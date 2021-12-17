Тойгер — самая популярная кошка в 2022 году

По восточному календарю 2022 год — это год тигра. И поэтому в этом году особенным успехом будут пользоваться кошки породы тойгер. Они выглядят как маленькие тигры и дарят каждому желающему возможность обзавестись собственным тигром.

Порода появилась относительно недавно, но уже стала очень популярной. Тойгеров ценят не только за яркую внешность, но и за приятный характер. Рассказываем обо всем по порядку.

Как появились тойгеры

Это искусственно выведенная порода, появились эти игрушечные тигрята в США. Придумал создать такую породу Джуди Садген. Интересно, что по профессии она архитектор, но все равно взялась за выведение. Ее идеей было создание домашней кошки, которая будет похожа внешне на дикое животное, но при этом будет ручной и ласковой.

Чтобы добиться своей цели, она скрестила похожего на тигра индийского кота с бенгальской кошкой. И все получилось, женщина начала разводить таких полосатых котят. Было потрачено немало времени и сил, результатом чего стало появление новой породы — тойгера. Процесс совершенствования породы продолжается до сих пор.

С 2006 года тойгеры получили мировое признание, они начали принимать участие в выставках. Особенно высокой популярностью эти полосатики пользуются в США, на территории этой страны более 40 питомников, в которых их разводят.

Распространяются тигрята и в других странах, в том числе и в России.

Как выглядят

Тойгеры достаточно крупные, кошки по весу достигают 5 кг, коты — 7,5 кг. От диких предков они унаследовали широкие кости, высокие плечи и хорошо развитую мускулатуру. Очертания тела этих тигрят округлые и очень четкие, как на картинке. Голова широкая, но при этом среднего размера относительно других кошек. Мордочка по форме похожа на перевернутое сердечко.

Высокая шея делает их внешний вид величественным, а закругленные ушки делают их милыми. На ушах достаточно густой мех, но кисточки не образуются, это же тигр, а не рысь. Глаза округлые со слегка опущенным верхним веком, они глубоко посажены и очень выразительны за счет насыщенной радужки, хоть и небольшие. Нос расширяется к окончанию, и это тоже придает миловидность.

Лапы по длине средние, но пальцы на них удивительно длинного размера. Хвост длинный и закругленный на кончике, как правило они держат его опущенным, чем еще больше напоминают тигра. Даже хвост у этой породы мускулистый, что еще раз подтверждает, что тойгер — это комок мышц.

Больше всего внимания привлекает шерсть, она короткая, и у многих представителей породы становится длиннее в месте узора. От других полосатых кошек тигренка отличают полоски табби, они могут быть разного цвета, от желто-коричневого до черного. Тикировки нет, то есть полоски темные по всей длине. Есть подшерсток, он серого цвета. Фон для полосок всегда светлее, он однотонный.

На полоски тойгера можно залюбоваться, они вертикальные и образуют кольца на лапках, хвосте и шее. Помимо полосок на шубке могут быть пятнышки, это не нарушение, а уникальная особенность конкретной особи. По стандартам кончик хвоста всегда черный, как и подушечки на пальчиках. Около глаз шерсть становится светлее, поэтому кажется, будто на коте очки.

Особенности породы

Если обеспечить тойгеру достойный уход и подходящее питание, то он проживет 14-16 лет. Категорически запрещено скрещивать эту породу с бенгалами, последствия для потомства будут ужасными. Несмотря на бесстрашный вид, тойгеры очень боятся замкнутых пространств и тяжело переносят транспортировку.

Сейчас эти тигрята входят в пятерку самых дорогих пород, находятся на пятом месте. В России есть питомники, в которых разводят тойгеров. Завести такого питомца может любой желающий, но перед этим нужно учесть несколько обстоятельств.

Минусы породы, о которых стоит задуматься:

врожденное желание воровать еду, оно не зависит от степени сытости и практически не поддается коррекции;

эти кошки очень хитрые, будь готов к тому, что питомец будет постоянно тобой манипулировать;

ввиду хорошо развитой мышечной системы легко не заметить полноту, которая сказывается на здоровье;

разводить тойгеров разрешается исключительно питомникам;

они нуждаются в особом рационе.

