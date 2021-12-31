Икона святого Георгия Победоносца: описание, значение, в чем помогает

История Георгия Победоносца очень интересна. Святой мученик Георгий родился в Каппадокии, средней части современной Турции, в семье истинных христиан, которые отличались глубокой верой в Господа. Поступив на службу в римское войско, Святой Георгий, не раз отличившись в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу.

Мученичество Святого Георгия

Император Диоклетиан оказался последним и наиболее суровым гонителем христиан. Вняв уговорам языческих жрецов, он обрушил на христиан четыре последовательных, все более возрастающих по жестокости гонения. Сначала была разрушена христианская базилика, затем гнев императора обратился на воинов-христиан.

В это время святой великомученик Георгий Победоносец начал готовиться к мученичеству. На допросе Георгий посоветовал императору не верить ложным домыслам против христиан. Когда его спросили о том, кто побудил его к такой дерзкой речи, Георгий ответил - Истина. Диоклетиан приказал подвергнуть Георгия колесованию. Его привязали к колесу, под которым были установлены деревянные доски с железными остриями. Они вонзались в тело святого и терзали его. После того как через некоторое время Георгий потерял сознание, Диоклетиан решил, что он мертв и приказал снять с колеса тело.

В этот момент, по преданию, стало темно и раздался голос свыше: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Император призвал искуснейшего волхва Афанасия, чтобы тот покорил Георгия своим волшебством или отравил чародейными травами. Однако Георгий, помолившись, испил предложенные ему чаши с зельем без какого бы то ни было вреда для себя. К заточенному в темнице мученику обратился бедный земледелец Гликерий с просьбой возвратить к жизни своего единственного вола, павшего на пашне. Когда чудо было совершено, Гликерий стал ходить по городу, прославляя бога христиан, за что и был усечен мечом. Так неразумная тварь получила земную жизнь, чтобы ее владелец обрел жизнь вечную. Святой Георгий был замучен и казнен 23 апреля 303 года, не дожив до 30 лет.

«…Герой пронзает гада…»

Но самое главное начинается после того, как его колесовали. После смерти он явился и освободил страну от врага. Одетый в сияющие доспехи Георгий держал в руках спицу. Именно этой спицей он пронзил непобедимого дракона, который столько времени мучил город. Поступок Георгия – это демонстрация высокой духовной силы, а не физический подвиг. Во всем мире люди поклоняются изображению Георгия Победоносца на коне. Икона эта, по мнению верующих людей, обладает особой силой. Где же произошло знаменитое столкновение Георгия и Дракона?

Ливан

В Ливане находится скала, по которой, согласно преданию, проезжал Святой Георгий. Следы от копыт его коня видны до сих пор, поэтому ее называют Скалой Святого Георгия. Люди со всего мира приезжают сюда и получают исцеление. Монастырь рядом с этим местом был построен в XV веке. Здесь постоянно шли войны, его неоднократно поджигали, но как только пламя доходило до иконы Святого Георгия, оно тут же гасло. Рассказывают, что именно в тех местах, в гроте Джунии, Георгий убил Дракона.

Сирия

По одной из версий, жизнь Святого Георгия проходила именно в Сирии. К доказательствам в пользу правдивости этой теории причисляют церковь Георгия Победоносца, построенную еще в VI веке в небольшом местечке Эзра. Сирийцы утверждают, что с давних времен до сегодняшних в этих местах происходит много необычного и чудесного. В Сирии не найдется ни одного селения, где не возвышался бы храм или, по крайней мере, не находилась икона Святого Георгия.

Англия

Георгий – самый важный святой в Англии. Для этого существует ряд причин. О нем известно много историй. Например, красный крест на белом фоне – это то, что Ричард Львиное сердце увидел во сне накануне решающего сражения во время Крестового похода. Ричард решил сделать этот крест одним из главных символов британской армии.

Грузия

Святой Георгий – хранитель Грузии, народа и церкви этой страны. Удивительно, но факт – в мире нет ни одной страны, где в течение года каждый день отмечался бы как День Святого Георгия. А в Грузии некогда было именно так. Почему же здесь почитают этого святого? Великомученик Георгий – воин, а грузинскому народу на протяжении всей истории приходилось защищать себя, свою веру, свою культуру, свой язык. Здесь говорят, что путь грузинского народа похож на путь Святого Георгия.

Россия

Русский народ воспринимает его как своего святого, как своего небесного покровителя. В каждом храме хранится икона Святого Георгия Победоносца. День памяти великомученика Георгия празднуется 6 мая. Иногда этот день совпадает с Пасхой, светлым Христовым Воскресением. В этом случае день памяти Святого Георгия переносится на среду Светлой Седмицы, т. е. на 9 мая. Именно так случилось в 1945 году. 9 мая того года стало первым днем мира и во всех русских православных храмах поклонялись иконе Георгия Победоносца. Потом был парад победы, который принимал маршал Георгий Жуков. Верхом на белом коне объезжал он выстроившиеся на Красной площади войска и приветствовал воинов-победителей. Наверное, не случайно прославленный полководец носил имя Святого Георгия. Он был верующим человеком и всю войну всегда имел при себе икону – благословение матери. За тысячу лет нашим предкам приходилось много раз вставать на защиту родной земли и побеждать бесчисленных врагов. А потому великомученик Георгий Победоносец всегда почитался русскими воинами за его высочайшие боевые качества – силу духа, твердость, бесстрашие и волю. Само прозвище его – Победоносец – звучит как оружейная сталь и зовет к высокому служению. Святой Георгий явил миру великий пример христианского подвига и любви к Господу. Многие считают этого Святого «своим». Но если вы спросите, на каком гербе изображен Георгий Победоносец, ответ очевиден – России.

