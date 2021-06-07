Что нельзя делать в церковные праздники

В православные праздники нельзя работать – это знают практически все, ибо тот кто нарушит этот закон, будет наказан.

Интересен еще и не очень известный факт, что в отдельные праздничные дни православного календаря некоторые действия не привлекут к добру, скорее наоборот.

Итак, что нельзя делать в церковные праздникии и почему:

На Рождество ни в коем случае нельзя шить, потому что в вашей семье кто-то ослепнет. Кроме того лучше не ходить в походы, а тем более на охоту во избежание несчастных случаев. Это семейный праздник, который следует провести в кругу родственников.

14 января на Василия в дом первым должен зайти непременно мужчина. Это сулит здоровье и процветание всем домочадцам.

15 февраля Сретение.

В этот день лучше не выезжать и не переезжать. Более того как раз в этот день больше, в идеале – вообще остаться дома, отложив всякие поездки, так как ни они, ни дела связаны с ними удачи принесут. Более того, в этот день больше всего теряется людей.

Поэтому будьте внимательны, особенно следите за детьми.

Если все же нужно в дорогу и как раз в этот день, помолитесь, а затем можете и собираться в путь.

В первый день Великого поста (перед Пасхой) женщины не должны ходить по домам – дурная примета, потому что это привлечет в дом хворь и несчастье.

7 апреля на праздник Благовещения женщинам и девушкам не рекомендуется делать прическу, в особенности заплетать косу. Лучше вообще оставить волосы распущенными.

В Святом Писании по этому поводу находим указание: «Марфа, Марфа не чешись».

Поэтому следует отложить не только визит к парикмахеру, а и к косметологу, если вы собираетесь сделать процедуры по удалению волос. Также избегайте надевать новую одежду.

Почему нужно поступать так?

Потому что, как гласит поверье, в противном случае можно потерять любимого, либо же совсем его не встретить.

На Илью (2 августа) нельзя купаться в водоемах. Именно в этот день больше всего происшествий и несчастных случаев на воде.

11 сентября –главы святого Иоанна.

В этот день православные избегают пользоваться в быту острыми предметами, особенно, если приходится резать что-нибудь круглое. Хлеб отламывают.

Хозяйки же перед этим праздником заготавливают необходимые продукты впредь (чистят картофель, секут капусту и т.д.), а все чтобы на Сечение этим не пришлось заниматься. На арбузы в этот день вообще табу, так как за своими формой и размером они напоминают голову.

Существует поверье, что на Воздвижение (27 сентября) змеи готовятся к зимней спячке, и они ползут к своим убежищам, в лесу их в это время очень много, поэтому лучше туда не ходить.

В подобные, как многие говорят «суеверия», верьте или нет, а проверять все же не стоит.

Лучше в православные праздники следовать народной мудрости и не делать того, чего не следует.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2227026941263481587

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