Нужно понимать, что порода еще развивается и совершенствуется. В будущем некоторые из этих вопросов могут быть решены, но это произойдет как минимум спустя несколько поколений и при хороших условиях.

Какие по характеру тойгеры?

Если не знать этой породы и судить только по внешнем виду, можно сделать вывод, что у них звериный темперамент со склонностями к агрессии и нелюдимости. Но это будет заблуждением, тойгеров вывели дружелюбными и ласковыми, в этом и была суть идеи создательницы породы. Такой кот подружится не только с людьми, но и с другими питомцами, конечно, если это не птички и не грызуны. Он поладит с другими кошками и даже с собаками, причем абсолютно не будет ревновать своего хозяина к другим питомцам.

Тигрята плохо переносят одиночество, им нужна любая компания — взрослый человек, ребенок, кошка, собака, кто угодно. С детьми они быстро находят общий язык, коту интересно играть с маленьким человеком. Ревновать хозяев к детям, как и к другим животным, он тоже не будет.

Тойгеры быстро становятся всеобщими любимцами, но есть некоторые обстоятельства, которые могут сделать жизнь хозяев невыносимой. Эти полосатики очень озорные и любопытные. Они будут исследовать все уголки квартиры, и хозяевам будет сложно что-то от них спрятать. Какой-то укромный уголок он скорей всего выберет своим тайником. Хозяин потом удивится, когда найдет в одном месте свои носки, игрушки детей, сувениры и прочие мелочи. Если у тебя живет тойгер, и пропала какая-то не очень большая вещь, ты всегда знаешь, кто причастен к пропаже.

Чтобы минимизировать урон от озорства домашнего тигра, ему нужно предоставить как можно больше игрушек. Их должно быть много, разных видов, чтобы не наскучили. Но никакая игрушка не заменит тойгеру хозяина, он будет постоянно ходить за тобой по квартире и принимать участие во всем, что ты делаешь. В отличие от своих предков бенгальских кошек они любят сидеть на коленях у хозяина.

Под новые условия подстраивается очень быстро. Причем завести такого можно не только не в большом доме, но и в обычной квартире. Обязательное условие для любого жилища — наличие игровой кошачьей зоны. Тойгеры предпочитают развлекать себя активными играми, поэтому лучшим вариантом станет установка игрового комплекса. Домашние тигры очень прыгучие, они легко запрыгнут на большую высоту.

Так как высота его не страшит, а чувство осторожности не знакомо, хозяину следует еще до появления питомца обезопасить его выход на окна и на балкон. В остальном стоит устанавливать строгие правила, как только котенок чуть подрастет, его нужно начинать воспитывать. Если этого не сделать, то вырастишь наглого манипулятора. Проблема привлечения внимания хозяина через пакости тоже появляется от недостатка воспитания. Но неоспоримый плюс этой породы в том, что она не умеет таить злобу и мстить.

Домашних кошек любой породы крайне нежелательно выгуливать на улице. Но если ты все же захочешь выгуливать своего тойгера, то учти одну особенность: у них отсутствует инстинкт следа. Это означает, что если животное потеряется, то оно не сможет вернуться домой.

Какие условия нужны для содержания тойгера?

Сразу после появления котенка в новом доме он будет нуждаться во внимании. Они относительно легко адаптируются к новым условиям, но все же нежелательно, чтобы котенок делал это сам. При условии наличия игрового комплекса с лесенками и полками, а также достаточного количества игрушек адаптация пройдет очень быстро. Комплекс нужен не только для игр, но и для того, чтобы тигренок осматривал свои территории с высокой точки, они очень любят это делать.

Тойгеру нужно отдельное место, где он будет играть, а также зона для отдыха, где его никто не побеспокоит. Рекомендуется создать такое место, где котенок сможет прятаться, возможно, оно и станет его тайником. Не стоит запирать его в небольшом помещении, потому что котик начнет паниковать, нервничать и сильно кричать. Скорей всего ему захочется спать с тобой, но все же ему лучше обустроить отдельное место для сна, так как ваши жизненные циклы могут не совпасть.

