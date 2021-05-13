Вопросы к священнику: как задавать

Случаются в жизни ситуации, когда человека следует направить в нужное русло. Кто это может сделать? Зачастую близкие родственники, иногда друзья и всегда Господь Бог. Человек, даже если он не очень-то и верит в подсказки Божьи, просто идет в храм, чтобы задать вопрос священнику, батюшка же – слуга Божий. Он обязательно поможет.

Как правильно задать свой вопрос батюшке? Давайте об этом более подробно побеседуем.

Священник – это не старец

Вопросы к священнику бывают порой самые странные. Люди пребывают в уверенности, что если перед ними священник, он просто обязан все знать. Вообще в России к этим слугам Божьим относятся с детским трепетом и уважением. Батюшка же.

Как это ни плачевно осознавать, но священник в первую очередь человек. И он не всегда может дать ответ на очень серьезный вопрос. Точнее, ответ дать может, но принимать решение за спрашивающего не обязан.

Приходит, например, женщина в храм. Батюшка ее впервые в жизни видит, а женщина его спрашивает: «Батюшка, как посоветуете? Операцию мне делать или нет?»

И что должен ответить священник? Да еще так, чтобы женщину не обидеть? Посоветует делать операцию, вдруг умрет она на операционном столе? А скажет следовать рекомендациям лечащего врача по этому поводу, женщина может обидеться.

Как так? Священник и не знает, нужно ей операцию делать или нет.

Эта история абсолютно реальна. Как и множество других, подобных ей. Люди идут в храм зачастую с желанием снять с себя ответственность за принятие того или иного решения. Проще говорить, что так батюшка посоветовал, если не получилось что-то, чем признаться в собственной неправоте.

Батюшка – не провидец. Нет, есть, конечно, и старцы в русских православных монастырях, но их совсем мало. В обычном храме едва ли можно встретить старца. Там служат обычные священники, они могут лишь направить вопрошающего, подсказать ему. Но диктовать, что и как делать, батюшки не вправе. Господь дал людям свободу выбора, кто такой священник, чтобы эту свободу пресекать? Решение должен принимать тот, кто задает вопрос православному священнику. Взвешивая все аргументы "за" и "против".

Как спрашивать

Бывает и так, что приходишь утром на службу, становишься в очередь на исповедь. Исповедников огромное количество. И вот, доходит очередь до какой-нибудь женщины. И все, встали. Уже и "Милость мира" пропели, и "Отче наш" скоро пропоют, а она все задает вопросы к священнику. Батюшка и прогнать ее не может, и остановить. Очередь начинает тихо роптать: «Вот-вот к причастию идти, а женщина все спрашивает и спрашивает». Да еще громко, с выражением, так, что исповедники, стоящие в очереди первыми, все слышат.

Во избежание такой ситуации, вопросы свои надо решать уж точно не в воскресный день на исповеди. Если позволяет время, то придите в субботу вечером, встаньте в очередь на исповедь последним и спросите все, что нужно.

Когда приходить с вопросами

Можно ли вопрос священнику задать на исповеди, мы выяснили. Лучше это делать в субботний вечер или вообще после службы. Но как попасть к батюшке после службы, как поговорить с ним? Особенно если это воскресный день. А у священников, как известно, суббота и воскресение – самые насыщенные дни.

В конце службы, когда священник дает целовать крест, можно спросить у него разрешения поговорить после завершения целования. Если батюшка очень торопится, вполне вероятно, что он даст свой номер телефона и скажет, когда ему можно позвонить и поговорить. Это сейчас вполне нормальная практика, пугаться этого или обижаться на то, что священник не смог выделить время на беседу, не нужно. Если батюшка назначает время для звонка, значит, он сможет уделить спрашивающему человеку столько внимания по телефону, сколько будет необходимо.

Дежурные священники

Задать вопрос священнику можно не только на исповеди или после службы. Во многих храмах существуют так называемые дежурные батюшки. Чтобы к нему попасть с вопросом, достаточно прийти в храм, поинтересоваться, есть ли дежурный священник, и попросить позвать его. После того как батюшку позовут, попросить разрешения задать ему вопрос.

Батюшка онлайн

Вопросы к священнику можно задать и в Интернете. Есть проект, который так и называется "Батюшка онлайн". Здесь можно задать любые вопросы священнослужителю и получить ответ на него.

Кроме этого, очень распространена практика задавать вопросы на сайтах православных храмов. Там даже рубрику отдельную выделяют для этого, обычно она называется "Вопросы к священнику". Конечно, не на всех сайтах она есть, но очень на многих.

Резюмируем

Основная цель статьи – рассказать читателю, как можно задать вопрос священнослужителю. Аспекты данной статьи следующие:

Батюшка – это такой же человек, как и мы все. Обращаясь к нему, не нужно думать, что ему открыта воля Божья. Священник может лишь направить человека, подсказать ему, но не решать за вопрошающего.

Вопросы лучше задавать субботним вечером или после воскресной службы. На воскресной исповеди стоит воздержаться от длинных диалогов со священником. Если, конечно, ситуация не требует безотлагательного решения.

Существуют дежурные храмовые священники. К ним можно подойти со своей проблемой в любой день, не дожидаясь субботы или воскресения.

Интернет еще никто не отменял. Можно задать вопросы к священнику на проекте "Батюшка онлайн". Или на сайтах приходских храмов в специальном разделе.

Заключение

Когда вопрос очень серьезный, то с ним лучше обратиться к старцу. Например, в Боровске или Сергиевом Посаде до сих пор есть такие старцы, помогающие людям. Ибо простой священник вряд ли наделен даром прозорливости. И не нужно бояться или стесняться спрашивать. Ищите, и дано вам будет, стучите, и откроется вам.

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