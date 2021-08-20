На родине сиамских котов

Как известно, Таиланд- это бывший Сиам. Только теперь это "Свободная Страна", если следовать переводу.Отправляясь туда в первый раз, я был уверен, что там сплошь и рядом по улицам разгуливают столь любимые мной сиамские коты и кошки, вроде моих

Но, побывав там не раз, я убедился, что главный контингент хвостатого тайского сообщества, это столь милые нашему сердцу, и столь привычные нам, обычные дворовые Мурки и Барсики. Ну, или как их там по тайски.

Единственное отличие- это то, что у ихних мурлык лапы длиннее, видимо, чтобы жар от земли не так доставал.

Ну, и теперь демонстрация тех хвостиков, которыми полны их улицы:

Очень редко, но, все-же удается встретить и сиамца. Но такой экземпляр обязательно в ошейнике, то-есть, чей-то.

И что еще поразило: у многих кошек отсутствует часть хвоста.

поначалу я недоумевал: ну где они могли отморозить его в их-то теплом климате?

Разгадка оказалась не совсем обычна, и не совсем гуманна.

Оказывается, когда хозяева по той, или иной причине, хотят избавиться от кота, они купируют им четверть хвоста. По поверью, это отбивает охоту животному вернуться домой. (Думаю, ни кто не захочет возвращаться туда, где вам отрубили часть гордости, и без поверий).

А потом этих бедолаг относят в храмы, где те должны, вроде-бы прижиться...

Что примечательно, все кошки, имеющие хозяев, обязательно носят ошейники, часто с колокольчиками.

И что еще примечательно: пляжи- это вотчина бездомных собак. Но если туда забредет кот, ни одна собака на него не кинется..

Ну и , чуть смягчая мнение о жестокости тайцев к котикам: почти у каждой лавки обязательно кроме статуэтки Будды с жертвенником, стоит еще и плошка с кошачьим кормом.. Так-что, уличные коты по помойкам не лазят.

Источник : https://lapyhvost.umoritelno.com/2164658708691028906/na-rodi...

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