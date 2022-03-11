Как добавить романтики в отношения: 15 советов для мужчин

Когда отношения длятся уже многие годы, мы нередко забываем, что простые романтические жесты и знаки внимания поддерживают огонь любви. Они наглядно показывают вашей любимой женщине, что вы всегда о ней заботитесь, цените ее, восхищаетесь ею.

Хотите добавить романтики в отношения? Для начала — несколько научных фактов о любви. Психолог, профессор Корнеллского университета Роберт Стернберг разработал «трехкомпонентную теорию любви». Стернберг предположил, что любовь складывается из трех базовых компонентов:

Близость: Чувство связи, единства между любящими.

Страсть: Желания, связанные с романтической влюбленностью и сексуальным влечением.

Обязательства: В краткосрочном периоде — это решение вступить в любовные отношения, в долгосрочном — обязательство сохранять и поддерживать эту любовь.

Когда вы уже состоите в браке или отношениях достаточно давно и медовый месяц давно позади, соблюдать баланс между тремя компонентами становится непросто.

«Мужчинам часто кажется, что лучший способ поддерживать гармонию в отношениях — дарить дорогие подарки или экзотические путешествия. На самом деле даже небольшие, но регулярные знаки внимания могут сделать для отношений гораздо больше, чем любые подарки», — говорит Кит Дент — коуч, специалист по личностному развитию и отношениям.

Вот 15 идей для мужчин, желающих добавить немного романтики в отношения с женой или девушкой.

1. Закажите необычную открытку с любовным посланием

Любовные записки или открытки показывают партнеру, что вы потратили время и проявили фантазию, сочинив необычный текст. Чтобы ей было особенно приятно, оставьте открытку в таком месте, куда она обязательно заглянет, но не будет ожидать подобного сюрприза. Если готовы потратиться, можете сделать открытку на заказ специально для нее.

2. Поцелуйте ее украдкой

Поцелуй по определению должен быть неожиданным. Что может быть романтичнее? Такой поцелуй показывает любимой женщине, что она для вас всегда желанна, чем бы в данный момент ни была занята.

3. Сделайте ей комплимент, когда она смотрится в зеркало

Рассматривая себя в зеркало, она хочет, чтобы ее внешний облик соответствовал внутренним представлениям о себе (или даже превосходил их). Если в такой момент вы делаете ей комплимент, то тем самым даете дополнительный заряд уверенности, помогая больше любить и ценить себя. Это укрепляет и ее чувства по отношению к вам (по всем трем компонентам любви).

4. Возьмите на себя часть ее домашних обязанностей

Уделив больше времени домашним делам, вы покажете, как цените баланс в отношениях, и дадите ей возможность немного отдохнуть.

5. Примите самостоятельное решение

Конечно, женщины хотят участвовать в процессе принятия решений, но неужели она и правда хочет принимать все решения за вас обоих? Решительность может быть очень романтичной, так вы показываете любимой женщине, что знаете, чего она хочет, и готовы взять на себя все заботы.

6. Сделайте ей сюрприз, посетив важное для нее мероприятие

Проявив гибкость, чтобы оказаться рядом с ней в тот момент, когда ей это особенно важно, вы покажете, что она для вас — главный приоритет.

7. Отложите телефон в сторону

Что вы чувствуете, когда она изо всех сил старается сделать вам приятное? Ей от вас нужно то же самое. Общаясь с женой или подругой, отложите всю электронику в сторону, чтобы ни на что не отвлекаться.

8. Приготовьте ей горячую ванну

Расслабляющая ванна поможет ей снять накопившийся за день стресс. Не забудьте про соли и ароматические масла для ванн, налейте бокал вина.

9. Согласитесь с ней

Соглашаясь с ней, вы не поддаетесь и не проигрываете в споре, вы просто подтверждаете, что ее переживания действительно обоснованы. Она чувствует, что ее слышат и понимают.

10. Посмотрите вместе на звезды

Это помогает иначе взглянуть на масштаб наших проблем. Ведь так прекрасно вместе восхищаться величием вселенной, осознавая, что и вы двое играете свою (пусть и небольшую) роль в мироздании.

11. Расскажите ей, почему вы ее любите

И вам, и вашей жене будет очень приятно, если сможете ясно выразить словами, почему вы полюбили и выбрали именно ее. Это еще раз покажет, насколько глубоки и искренни ваши чувства.

12. Помните, что нет ничего лучше прикосновения любимого человека

Физический контакт помогает любви не угаснуть. Исследования показывают, что партнеры гораздо больше довольны своими отношениями, если регулярно проявляют свою нежность и любовь друг к другу через тактильные контакты.

13. Посмотрите вместе любимую комедию

Чаще смейтесь вместе — это очень сближает.

14. Придумайте необычный способ признаться в любви

Мы привыкли общаться текстовыми сообщениями и смайликами. Тем интереснее ей будет обнаружить оригинальное любовное послание от вас. Например, в виде написанной вами картины или записки внутри бутылки. Творческий подход поддерживает страсть.

15. Напомните ей, что вы всегда рядом

Заверьте, что она всегда может на вас рассчитывать и ей даже не стоит об этом беспокоиться. Обещайте, что будете рядом, когда ей понадобится поддержка. И сделайте все, чтобы сдержать слово.

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