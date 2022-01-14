Аркадий Гайдар: был ли он психически болен

Существует множество упоминаний, что писатель Аркадий Гайдар был человеком с психическим заболеванием — у него проявлялись маниакальные наклонности и патологическая жестокость. Однако историки, работавшие с документами, в частности, с историей болезни Гайдара, утверждают, что никакого маниакально-депрессивного психоза у него не было.

Чем же он страдал?

Биограф А. Гайдара писатель Борис Каюмов со ссылкой на официальные выводы военно-медицинской комиссии, комиссовавшей комбата РККА, приводит данные о травматическом неврозе – именно такой диагноз был поставлен Гайдару, уволенному из рядов Красной Армии. Якобы, по словам самого Гайдара, во время одного из боев рядом разорвался снаряд, ударной волной его сбросило с лошади, и Гайдар сильно ударился о землю спиной и затылком, получив контузию, ушиб позвоночника.

По разным данным, болезнь, выражавшаяся в частных сменах настроения (от внезапно возникающей озлобленности до апатии), головных болях начала проявлять себя еще во время кампании по борьбе с белогвардейцами в Сибири (судя по показаниям самого Гайдара). Борис Каюмов в интервью «Медицинской газете» утверждал, что проявления начались после 1922 года, когда писатель уже был комиссован.

Следует отметить, что до комиссования Гайдара в отношении него (тогда еще Голикова; литературный псевдоним он взял себе позже) открывали уголовное дело по обвинению в излишней жестокости по отношению к подозреваемым в противодействии РККА – он якобы безпричинно расстреливал арестованных людей. Но потом это дело замяли и серьезного наказания Голиков не понес.

Что такое «травматический невроз»?

Известный русский психиатр Иван Филимонов в книге «Травматический невроз: по материалам войны 1914 – 1918 гг.», изданной во второй половине 20-х годов, писал, что это «психогенное состояние». В психиатрии того времени не существовало по-настоящему эффективных средств и методов для лечения данного заболевания. Данный факт подтверждал и сам Гайдар в своих дневниках, сообщая, что его в психбольнице потчуют «лошадиными дозами инсулина» от которых многие пациенты теряют сознание (он нет, ни разу не терял) – врачи использовали такой метод шоковой терапии. При травматическом неврозе спазмируются сосуды головного мозга, к полушариям уменьшается кровоток, и больной чувствует сильнейшую головную боль. Невроз может проявиться еще и в том, что у больного начинает заплетаться язык, отказывают ноги (так было у Гайдара).

Как Гайдар боролся с недугом?

По утверждению Бориса Каюмова, травматический невроз не сказывается на умственных способностях больного – это подтверждают многочисленные документальные свидетельства, кропотливо собираемые биографом Гайдара многие годы. Каюмов говорит, что никто из хорошо знавших писателя сумасшедшим или же глупым его не считал, не проявлял он во время приступов и агрессивности (хотя существуют и другие точки зрения, прямо противоположные).

Тем не менее, Гайдар боролся с сильными головными болями оригинальным способом – резал себя бритвой, стремясь другой болью «перекрыть» уже имеющуюся. Во всяком случае, такое объяснение со ссылкой на воспоминания домашних приводил внук писателя Егор Гайдар. Кроме того, Гайдар во время приступов выпивал, пробуя и таким способом расширить кровеносные сосуды и, как подтверждал его внук, мог сорваться в запой.

В психиатрических клиниках Аркадий Гайдар лечился неоднократно, причем по свидетельству того же Бориса Каюмова, каждый раз отправлялся на госпитализацию самостоятельно, без врачебного сопровождения – когда понимал, что самому с приступами головной боли не справиться. Известно, что Гайдара лечил известный столичный психиатр доктор наук Аким Эдельштейн. Писатель вел дневниковые записи, в том числе, и вовремя протекания болезни, по просьбе лечащего врача. Одна из них говорит о том, что писателю «… снились люди, убитые [им] в детстве».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что в санатории в подмосковных Сокольниках, где Аркадий Гайдар восстанавливал психическое расстройство, проявляющиеся в жестоком садизме, он познакомился с Зоей Космодемьянской,у которой также были серьезные проблемы с психикой и которая лечилась там по поводу шизофрении, возникшей после перенесенного менингита. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях кровожадных большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается Зои Космодемьянской , то по утверждению психиатра Андрей Бильжо Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей.

Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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