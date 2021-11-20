Проверенная защита от порчи, сглаза и проклятий

Магия всегда существовала рядом с человечеством, ведь необычные способности раскрываются в каждом из нас. Порой они принимают негативный характер, и тогда в жизнь врываются порчи, сглазы и проклятия. Даже тем, кто не верит в их существование, нужно познакомиться с методами защиты, ведь тем, кто заранее заботится о себе, удается избежать множества неприятностей.

Как защититься от сглаза

Существует определенная категория людей, способных посылать негатив, осознанно или спонтанно. И те, и другие могут стать источником проблем, и от их энергетики нужно защищаться. Оградить себя и близких от сглазаможно разными способами: с помощью амулетов, заговоров и ритуалов. Проверенный метод заключается в создании оберега, заговоренного и впитавшего в себя энергетику хозяина: с его помощью можно надежно защититься от сглаза.

В день Новолуния безопасную булавку помещают в соль и оставляют ее там на несколько часов. Затем на булавку нанизывают три бусины: красную, белую и черную —и приговаривают: