«Сахар вреден для зубов»: в какие мифы о здоровье мы до сих пор верим

Удивительно, но мы до сих пор продолжаем верить в распространенные заблуждения и мифы, которые наука уже давным-давно опровергла.

Алкоголь убивает нейроны

Хорошие новости: алкоголь, вопреки всеобщему заблуждению, не убивает нейроны. Характерно, что этот миф был опровергнут более 20 лет назад назад двумя датскими женщинами-врачами Гретой Бадсберг Йенсен и Бенте Паккенберг. Во время исследования учеными не было обнаружено разницы между количеством клеток в определенных участках мозга. У алкоголиков было замечено снижение плотности белого вещества в старой коре мозга. В белом веществе нейронов нет, есть их отростки, которым и вредит алкоголь, разрушая связи между нейронами и участками мозга. В отличие от нейронов, утраченные связи можно восстановить, если перестать злоупотреблять алкоголем.

Хруст костяшками приводит к артриту

Когда кто-то начинает хрустеть костяшками, ему то и дело говорят, что это вредно, что это может привести к остеоартриту. На самом деле, до сих пор не было ни одного исследования, которое бы доказало такую корреляцию, зато в 2011 году было проведено исследование, показавшее, что крекинг (именно так называется хруст) не является фактором возникновения артрита.

Кофе может отрезвить

В фильмах часто показывают, что выпившему человеку для того, чтобы протрезветь дают чашку крепкого кофе.

Волосы и ногти растут после смерти

Однако кофе не способен протрезвить. Максимум - он активизирует человека. Исследование, проведенное на канале Discovery, доказало это. Являясь сильным диуретиком, он косвенно способствует выводу алкоголя из организма, но с той же целью можно выпить простой воды, ещё лучше - сока с витамином C.

Волосы и ногти после смерти не продолжают расти, хотя кинематографисты и сделали все возможное, чтобы мы представляли мертвецов с длинными ногтями и волосами. Рост и ногтей и волос происходит в процессе образования новых клеток. Ногти растут со средней скоростью 0,1 мм в сутки, для их роста нужна глюкоза. Когда человек умирает, прекращается и поступление глюкозы в клетки, соответственно останавливается и рост ногтей. Для роста волос также нужна глюкоза. Для её образования, в свою очередь, нужен кислород. Со смертью деление клеток останавливается, поскольку сердце перестает перекачивать насыщенную кислородом кровь. Соответственно, прекращается и рост волос. Откуда же возникло это заблуждение?

Дело в том, что после смерти кожа усыхает и утягивается, теряет влагу. Из-за этого кажется, что ногти и волосы становятся длиннее.

Сахар разрушает зубы

Все мы выросли на народной мудрости: «сахар вреден для зубов». Тем не менее, с научной точки зрения – это не так. По словам доктора медицинских наук в области стоматологии Джерри Куратола, разрушает зубы не сахар и даже не какие-то его составляющие, а естественные бактерии организма, которые образуются, чтобы переварить богатое углеводами сладкое. Они способствуют повышению кислотности, которая и бьет по полости рта. Но углеводы содержатся не только в сахаре – их достаточно и в других, полезных для здоровья продуктах – овощах, фруктах, зерновых.

Гормоны влияют на настроение

Вопреки всеобщему мнению, плохое настроение, плаксивость и эмоциональное возбуждение у женщин обычно никак не связано с гормональными всплесками и предменструальным синдромом. Об этом заявил доктор медицинских наук Питер Шмидт из Национального института психологического здоровья. По его словам, только 15% всех женщин могут с чистой совестью обвинять во всем взбесившиеся гормоны, у других же просто, как говорят, день не задался.

Тем не менее, тезис не распространяется на людей, заболевания которых самым прямым образом отражаются на гормональном фоне. Например, больные сахарным диабетом могут быть более раздражительными, нежели другие люди, из-за повышенного уровня адреналина в крови.

Зубы мудрости не нужны

Зубы мудрости, которые сегодня считаются атавизмом, называют «зубами страдания» и стараются избавиться от них при первых признаках их появления. Они часто являются причиной многих заболеваний, например, перикоронита – серьезного воспаления «капюшона» десны. Да и сами зубы мудрости обычно хрупкие – они быстрее всего разрушаются и становятся настоящим «рассадником заразы». И все же, ученые утверждают, что зубы мудрости не бесполезны. Исследователи из Японии доказали, что в них содержатся стволовые клетки, подобные которым были найдены в костном мозге. Некоторые эксперты полагают, что это впоследствии может стать материалом для выращивания новых зубов. А значит, о чужеродных коронках во рту навсегда можно будет забыть.

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