста до последнего издыхания». По их мнению, пользы оставаться в живых нет, ведь «правая вера» исчезла, «антихрист уже царствует в мире», а Страшный Суд всё ближе. Спастись смогут лишь те, кто по примеру мучеников добровольно скончается от голода и жажды. Самым популярным впоследствии стало самосожжение, от которого погибли тысячи крестьян. Кроме того, противники никоновских реформ совершали одиночные и массовые самоутопления, практиковали погребение заживо, подрывались при помощи пороховых зарядов, поочередно отрубали головы собравшимся или добровольно задыхались в избах от дыма.

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