Как ухаживать?

Шерстка у тойгеров короткая, она не нуждается в сложном уходе. Купать потребуется лишь при необходимости, для этих целей необходимо использовать увлажняющий шампунь. В периоды линьки нужно расчесывать кота, чтобы помочь ему поскорее избавиться от старого подшерстка. Это делается специальной щеткой, предназначенной для короткошерстных пород.

Уход за ушами и глазами такой же, как и для других кошек. Отдельное внимание потребуется уделить когтям, у этих животных силен инстинкт затачивания когтей. Чтобы сохранить интерьер и мебель, нужно купить когтеточку, а лучше — две, и посмотреть, в каком положении питомцу больше нравится точить когти — в горизонтальном или в вертикальном. Когти будут расти длинными и очень острыми, их необходимо регулярно подстригать. К этой процедуре котят приучают с самого раннего возраста, лучшее время для первого маникюра — 6 недель.

О разведении Разведение возможно только в питомниках, в домашних условиях получить котят породы тойгер невозможно. При попытках разведения неопытными заводчиками котята теряют признаки породы. Если у тебя племенная самка, и ты планируешь обращаться в питомник для разведения, то имей в виду, что оплодотворение должно происходить не чаще одного раза в 12 месяцев. Если сводить кошек чаще, то организм самки не успеет восстановиться. Это негативно сказывается как на внешнем виде, так и на продолжительности жизни животного. Чем кормить тигра? В плане питания эта порода относительно неприхотлива, но это не значит, что ее можно кормить чем попало. Некоторые заводчики отдают предпочтение натуральному питанию, другие — готовым заводским рационам. Одного правильного ответа на этот вопрос не существует, но можно сказать точно, что заводчикам-любителям лучше остановить свой выбор на готовых кормах. Если у тебя никогда не было кошки, тебе может показаться, что кормить натуральными продуктами дешевле, чем готовыми кормами, но это заблуждение. При употреблении готового рациона коту требуется гораздо меньший объем еды, чтобы обеспечить свою потребность. К тому же при кормлении натуральными продуктами крайне сложно обеспечить поступление в организм всех необходимых веществ. Готовые кормы сбалансированы, в них присутствует нужно количество белков, жиров, углеводов, таурина, витаминов, минералов, антиоксидантов и прочих нужных веществ. Отдавай предпочтение надежным производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Каким будет рацион — влажным, сухим или смешанным, решать тебе, но всегда останавливай свой выбор на кормах класса не ниже “суперпремиум”. Сбалансированные кормы минимизируют возможность появления лишнего веса. Как было сказано выше, тойгер — животное немаленькое и с большим количеством мышц. Из-за этого хозяин может не заметить, что его питомец поправился. А ожирение чревато многими проблемами со здоровьем. Несколько слов о здоровье На данный момент считается, что эта порода не является носителем генетических заболеваний. Но нужно понимать, что порода еще слишком молодая, чтобы утверждать это с высокой точностью. И это еще одна причина, почему не стоит пытаться скрещивать тойгеров в домашних условиях. В целом забота о здоровье тойгера должна быть такой же, как для любой другой кошки. Стандартно она включает в себя регулярные обработки от паразитов, вакцинацию по графику прививок, осмотры врачом, взвешивания. Вакцинацию они переносят очень легко, так как от природы не склонны к аллергическим реакциям. При любом отклонении от нормы необходимо обращаться к ветеринарному врачу. В целом тойгер — это особенное животное, и уникально оно не только своим экзотическим внешним видом. Они очень забавные и озорные, грациозные с первых дней жизни и что важно для большинства заводчиков — очень милые и общительные. Тигренок будет требовать от тебя много внимания, и он обязательно ответит тебе взаимностью. Это одна из самых лояльных пород по отношению к человеку, они дружелюбны и невероятно преданны.