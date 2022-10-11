Подвиг русского солдата Евгения Родионова и мнение о нем Рамзана Кадырова

1990-е годы вошли в историю России как «Новое Смутное время» больших потрясений и кровавых войн в целом ряде ее регионов. А Кавказ надолго стал «горячей точкой», по которой с интервалом всего несколько лет прокатились две больших войны, которые был вынуждены вести федеральные войска для сохранения территориальной целостности страны. И несмотря ни на что, даже в таких условиях русские воины показывали не только верность своему долгу, но и личное мужество даже перед лицом неминуемой смерти. Лучшим доказательством этому стал подвиг солдата Евгения Родионова, попавшего в плен к боевикам и отказавшегося снять свой нательный крестик и принять ислам в обмен на жизнь.

Евгений Александрович Родионов (1977 - 1996 гг)

Этому парню тогда едва исполнилось 19 лет, но он не склонился перед бандитами и остался верен присяге и вере. С тех пор прошло уже более четверти века, но его имя до сих пор хорошо знают в России, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал этому поступку свою однозначную оценку.

Евгений Родионов — детство, крещение, служба в армии и плен

Евгений Родионов родился в одном из сел Пензенской области в мирном 1977 году и вряд ли в детстве думал, что ему придется воевать. Он рос в обычной семье работников местной мебельной фабрики, поэтому неудивительно, что окончив девять классов средней школы тоже пошел работать на мебельную фабрику, одновременно учась на курсах вождения автомобилей.

Тогда, в середине «святых 1990-х» с работой было плохо и вполне понятно его желание на всякий случай иметь несколько профессий. В то время Евгений уже давно был верующим человеком — его крестили еще в младенческом возрасте, но нательного креста он не носил до девяти лет. Женя надел лишь во второй половине 1980-х годов, когда вместе с бабушкой впервые пошел в церковь. С тех пор он носил его постоянно, хотя родители и относились к этому отрицательно, но Евгений не изменил своего решения, лишь поменяв со временем цепочку на прочную веревку.

В июне 1995 года Евгений Родионов был призван на воинскую службу в пограничные войска ФПС РФ. После прохождения подготовки в учебном центре и принятии присяги он проходил службу на пограничной заставе на границе Чечни и Ингушетии, а затем, через полгода был направлен в Кавказский особый пограничный округ для охраны и обороны границы с Чеченской Республикой. Но здесь его служба продолжалась всего один месяц, после чего он с несколькими сослуживцами попал в плен к боевикам.

"Генерал" боевиков Руслан Хайхороев

Случилось это в середине февраля, когда Родионов вместе с еще тремя солдатами дежурили на посту и остановили проезжавшую мимо машину «Скорой помощи». При попытке проверить ее выяснилось, что в ней ехал бригадный генерал ЧРИ (образование, существовавшее в 1990-х годах и ликвидированное в 2000-м году) Руслан Хайхороев с несколькими боевиками. Они неожиданно напали на солдат и хотя те пытались защищаться, сумели взять их в плен и увезти с собой. Правда, первоначально задуманная перевозка оружия на этой машине у них сорвалась — в тот раз оно не было доставлено по месту назначения.

Подвиг русского солдата и мнение о нем Рамзана Кадырова

В плену Евгений Родионов находился три с лишним месяца, в чеченском городе Бамут. Ему несколько раз предлагали снять нательный крестик, отказаться от православия и принять ислам. Но солдат категорически отказывался сделать это и более того, несколько раз пытался бежать. Тем временем, положение боевиков ухудшалось и 24 мая 1996 года Бамут был взят после атаки знаменитой «Бешеной роты» под командованием Алексея Ефентьева. Однако, за день до этого Евгений Родионов был казнен боевиками, отрезавшими ему голову. Когда позже было найдено место его захоронения, мать опознала сына по его нательному крестику..

Евгений Родионов так и не снял свой крест перед боевиками

Сегодня героя помнят и чтят не только у него на родине, но и в Сербии. А глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поступок Евгения «героическим подвигом, без сомнения достойным каждого воина». И добавил, что не видит ничего антиисламского и античеченского в почитании воина Евгения Родионова как святого. Ну а те, кто совершил это мерзкое деяние — они вообще не мусульмане, поскольку иначе бы знали, что силой обращать в ислам никого невозможно. И если бы они читали Коран хоть раз, то знали бы, что стать мусульманином можно только «по зову сердца».

Сербская православная церковь почитает Евгения Ррдионова как местночтимого святого

Кстати, судьба тех, кто расправился с Евгением Родионовом в итоге была печальной.. но это тема отдельного рассказа.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вечная память герою !Подобное злодеяние не смогли бы сделать настоящие чеченцы , которые исторически всегда славились своей доблестью, великодушием и ценили мужественных воинов! В этом отношении заслуживает внимания история с героем Отечественной войны 1812 года князем Багратиони. Далеко не все знают, что будущий знаменитый воин родился в дагестанском городе Кизляре и первый военный опыт в возрасте двадцати лет получил в Чечне, где и был пленен при подавлении восстания шейха Мансура против царских войск. И хотя в сражении пал родной брат Мансура, мстить высокопоставленному пленному лидер горцев строго-настрого запретил. Пораженные храбростью Багратиона, его воинской доблестью, чеченцы решили без малейшего выкупа освободить достойного воина !

Хотелось бы вспомнить еще одного достойного сына вайнахского народа героя Отечественной войны 1812 года Александра Чеченского, которому за его мужество, преданность и героическое прошлое Пушкин посвятил стихотворение «Демон». Пушкина, который близко дружил с Александром, привлекала мудрость Чеченского, его мужество и понимание жизни, отношение к религии, к свободе и т. д..И разве настоящие представители народа, который вырастил и воспитал такую героиню, как бесстрашную женщину-патриотку Таймасху Гехинскую, возглавившую в 1817г. сопротивление чеченцев против царского самодержавия, и «сына эскадрона» 14-летнего Ваху Алиева, героически сражавшегося в ВОВ, могли совершить подобное ?

Ведь именно Ваха Алиев в этом возрасте отважился и не побоялся мести палача народов Сталина и написал ему дерзкое письмо, в котором заявил, что пока чеченцы и ингуши проливали кровь за родину, вождь расправился с их матерями, сестрами, детьми, стариками, оставшимися дома! «Мой народ никогда не простит Вам этого!» – пообещал Алиев (только смерть тирана спасла малолетнего героя, отбывающего длительное наказание в Магадане) !

Что касается Таймасху Гехинскую, то именно ее, отважно воюющую в течение 10 лет против самодержавия , царь Николай I, воодушевленный ее патриотизмом и преданностью своему народу, помиловал и щедро наградил! И это при том, что на его вопрос – будет ли она после этого воевать против него – Таймасха бесстрашно ответила: «Войну развернул сам государь, и если он продолжит ее вести,то и она обязательно продолжит сопротивляться, даже если он ее освободит»! Вот уж верно сказано , что в каждой нации найдутся подонки , позорящие свою страну !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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