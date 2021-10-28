6 логических задачек

Эти задачи можно решить с ходу, жуя бутерброд в обеденный перерыв. А можно сломать весь мозг, но так и не сообразить, где тут правда и в чем подвох.

1. Загадка о заключенных

4 заключенных приговорены к казни.

На них надели две белые шляпы и две черные шляпы. Мужчины не знают, какого цвета шляпы они носят. Четверых заключенных выстроили друг за другом (см. рисунок) таким образом, что:

Заключенный № 1 может видеть заключенных № 2 и № 3.

Заключенный № 2 может видеть заключенного № 3.

Заключенный № 3 не видит никого.

Заключенный № 4 не видит никого.

Судья любому заключенному, назвавшему цвет своей шляпы, пообещал свободу.

Вопрос: Кто назвал цвет своей шляпы первым?

Ответ.

4-й и 3-й заключенные молчат, потому что вообще ничего не видят.

1-й заключенный молчит, потому что видит перед собой шляпы разного цвета: у 2-го и 3-го. Соответственно у него либо белая, либо черная шляпа.

2-й заключенный, понимая, что 1-й молчит, делает вывод о том, что у него шляпа не такого цвета, как у 3-го, а именно белого цвета.

Вывод: Первым назвал цвет своей шляпы заключенный № 2.

2. Трудности на дороге

Один человек, меняя колесо у своей машины, уронил все 4 гайки крепления в решетку канализационного стока.

Достать их оттуда невозможно. Водитель уже решил, что застрял на дороге надолго, но тут проходящий мимо ребенок посоветовал, как закрепить колесо. Водитель последовал совету и спокойно доехал до ближайшей шиномонтажки.

Вопрос: Что посоветовал ребенок?

Ответ.

Отвернуть по 1 гайке от оставшихся 3 колес и закрепить ими 4-е.

3. Явка провалена

Человеку нужно было проникнуть в секретный клуб, не вызвав подозрений. Он заметил, что все приходящие сначала отвечали на вопросы охранника и лишь затем входили. Первому пришедшему был задан вопрос: «22?» Он ответил: «11!» — и прошел. Второму: «28?» Ответ был: «14». И тоже оказался верным. Человек решил, что все просто, и смело подошел к охраннику. «42?» — спросил охранник. «21!» — уверенно ответил человек и сразу же был изгнан.

Вопрос: Почему?

Ответ.

На первый взгляд кажется, что пароль — это результат деления названного числа на 2. На самом деле это количество букв в предложенных числах. Верный ответ не 21, а 8.

4. Подарок Бабы-яги

Лето уже закончилось, когда Иван-царевич, направлявшийся в тридевятое царство за невестой, попросил ночлега в избушке на курьих ножках. Баба-яга ласково встретила гостя, напоила, накормила, спать уложила. На следующее утро она проводила Ивана-царевича с таким напутствием: «Встретится тебе по дороге река, моста через нее нет — придется тебе плыть. Возьми этот волшебный кафтан. Наденешь его — и бросайся смело в реку, кафтан не даст утонуть». Сто дней и ночей шел Иван-царевич и добрался наконец до реки. Но, чтобы преодолеть ее, кафтан ему не понадобился.

Вопрос: Почему?

Ответ.

Иван-царевич был у Бабы-яги в сентябре. Отсчитываем 100 дней и узнаем, что зима уже в разгаре. Река скована льдом, и ее можно спокойно перейти и без кафтана.

5. Клетки с кроликами

Во дворе стояли в ряд 3 большие клетки, окрашенные в разные цвета: красный, желтый и зеленый. В клетках жили кролики, причем в зеленой их было вдвое больше, чем в желтой. Однажды из левой клетки взяли 5 кроликов для живого уголка, а половину оставшихся перевели в красную клетку.

Вопрос: Какого цвета была левая клетка?

Ответ.

Клетка была желтая. Задача подсказывает, что в зеленой клетке кроликов было вдвое больше — следовательно, их там четное количество. После того как из левой клетки забрали пятерых, в ней осталось тоже четное количество (так как легко разделилось пополам). Значит, до взятия количество кроликов было нечетным. Таким образом, левая клетка — не зеленая. Но и не красная, что видно из условия задачи.

6. Кто виноват?

Поздно вечером в одном из переулков неизвестная машина сбила человека и скрылась. Постовой милиционер обратил внимание, что автомобиль двигался с большой скоростью. 6 человек, оказавшихся неподалеку, сообщили противоречивые сведения:

«Машина синего цвета, за рулем был мужчина».

«Машина шла на большой скорости и с погашенными фарами».

«Машина была с номерным знаком и шла не очень быстро».

«Машина „Москвич“ шла с погашенным светом».

«Машина без номерного знака, за рулем была женщина».

«Машина „Победа“, серого цвета».

Когда задержали автомобиль, выяснилось, что лишь один свидетель сообщил верные сведения. Остальные пятеро — по одному правильному и одному неправильному факту.

Назовите марку, цвет и скорость автомобиля. Имела ли машина номерной знак, шла ли она со светом и кто ее вел: мужчина или женщина?

Ответ.

Это была «Победа», синего цвета, с номерным знаком. Шла на большой скорости и с погашенными фарами. За рулем была женщина. Ориентируемся на показания постового — высокая скорость автомобиля. Зная, что свидетельство о низкой скорости заведомо неверное, определяем оставшиеся варианты.

7. Бонус

Так что же делают одновременно все люди на Земле?

Ответ.

Становятся старше.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2330645423100528763/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

ТОП-25: Удивительные факты про Google, которые вам будет интересно узнать https://otari.mirtesen.ru/blog/43206851336/

11 уникальных островов планеты, о которых вы, возможно, не знали https://otari.mirtesen.ru/blog/43306374669/

Загадочная икона Благовещения https://otari.mirtesen.ru/blog/43265977944/

В испытаниях кроется Божье Благословение https://otari.mirtesen.ru/blog/43673315807/