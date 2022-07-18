Острова с неповторимыми и причудливыми очертаниями

На нашей планете встречаются очень примечательные природные объекты, которые имеют неповторимые формы и самые неожиданные очертания. Взять, к примеру, острова, которые по своей структуре изменчивые образования. Время от времени меняется их площадь, рельеф и очертания, которые лучше всего наблюдать с высоты полета. Несмотря на то, что каждый остров уникален и имеет свои неповторимые формы, все же встречаются настолько причудливые и выразительные острова, создать которые не под силу даже самому креативному ландшафтному дизайнеру.

1.

Острова-глаза на Мальдивах





Мальдивский архипелаг привлекает не только роскошными отелями, белым песочком и голубой водой, некоторые острова очень похожи на глаза человека, смотрящие в небо. Если посмотреть на них с высоты, то можно увидеть даже зрачок и радужку глаза, хотя некоторым они больше напоминают гигантских медуз.

2.

Остров влюбленных, он же Галешняк среди Пашманского канала (Хорватия)





Популярный и узнаваемый во всем мире символ сердечка, который рисуют влюбленные своим избранникам или просто дарят «валентинки», создала и матушка-природа. В Хорватии, среди Пашманского канала недалеко от города Задар есть остров Галешняк (хорв. Otok Galesnjak), формы которого практически в идеале повторяют общепринятые графические очертания сердца.

Несмотря на такие символичные формы и относительно большие размеры (132,5 тыс. кв. метров), остров необитаем и находится во владении частного лица. На нем не водятся дикие животные, да и растительность довольна скудная, без особой экзотики, хотя хозяин и высадил фиговые деревья, которые в дальнейшем его украсят.

В далеком 1806 году картограф Наполеона описал необычную форму хорватского острова, но особую популярность он приобрел 2009 г., когда пользователь Google Earth опубликовал его снимки, на которых явно просматривались очертания символичного сердца. По сведения авторов Novate.ru, романтичные влюбленные со всего мира пытаются договариваться с владельцем, если и не провести медовый месяц на столь символичном острове, то хотя бы организовать свадебную церемонию.

3.

Остров-полумесяц Молокини на Гавайях





Необитаемый крошечный остров Молокини (Molokini Crater, 0,15 кв. км), расположенный недалеко от побережья острова Мауи, очень похож на полумесяц, покоящийся на водной глади Тихого океана. Он входит в архипелаг Гавайские острова. Такие эффектные очертания объяснятся очень просто, оказывается, над водой возвышается часть кратера. Поскольку вода вокруг островка-полумесяца кристально чистая (видимость 46 м!) он превратился в самое популярное место среди дайверов, которых привлекает глубина, коралловые рифы и фантастическое биоразнообразие глубин океана.

4.

Острова, похожие на смайлик (Южно-Китайское море, Малайзия)





Неподалеку города Кота-Канибалу, среди вод Южно-Китайского моря есть острова под названием Манукан, Мамутик и Сулуг (принадлежат Малайзии и входят в состав природного парка Абдул Рахман), отличающейся своей группировкой. Если посмотреть на них с высоты полета и под определенным углом можно заметить улыбающегося смайлика, правда такие ассоциации острова вызывают только последние десятилетия, раньше вряд ли их вообще замечали.

Интересный факт: Термин смайлик (англ. smiley — «улыбающийся») или «счастливое лицо» — это стилизованное графическое изображение олицетворяющее улыбающееся человеческое лицо, чаще всего изображено в виде желтого кружечка с двумя точками (глаза) и закрывающейся скобки под ними (улыбающийся рот). Эти смайлики широко используются в интернет и СМС-переписках, встречаются и на рекламных плакатах. Стоит отметить, в большинстве случаев, любые другие графические рисунки – эмотиконы, изображающие узнаваемые эмоции не графикой, а знаками препинания, также называют смайликами. Кстати сказать, самые древние графические изображения лиц были найдены археологами на глиняном кувшине, датированном 1700-х гг. до нашей эры. Хотя в массовую культуру они вошли с появлением интернета и мобильных телефонов.

