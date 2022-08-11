Геноцид кубанских казаков в РСФСР: мифы и факты

Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам , принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

Таким был первый пункт Директивы Я. Свердлова от 24. 01. 1919 «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах», вышедшей под грифом «секретно». Официально был дан старт политике расказачивания, погубившей огромный пласт русского культурного наследия.

Предательство

Казаков всех станиц большевики по сути обманули в их самых искренних надеждах на спокойное мирное будущее. Ведь к революции что на Дону, что на Кубани отнеслись вполне нормально. Люди, уставшие от тягот Первой мировой, желали скорейшей стабилизации обстановки, поэтому декрет «О мире» восприняли с восторгом.

«Население ждало войска Красной армии как освободителей . Приход войск разрушил эту иллюзию за короткое время, и симпатии сменились страхом. Сразу начались аресты и казни ».

Петер Кенез, американский историк.

Почему начались репрессии?

Во-первых, казаков большевики считали прихвостнями царского режима. Во-вторых, крепкие хозяйственники, казаки без особого восторга восприняли идею коллективного хозяйства не только потому, что не хотели делиться.

Для каждого его дом, двор, скотина – все это было даже чем-то священным, только для себя и семьи. К тому же, воевали казаки всегда за Веру, Царя и Отечество. Вот первое-то и пытались искоренить большевики в станицах, как главную опору казачества. Гонения служителей церкви тогда бушевали по всей России.

В-третьих, к казакам начали переселять выходцев из Центральной России, натравливая приезжих на коренных жителей. Будучи достаточно замкнутым сословием, казаки неохотно принимали враждебно настроенных переселенцев. Многовековые устои расшатывались все сильнее.

Из архивов:

Уроженец Кубани Василий Поляков приводит следующие данные о репрессиях против казаков:

1918 год. Краснодар: 1 марта арес­товано и зарублено без суда и следствия 83 казака , отрезали пальцы рук и ног, половые органы; 4 марта — четыре казака, 240 черкесов; 31 марта расстреляно 76 человек . Станица Елизаветинская: 1 апреля заколото 69 человек , …отрубали ноги, выкалывали глаза. Станица Тифлисская: 3 апреля убито 35 казаков . Армавир: 18 февраля казнено 12 офицеров , расстреляно 79; 5 июня заколото 35 человек, 12 июня — 16 , заколото штыками 600 мирных жителей , всего с февраля по сентябрь в Армавире убито 1342 человека . Это дело рук четырех бандитов новой власти: портного Никитенко, ветеринара Гутнева, булочника Смирнова и латыша Вилистера…» (архивный источник).

Геноцид продолжается

Как ни странно, в начале 1920-х НЭП вернул все на круги своя: на Кубань начали возвращаться репатрианты, у местных появилось больше прав и свобод. Но ненадолго. С 1927 г. началась новая волна репрессий; продолжалась вплоть до Великой Отечественной.

В 1931 г. в Ставропольский край и Сальские степи (Ростовская обл.) переселили 9 тыс. семей Краснодарского края. Еще 300 тыс. чел. в течение 1930-1931 г. были переселены из прочих регионов.

Реабилитация

Только в 1990-х действия советского руководства, направленные против казаков и национальных меньшинств, подверглись жесткой критике. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1992 г. №3321-1 казаки были реабилитированы. Кубанцы в те лихие годы потеряли многое, но не все. Благодарные потомки берегут традиции и обычаи предков по сей день.

Вопрос к читателям:

Как вы считаете, почему казачество не удалось искоренить полностью? Нуждается ли сегодня в защите культурное наследие русских казаков?

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А вы знали об этом?

Россия владеют самой большой территорией из всех существующих в мире народов – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая. Причем, средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине. По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На территории России находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом !

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