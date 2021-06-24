10 привычек, от которых стоит отказаться в пользу сексуальности

Редкая женщина не хочет, чтобы на нее обращали внимание мужчины. Природой заложено притяжение между полами, глупо противостоять этому. Однако наша сегодняшняя жизнь настолько стремительна и активна, что девушки все больше приобретают мужские черты в одежде и поведении, исходя исключительно из соображений удобства при передвижении по городу, занятий спортом, постоянного решения сложных задач. А ведь сексуальность – это ключевой момент женской привлекательности. Так, может, в этом стоит поискать причину отсутствия рядом партнера?

Специалисты советуют отказаться от некоторых привычек и линий поведения, если хотите выглядеть элегантно, сексуально и вызывать интерес у мужчин. Мы дополнили их рекомендациями по исправлению такого положения дел.

1. Отсутствие чувства юмора

Хорошо рассказать анекдот, рассмешить человека – это отличные качества, которые всегда привлекают людей. Но даже если вы не обладаете им, то хотя бы выслушать другого и понять его юмор надо уметь. Вот только хихикать фальшиво не надо, если шутка осталась непонятой. Это только оттолкнет мужчину – вдруг и в постели будете врать?!

2. Излишняя болтливость и откровенность

Жить с постоянно включенным радио – это не то удовольствие, о котором мечтает мужчина.

3. Покупка асексуальной одежды

Если он пригласил вас на свидание, а вы сразу же выдали все свои тайны, то будет ли резон приглашать вас еще раз? Читать книгу мужчина хочет постепенно, переворачивая страницу за страницей.

Джинсы, толстовки, бейсболки нужны в гардеробе для определенного случая. Их количество не должно превалировать над платьями, блузками, юбками, которые ассоциируются у мужчин с женственным образом. Пересмотрите свой гардероб!

4. Неухоженный внешний вид

Установка о том, что мужчина любит глазами, по-прежнему актуальна. Поэтому недопустимы неопрятность в одежде, прическе, макияже. Привычка каждый день ухаживать за своим лицом, телом должна быть доведена до автоматизма. Балуйте себя ароматическими ванными, расслабляющими массажами, походами в салон красоты.

5. Невоспитанность

Умение ругаться нецензурной бранью никак не вписывается в концепцию мужчины о представлении будущей жены своим родителям. Сюда же отнесем и незнание правил поведения в обществе, этикета за столом. Вы же не хотите всю жизнь сидеть затворниками дома или на лавочке семечки щелкать. Мужья любят появляться в ресторанах, на стадионах, на курортах с женами, которые и разговор поддержать могут, и оставить приятное впечатление.

6. Чрезмерная самоуверенность

Стремление показать свою значимость, весомость, умение «разрулить» любую ситуацию не хуже, чем мужчина, не вызывает желание находиться рядом с такой женщиной. Если всё делается по принципу «сама, сама, сама», то зачем вам еще кто-то в компаньоны? Мужчины не терпят конкурентов на своей территории.

7. Постоянное чувство вины

Не поверите, но даже походка становится тяжелой, если на вас лежит вселенская ответственность за всё и вся. Сбрасывайте потихоньку этот груз не только с души, но и с плеч. Легкая походка придаст свободу в общении, уверенность в себе.

8. Подражание другим

Если вам кажется, что ваша подруга пользуется популярностью у мужчин из-за своего стервозного характера, не торопитесь копировать ее поведение. Не пытайтесь изображать светскую львицу, если от рождения ласковый котенок. Все равно ваше внутреннее содержание проявится через некоторое время. Поэтому будьте естественной, играйте свою роль.

9. Излишняя стеснительность

Мужчины могут среагировать на открытый взгляд, добрую улыбку, искренний вопрос или участие. Поэтому не прячьте глаза при общении, не стесняйтесь смотреть в лицо во время беседы. Иначе никто не сможет распознать в вас хорошего собеседника и не пригласит на чашечку кофе, чтобы обсудить новую книгу.

10. Вульгарность

Не стоит появляться на работе или в магазине в одежде, которая явно предназначена для другого случая. Например, в платье или блузе с глубоким вырезом, очень короткой юбке или с высоким разрезом. В лучшем случае это создает образ девушки, не имеющей чувство стиля. В худшем – впечатление вульгарной особы. Но вы же не такая, правда?

Это лишь небольшой перечень советов, которые помогут изменить свой внешний вид и внутренний мир, чтобы вызывать приятные чувства у окружающих. Станьте привлекательными, и пусть вам чаще говорят: «Какая же ты сегодня сексуальная!».

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2242189123803679052/

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