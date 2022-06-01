Причащение (или причастие) – выступает церковным таинством, во время которого христиане вкушают хлеб и вино, символично означающие тело Христово. Данное таинство первым установил сам Спаситель на Тайной Вечере накануне своей смерти на кресте. Перед причащением взрослым людям обязательно нужно пройти исповедь.

Исповедь (иначе называется таинством покаяния) – ещё одно таинство, подразумевающее искренний рассказ священнослужителю о совершённых грехах с получением их прощения. Проводить исповеди могут священники либо архиереи.

Как происходит подготовка к исповеди и причастию? Этим вопросом часто задаются верующие. Предлагаю вам найти ответ на него в сегодняшней статье.

ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЮ: ПАМЯТКА

Подготовка к исповеди и причастию – предполагает выполнение определённых духовных упражнений христианином, которому помогает в этом священнослужитель (или личный духовник). Цель подготовки заключается в достижении особенного духовно-нравственного состояния, необходимого для проведения перечисленных выше таинств.

Самое основное, что требуется делать – это читать специальные молитвы и искренне покаяться в совершённых грехах. Но нельзя считать подготовку к таинству одноразовым мероприятием, а после него вновь приниматься за старое.

Если вы уже пришли к Богу, то должны подстроить всю свою жизнь по Библейским принципам.

Недостаточно будет просто машинально выполнить все предписанные подготовкой действия: следует действительно захотеть стать духовно развитым человеком, проникнуться этой идеей и начать реализовывать её на практике.

ПОДГОТОВКА К ПРИЧАСТИЮ

Готовы к кардинальному изменению привычной реальности? Тогда можете начинать готовиться к священным таинствам. Начнём с причащения.

МОЛИТВЫ В ЦЕРКВИ И НА ДОМУ

Есть разные варианты молитв: одни из них читаются в храме, а другие являются домашними. Перед таинством причащения важно увеличить число произносимых молитв, молиться с большим усердием, а также посещать службы в церкви. Перед причащением обязательно нужно сходить на вечернее служение в храм.

Из рекомендованных к прочтению накануне Святого Причащения молитв выделяют такие:

«Последование ко Святому Причащению» (молитва включена в Православный молитвослов);

канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу;

канон молебный ко Пресвятой Богородице;

канон Ангелу-Хранителю;

акафист ко святому Причащению.

Правда, нужно заметить, что чтение канонов и акафиста не является обязательным, а осуществляется по желанию верующего и наличия у него свободного времени. Обязательно же прочесть нужно только «Последование».

Интересно! Если вы готовитесь к причастию во время Светлой седмицы, то приведённые выше каноны заменяются Пасхальным.

ПОСТ

Перед причащением необходимо поститься. Сколько пост будет длиться, точное количество дней вы должны выяснить у священника. Дело в том, что данное число различается в зависимости от ситуации: собирается ли человек причащаться впервые, придерживался ли он православных постов раньше или нет.

Обычно поститься нужно 3 дня. Но иногда духовники назначают дополнительно от 3 до 7 суток поста накануне причастия.

Во время поста недопустимы к употреблению продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Также под строгим запретом находятся алкоголь и табак.

Под постом нельзя понимать исключительно пищевые воздержания – придётся на время отказаться от походов по развлекательным местам, просмотра таких же фильмов и видео, прослушивания светской музыки. Человек должен очищаться как физически, так и духовно.

Если речь идёт о супружеской паре, то за сутки до, в день причастия и за сутки после стоит отказаться от сексуальных отношений.

С 00:00 дня причащения следует придерживаться строгого поста – не употреблять ни еду, ни питьё. Не разрешено завтракать утром в день совершения таинства.

Важно! В некоторых случаях батюшкой делаются ограничения для тех людей, кто по состоянию здоровья не может выдерживать пост и полностью отказываться от еды. Их необходимо оговорить заранее со святым отцом.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Подготовка к причастию предполагает также примирение со всеми, с кем вы находились в состоянии ссоры.

Важно особенно тщательно контролировать свои мысли, слова и эмоции: уменьшить проявления агрессии, злости, раздражения, не осуждать других людей (пусть даже и в мыслях), не думать о плохом, не сплетничать.

Рекомендуется больше времени проводить наедине с собой, читая Библию или другие духовные издания.

КАК ПРОХОДИТ ПРИЧАЩЕНИЕ

Оно включает в себя несколько этапов:

Вынесение Святых Даров из алтаря. Вперёд пропускаются пожилые люди, дети, немощные и беременные женщины, все они по очереди подходят к Чаше. Перед Святой Чашей не совершают крёстного знамения, чтобы нечаянно не задеть её. Когда настанет ваша очередь, сложите руки в форме креста на груди таким образом, чтобы правая закрывала левую. Вы подходите к Чаше, громко и понятно произносите своё имя в полной форме, открываете рот и выпиваете ложку церковного вина (кагора), заедая её кусочком хлеба, которые вам даст священник. Символично они значат Кровь и Тело Христа. Затем нужно прикоснуться губами к краю Чаши, отойти к столику, где употребить просфору, запив её.

После получения Святых Даров верующие не расходятся по домам, пока не поцелуют напрестольный крест, находящийся у священнослужителя. После чего следует чтение благодарственных молитв (правда, их разрешается читать и самостоятельно у себя дома).

