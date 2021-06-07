Что нельзя делать в церковные праздники

В православные праздники нельзя работать – это знают практически все, ибо тот кто нарушит этот закон, будет наказан.
Интересен еще и не очень известный факт, что в отдельные праздничные дни православного календаря некоторые действия не привлекут к добру, скорее наоборот.
Итак, что нельзя делать в церковные праздникии и почему:
На Рождество ни в коем случае нельзя шить, потому что в вашей семье кто-то ослепнет. Кроме того лучше не ходить в походы, а тем более на охоту во избежание несчастных случаев. Это семейный праздник, который следует провести в кругу родственников.
14 января на Василия в дом первым должен зайти непременно мужчина. Это сулит здоровье и процветание всем домочадцам.
15 февраля Сретение.
В этот день лучше не выезжать и не переезжать. Более того как раз в этот день больше, в идеале – вообще остаться дома, отложив всякие поездки, так как ни они, ни дела связаны с ними удачи принесут. Более того, в этот день больше всего теряется людей.
Поэтому будьте внимательны, особенно следите за детьми.
Если все же нужно в дорогу и как раз в этот день, помолитесь, а затем можете и собираться в путь.
В первый день Великого поста (перед Пасхой) женщины не должны ходить по домам – дурная примета, потому что это привлечет в дом хворь и несчастье.
7 апреля на праздник Благовещения женщинам и девушкам не рекомендуется делать прическу, в особенности заплетать косу. Лучше вообще оставить волосы распущенными.
В Святом Писании по этому поводу находим указание: «Марфа, Марфа не чешись».
Поэтому следует отложить не только визит к парикмахеру, а и к косметологу, если вы собираетесь сделать процедуры по удалению волос. Также избегайте надевать новую одежду.
Почему нужно поступать так?
Потому что, как гласит поверье, в противном случае можно потерять любимого, либо же совсем его не встретить.
На Илью (2 августа) нельзя купаться в водоемах. Именно в этот день больше всего происшествий и несчастных случаев на воде.
11 сентября –главы святого Иоанна.
В этот день православные избегают пользоваться в быту острыми предметами, особенно, если приходится резать что-нибудь круглое. Хлеб отламывают.
Хозяйки же перед этим праздником заготавливают необходимые продукты впредь (чистят картофель, секут капусту и т.д.), а все чтобы на Сечение этим не пришлось заниматься. На арбузы в этот день вообще табу, так как за своими формой и размером они напоминают голову.
Существует поверье, что на Воздвижение (27 сентября) змеи готовятся к зимней спячке, и они ползут к своим убежищам, в лесу их в это время очень много, поэтому лучше туда не ходить.
В подобные, как многие говорят «суеверия», верьте или нет, а проверять все же не стоит.
Лучше в православные праздники следовать народной мудрости и не делать того, чего не следует.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2227026941263481587
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Как советская власть планировала воскресить Ленина(https://otari.mirtesen.ru/blog/43417415430)
«Сталин в панике»: что происходило с «вождём народов» в начале войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43203392517/
Советско-финляндская война (https://otari.mirtesen.ru/blog/43713768290/)
Свежие комментарии