Почитание Святого

Почитать Святого Георгия начали вскоре после его кончины. Уже первый император-христианин Константин Великий поместил икону Святого Георгия над входом во дворец в Константинополе. А следом за ним и другие византийские правители стали считать Святого Георгия своим небесным покровителем. Благоговейное почитание этого святого воина пришло и на Русь.

Церкви и города в честь Святого Георгия

Князь Владимир, крестивший Русь, поставил в Киеве первую церковь Георгия Победоносца. Это было только начало. В честь святого возводились храмы и монастыри. Строились даже целые города. Так, князь Ярослав Мудрый, получивший при крещении имя Георгий, для прославления своего Святого Покровителя основал город Юрьев. Надо сказать, что с древности имя Георгий на Руси могло произноситься по-разному – Егорий, Егор и Юрий. Один из самых известных Георгиев – князь Юрий Долгорукий – основатель Москвы. Он, желая прославить небесного воина, имя которого получил, построил еще один город Юрьев. Вскоре и сама Москва получила Святого Георгия Победоносца в небесные покровители. Произошло это при благоверном князе Дмитрии Донском, разгромившем врагов на поле Куликовом. Перед этой битвой русские воины в усердных молитвах обращались к Святому Георгию за помощью, а потом шли в бой и громили врага.

Воинские награды

Какие бы смуты и волнения не обрушивались на Русь, не оскудевала земля наша Доблестными воинами, готовыми жизнь положить за веру и Отечество. В народе не зря говорится: «По делам и награда». Самой высокой наградой для офицеров русской армии стал орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденный Екатериной II. А ее внук император Александр I учредил для награждения низших чинов армии и флота Георгиевский Крест. Заслужить его можно было только настоящей храбростью и бесстрашием в бою. Носили его на груди впереди всех медалей на ленте с оранжево-черными полосками. В годы Великой Отечественной войны был учрежден солдатский Орден Славы трех степеней. Имя у ордена было другое, но сама церемония вручения и расцветка ленты – это прямое напоминание о Георгиевском Кресте. За это его особенно любили и ценили и бойцы, и весь народ. А в 1992 году военный Орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский Крест были восстановлены.

Икона Георгия Победоносца, значение, в чем помогает

Как же изображают Святого Георгия и какие тайны связаны с его образами? Тайн таких немало. Ведь не зря Святой Георгий с давних времен считался покровителем Византии. Его изображение встречалось повсеместно: на стенах дворцов в столице Византии, над городскими воротами. Его лик чеканили на монетах и носили на груди рядом с православным крестом. Как же изображали Георгия на иконах? На самых ранних - он молодой и крепкий, с густыми кудрявыми волосами. Как и все мученики, он написан в красной одежде с крестом в руках.

Более поздние иконы – ростовые. На них Георгий в образе воина. Его храбрость и воинский дух сразу бросаются в глаза. Всем своим видом он оправдывает гордое звание "Победоносец". Оружие в руках святого как бы говорит о том, что весь христианский народ находится под его защитой, что он готов защищать нас днем и ночью от любых врагов. Иконы эти известны с давних времен, самой старой около 800 лет. Те времена были неспокойными для Руси и ее народа. Очень часто людям приходилось защищать свои дома и семьи от набегов врага. Иконы, подобные этой, помогали не падать духом, верить, что Бог обязательно придет на помощь в самый трудный час.

Следующая икона Георгия Победоносца из деисусного чина. Здесь мы не видим ни воинских доспехов, ни оружия в руках святого. Подразумевается, что святой окончил свой жизненный путь и пребывает на небесах. Там, где нет войн, страданий, печали, бед. Поэтому на подобных иконах не делают акцент ни на воинских отличиях, ни на княжеских. Все святые обретают одну цель – слышать глас страждущих и приходить к ним на помощь. Пример этому чудо, которое произошло через много лет после мученической кончины Георгия.

Об этом рассказывает нам икона, которая так и называется «Чудо Святого Георгия о змии». Изображение Святого Георгия на иконе, автор которой постарался красочно описать знаменитый подвиг, живет долгое время. Здесь святой изображен на коне. Копьем он поражает змея – символ зла. Казалось бы, копье – очень тяжелое оружие, но стоит обратить внимание на легкость, с которой святой его держит. Возникает вопрос, почему так происходит? Что за тайна кроется в нечеловеческой силе Григория. Все становится понятно, если обратить внимание на верхний угол иконы. Именно там изображена рука Господа, которая как бы благословляет героя на его подвиг. Именно Божия сила помогает Георгию одолеть врага, победить зло на земле. Наверное, в этом и кроется главное значение иконы – каждый христианин должен жить так, чтобы Господь мог творить свои добрые и чудные дела через наши души, наши поступки.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2380679449289427637/

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