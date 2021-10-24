Знаменитости, которые имеют миллионы, а живут очень скромно

Несколько сот тысяч, а то и миллион долларов за съемки в фильме – такова стоимость работы современных актеров. При такой зарплате не мудрено «зазвездиться» и шиковать направо и лево.

Но все-таки находятся отдельные знаменитости, которые в своем поведении не оторвались от земли и продолжают жить просто и скромно. Они искренне считают, что человеку для счастья нужны не бриллианты и роскошные авто, а важнее здоровье близких, их любовь и дружба. Сегодня мы хотим напомнить их имена.

Киану Ривз



Киану Ривз



Вы удивитесь, но до некоторых пор этот высокооплачиваемый актер предпочитал жить не в собственном особняке, а в различных отелях. В зависимости от места съемок он переезжал из одной гостиницы в другую, не задерживаясь дольше полугода. Актер искренне считает, что его вклад в создание серии фильмов «Матрица» сильно преувеличен: за роль Нео в трилогии он получил рекордные 250 миллионов долларов. Поэтому Киану Ривз большую часть гонорара просто раздал обычным людям, также работавшим над проектом: костюмерам, дизайнерам, создателям спецэффектов. А 12 каскадеров из команды получили в подарок от звезды легендарные мотоциклы Harley Devidson. Киану Ривз — не поклонник модных брендов. Одежду для себя он покупает в обычном масс-маркете.

Константин Хабенский

Да и еду он предпочитает простую. Как-то поклонники его засняли сидящим на лавочке и поедающим обычный бутерброд с соком.С тех пор появился мем «грустный Киану». Возможно, цену каждого момента в жизни актер понял после трагедии, произошедшей с его невестой. Ну а страшный диагноз родной сестры «лейкемия» заставил его ежегодно жертвовать огромные суммы на помощь больницам и исследования в области лечения рака. «Для меня деньги – это последнее, о чем стоит думать» — делится с журналистами актер.



Константин Хабенский



Как редко в нашем современном мире встречаются скромные люди. Вот и Константин Хабенский долгое время делал добрые дела, не афишируя их. Он создал благотворительный фонд, который помогает детям с болезнями головного и костного мозга. На его счету уже много оплаченных сложных операций. Ведь Константин считает, что каждая спасенная жизнь – бесценна. Судьба актера тоже преподнесла ему трагическую ситуацию. Его первая жена умерла от рака, так как из-за беременности отказывалась принимать лекарства. Ребенок выжил, а вот супругу спасти не удалось. Сейчас у Хабенского новая семья, однако и сегодня актер предпочитает светским мероприятиям тихие вечера с родными и творческую работу. Его страниц вы не найдете и в социальных сетях, так как Константин считает, что существуют в жизни более важные дела, чем самопиар.

Эштон Кутчер и Мила Кунис



Эштон Кутчер и Мила Кунис



Эштон родился в небогатой многодетной семье и с детства привык зарабатывать. Да и по рассказам Милы ее семья эмигрировала в Америку всего с 250 долларами. Так что обе знаменитости знают, что за каждым заработанным центом стоит нелегкий труд. Это сейчас они стали высокооплачиваемыми звездами кино, ну а всего десятилетие назад актеры брались за любые предложения, лишь бы обеспечить будущее себя и своих детей. С наступлением финансово успешных лет супруги перестали нуждаться, тем не менее их семейный бюджет продолжает строиться с применением принципов экономии. Они не шикуют, и в воспитании сына и дочери также предпочитают не допускать излишеств.

Дженнифер Лоуренс



Дженнифер Лоуренс



Дженнифер не устает подчеркивать, что правила гламурной жизни написаны не для нее. Обаятельная и непосредственная блондинка не заморачивается в плане одежды: хоть на красной ковровой дорожке она и способна произвести фурор, тем не менее в обычной жизни девушку трудно отличить от обычной американки. Она практически постоянно ходит без макияжа, любит джинсы и одежду свободного кроя. А чтоб не быть замеченной, звезда облюбовала разнообразные шляпы и очки. Девушка не стесняется заявлять, что пресловутые 90*60*90 не для нее: она не согласна отказываться от радости съесть что-нибудь вкусненькое в угоду современным канонам красоты. По признанию актрисы, она предпочтет скорее провести вечер в компании друзей за просмотром хорошего фильма, чем отправится на модную тусовку. А из своих немаленьких гонораров актриса честь откладывает на будущее, а немалую сумму жертвует на благотворительность.

Рассел Кроу



Рассел Кроу



За 20 лет звезда «Гладиатора» изменился почти до неузнаваемости: вместо атлетичного полководца Максимуса перед нами забавный толстячок. На это повлияли с одной стороны последние роли в фильмах «Самый громкий голос» (2019 год) и «Неистовый» (2020), для которых Расселу пришлось заметно поправиться, ну а с другой стороны – спокойная жизнь на собственном ранчо в Австралии. Сельское спокойствие настолько пришлось по душе актеру, что тот признается журналистам: «Заставить меня переехать снова в Америку сможет только катаклизм мирового уровня или же нашествие марсиан». Рассел Кроу искренне считает самым важным достижением своей жизни рождение двоих детей. Поэтому, несмотря на развод с супругой, их сыновья часто гостят на ферме отца и помогают ему с хозяйством. В уютном семейном гнездышке также проживают родители знаменитости и семья его брата. Так что думать о голливудской тусовке и новомодных вещах актеру трудно – он либо пропадает на очередных съемках, либо управляет ранчо.

Дженнифер Гарнер



Дженнифер Гарнер



Возможно, именно строгое и религиозное воспитание Дженнифер и двух ее сестер сыграли роль в том, как теперь строит свою жизнь успешная актриса. В детстве родители не позволяли девочкам любые излишества, заставляли скромно одеваться, а о макияже и украшениях в ушах не могло быть и речи. Затем последовала нужда во время становления Дженнифер как актрисы – ее гонорар в первое время составлял 150 долларов в неделю. Так что привычка экономно относиться к деньгам выработалась у звезды годами. Сейчас Дженнифер – мать троих детей, и вместе с ними считает, что лучший вид ежедневного транспорта – это велосипед. На нем она ездит за покупками в местный супермаркет и на рынок, а также в магазины одежды – свой ежедневный гардероб звезда с миллионными гонорарами обновляет также в обычных магазинах. Нет, конечно же Дженнифер Гарнер как звезда посещает самые важные мероприятия в мире кинематографа. Но вместо телохранителей она берет с собой своих повзрослевших детей.

Кира Найти



Кира Найти



Осознанный шопинг – вот что выбирает очаровательная голливудская звезда. Она ограничивает свой бюджет на покупку одежды определенной суммой и старается не выходить за лимит. При этом знаменитость выбирает демократичную одежду без известных лейблов и не прибегает к услугам профессиональных стилистов. Это же правило касается и развлечений. Ей чуждо гламурное прожигание жизни, ведь, как признается красавица, все самые веселые вечеринки приходились в ее жизни в совсем не богемных местах.