5.

Остров-бумеранг в Южно-Китайском море (контролируется Вьетнамом)





Среди островов архипелага Спратли, который является камнем преткновения и спорной территорией, пока контролируемой Вьетнамом, есть коралловый атолл, напоминающий бумеранг. Его площадь и примечательная форма, впрочем, как и остальных 750 коралловых рифов и небольших островков, составляющих архипелаг, никогда не бывает постоянной. Оказывается, структуру, очертания и размеры оказывают влияние течения и времена года.

Примечательно: Архипелаг Спратли находится в юго-западной части Южно-Китайского моря и постоянного населения на нем не имеется (используется в качестве рыболовецких баз). Он окружен сразу тремя государствами – Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией. При этом на него претендует шесть стран (плюс Китай, Тайвань и Бруней), ведь на постоянно меняющихся причудливой формы островах обнаружены природный газ, нефть, другие ископаемые, а воды кишат рыбой.

6.

Остров-скат Абело в проливе Каттегат (Дания)





Причудливый островок Абело, напоминающий обитателя морских глубин – ската, расположен в проливе Каттегат, между восточным берегом полуострова Ютландия и юго-западной частью Скандинавского полуострова (Дания). Если посмотреть на его треугольную форму и длинный «хвост» с высоты полета, то действительно может показаться, что всплыл гигантский скат. Поскольку он находится неподалеку от одного из крупнейших островов Дании, острова Фюн, к нему часто наведываются туристы, которые и заметили, что облака, находящиеся над ним, пытаются имитировать его форму.

7.

Остров-легкие во Флориде (США)





Сразу и не определишь в водах какого моря/океана находится причудливый остров, формы которого сразу же узнают медики и все те, кто так или иначе хорошо знаком с анатомией человека. Этот остров, напоминающий легкие человека, входит в состав кораллового архипелага Флорида-Кис, омываемого Мексиканским заливом, Атлантическим океаном и Флоридским проливом одновременно. Это частный остров, на котором имеется загородная резиденция с зоной отдыха, бассейнами и кортом, так что у его владельца легкие уж точно всегда будут в порядке.

8.

Остров в форме морского конька Исабела на Галапагосских островах (Эквадор)





Если с космоса посмотреть на тихоокеанский архипелаг, получивший название Галапагосские острова, можно сразу заметить, что самый крупный из них похож на морского конька. Этот остров называется Исабела и состоит он из шести вулканов (4 из них действующие!), которые и образовали причудливую форму суши, ставшей пристанищем для 2 тысяч людей и множества экзотических животных.

9.

Остров Сиренузе в виде дельфина в Тирренском море (Италия)





Возле невероятно красивого Амальфитанского побережья (Италия) находится архипелаг Ли Галли, состоящий из трех островов, среди которых особо выделяется остров Сиренузе. И если с берега – это обычный клочок суши, покрытый зеленью и роскошными виллами, то с неба в его очертаниях легко угадывается облик дельфина. Остров получил свое название благодаря сиренам из греческой мифологии, которые обитали на этом острове и попытались соблазнить своим пением Одиссея, возвращающегося на Итаку.

Кстати сказать, в Индонезии также имеется остров (коралловый риф), который также похож на дельфина. Расположен он у северного побережья индонезийского острова Флорес, входящего в архипелаг Малых Зондских островов.

10.

Остров-черепаха Гуишан в Тихом океане (Тайвань)





Остров, похожий на черепаху, расположен в водах Тихого океан. Это единственный действующий вулкан округа Илань и Тайваня в целом. В безопасные периоды к нему наведываются туристы, поскольку его высокие берега являются прекрасной смотровой площадкой, с которой можно наблюдать за китами. Несмотря на то, что в округе Илань остров считается самым большим, он необитаемый, население было вывезено еще в 1970 году, поскольку на этом клочке суши нет пресной воды, да и близость вулкана с фумаролами (отверстия и трещины, по которым поднимаются потоки горячих вулканических газов, паров) и гейзерами – не самое благоприятное соседство.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2524723702532934069/

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