Важно! В день причастия нужно вести себя как можно более духовно и благопристойно, чтобы церковный ритуал не прошёл зря (впрочем, такое поведение должно стать нормой жизни).

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Святому Причастию предшествует исповедь, на которой верующий очищает свою душу, кается в совершённых грехах, получая за них прощение. Как же правильно подготовиться к исповеди?

Накануне обретите мир в душе: наладьте отношения с теми, с кем поссорились, попросите прощения, если были виноваты или сами простите своих обидчиков.

Подготовьте список грехов для исповеди, проанализировав своё поведение, особенности своего характера, свои действия, которые нарушили одну или несколько Заповедей Божьих. Когда будете исповедоваться, не подвергайтесь соблазну умолчать о чём-либо: вы должны рассказать абсолютно все свои неблаговидные действия, пройдя испытания стыдом. Не пытайтесь оправдать себя в своих глазах или сделать виноватыми других людей.

Лучше всего, если вы будете исповедоваться вечером перед причастием, а утром сходите на божественную литургию.

Важный момент! Если собираетесь исповедоваться первый раз в жизни либо у вас был большой перерыв в церковной жизни, то приходите в церковь не в воскресенье (тогда храм обычно переполнен и священнику банально не хватит времени, чтобы детально выслушать вас).

Обязательно скажите батюшке, что для вас это первая исповедь. На худой конец можно будет раскаяться в грехах поутру, до церковной службы. Когда литургия завершается, но причастие ещё не началось, в ряде храмов проводится исповедь для деток и больных людей. Но не приходите в храм, когда служба уже идёт – подобное представляет собой крайне дурной тон.

Интересно! Детям, не достигшим возраста 7 лет, можно идти на причастие, не исповедуясь.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЙТИ ИСПОВЕДЬ

Если вы хотите совершить данное таинство «не для галочки», а действительно получить прощение, то будьте полностью искренни со священником, говорите только правду, ничего не приукрашайте и не выдумывайте.

Соблюдайте также следующие правила:

Не рассказывайте чужие грехи.

Нельзя говорить на исповеди двусмысленно, произносить общие слова и фразы. Расскажите конкретно, в чём вы провинились и искреннее раскайтесь в совершённом.

Не называйте грехи, которые были исповедованы раньше, только если вы не повторили их снова.

Недопустимо скрывать подробности происходящего. Такими действиями вы оскверните священное таинство, а вместо прощения заработаете ещё больше грехов.

В конце исповеди священнослужитель читает молитву о прощении грехов над раскаявшимся человеком. Но делается это только тогда, когда тот принял твёрдое решение прекратить вести неподобную Богу, греховную жизнь. В противном случае батюшка не сможет отпустить грехи, тогда считается, что истинного раскаяния не было, а вы просто рассказали про свои грехи, но они остались с вами.

10 ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИСПОВЕДИ

Готовясь к таинству исповеди, вам желательно составить список грехов. Это нужно для того, чтобы вы не растерялись, когда будете исповедоваться и ничего не упустили из виду. А в помощь для его подготовки перечитайте ещё раз десять Заповедей Божьих и узнайте, какими прегрешениями вы могли их нарушить.

Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Данная заповедь нарушается атеизмом, приверженностью ложным религиозным учениям, коммунизмом, занятиями магией, посещением гадалок, целителей, астрологов, участие в сектах. Также вы оскверняли её, если сильно гордились, хвастались, были самонадеянны и самолюбивы или уходили с головой в карьеру. Не делай себе кумира, не поклоняйся и не служи им. Нарушается заповедь идолопоклонством, спиритизмом, гаданием, сребролюбием (страстью к богатству) и человекоугодием. Не произноси имени Господа, Бога твоего всуе. Вы нарушили её, если кощунствовали, издевались над святыми предметами, матерились, не придерживались обещаний, данных Господу, чертыхались, не читали Священное Писание ежедневно. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. К нарушению данной заповеди относятся пропущенные службы в церкви по воскресеньям, труд в праздничные дни, тунеядство и нарушения постов. Почитай отца твоего и мать твою. Нарушали заповедь, если оскорбительно говорили о родителях, не уважали их, не молились за них, оскорбляли священников и власть, не уважали старших, учителей, не призывали батюшку, когда кто-то из родных умирал. Не убивай. Нарушавшие эту заповедь убивали, делали аборты, гневались, ссорились, дрались, ненавидели, обижались, держали зло, были раздражительными. Не прелюбодействуй. Нарушение седьмой заповеди проявляется изменами супругу/супруге, интимными отношениями для не женатых, гомосексуальными связями, мастурбацией, просмотром порнографических видео. Не укради. Грешили если воровали, участвовали в грабежах, занимались мошенничеством, ростовщичеством или были жадными. Не произноси ложного свидетельства. Согрешившие в девятой заповеди лжесвидетельствовали, обманывали, сплетничали, предавали, разводили клевету на других людей. Не желай чужого. Нарушали последнюю, Десятую заповедь, те, кто завидовал, был недоволен своей жизнью, роптал.

Если вы испытываете трудности с составлением списка грехов, то попросите совета у батюшки или приобретите в церковной лавке при храме специальную брошюру для исповеди.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484971056082716842/

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