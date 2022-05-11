«Украина вытерла ноги о Грузию» — в Тбилиси отвечают на очередные обвинения Киева

На фоне внутриполитических процессов в Грузии, уже давно стерлась грань между радикальной частью грузинской оппозициии и контролируемыми ею СМИ и неправительственными организациями. В последний период к ним добавилось и правительство Украины, которое открыто выступает против интересов Грузии, действуя в русле политической повестки оппозиционного «Единого национального движения». С промежутком в один месяц Киев уже дважды попытался нанести урон международному имиджу Грузии. От окружения президента Украины, правда, на уровне предположений и подозрений, уже второй раз звучат обвинения в адрес правительства Грузии о том, что оно поможет России избежать международных санкций.

Почву для очередных обвинений со стороны украинской разведывательной службы подготовили грузинские СМИ. В эфире контролируемых радикальной оппозицией средств массовой информации один за другим выходят сюжеты с фальсифицированными фактами.

Так, например, «ТВ Пирвели» сообщило, что якобы в Батумском порту обслуживают российские суда и помогают им избежать санкций. В действительности же танкер под российским флагом, который прибыл в Батумский порт 2 мая, вез транзитный груз — 5000 тонн дизельного топлива, предназначенный для Армении, а все операции в порту были проведены с соблюдением международных норм.

Далее, в эфире телекомпании «Мтавари» вышел сюжет, где якобы транспортировка санкционного российского груза производилась с территории Грузии. В действительности же показанные в кадре вагоны везли груз (мазут) казахстанской компании.

Параллельно дезинформационным сюжетам из Киева слышатся очередные необоснованные обвинения в адрес Грузии в том, что Грузия, Армения и Азербайджан помогают России уклониться от санкций, что правительство России проводит с властями этих трех стран тайные переговоры с целью реэкспорта собственной продукции, что планируется вывоз российской продукции на международный рынок через грузинские, армянские и азербайджанские компании, и что в трех странах с этой целью создано более 200 компаний.

Михаил Подоляк

Об обвинениях украинской стороны в адрес Грузии открыто говорит советник президента Зеленского и представитель Украины на переговорах с Россией Михайло Подоляк в интервью «Голосу Америки». По его словам, Грузия странно относится к войне на Украине. Она не занимает такую же четкую и недвусмысленную позицию, как страны Евросоюза и США.

«У нас есть информация о текущих переговорах с другими странами, будь то Белоруссия и Россия, Грузия и Россия или Армения и Россия. Наша внешняя разведка контролирует все это. Как только мы получим конкретные названия компаний, у нас есть комиссия по санкциям, которая оценивает и анализирует все, что происходит в направлении санкций, и, конечно, названия этих компаний будут обнародованы», — заявил Подоляк.

Он дает себе право вмешиваться во внутренние дела Грузии и оценивать политику правительства Грузии исходя из конфликта между Украиной и Россией.

«Если страна оккупирована, она должна защищаться. За свою свободу и территориальную целостность нужно бороться. Посмотрите на Украину. Мы платим большую цену жизнью наших ребят, хотя никто на Украине не думает, что мы должны позволять Российской Федерации бесчинствовать в Европе», — заявляет Подоляк.

По его словам, правительство Грузии прямо или косвенно связано с экс-премьером Бидзиной Иванишвили, который является явным российским олигархом и оказывает влияние на нынешнее руководство Грузии.

Каха Каладзе

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и правительства Грузии называют эти обвинения клеветой и советуют Киеву не искать врагов среди друзей. Так, генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал советника президента Украины «позорным существом» и призвал журналистов заинтересоваться Подоляком, так как они получат много интересной информации.

«Мы услышали не одно позорное заявление. У меня очень тесные связи с Украиной, я жил там много лет, играл там, и такие существа, как Подоляк, очень позорны», — заявил Каладзе.

Заявление Подоляка разочаровало и часть оппозиции. Вице-спикер парламента от оппозиционной партии Леван Иоселиани говорит, что все подобные заявления должны подкрепляться конкретными доказательствами и когда обвиняешь страну в том, что она – «задворки России», обвинение должно быть подкреплено доказательствами.

«Тогда наше отношение будет адекватным, в противном случае это просто оскорбительно для страны. Когда вся страна пытается поддержать Украину, эта поддержка чувствуется на уровне каждого человека», — говорит Леван Иоселиани.

Отдел разведки министерства обороны Украины в начале апреля впервые распространил информацию о том, что для санкционных военных грузов двойного назначения и получения гражданских грузов Россия создает контрабандные каналы, которые проходят по территории Грузии. Обвинив Тбилиси официальный Киев так и не представил конкретных доказательств.

Амиран Салуквадзе

Военный эксперт Амиран Салуквадзе в беседе с Dalma News говорит, что подобные атаки на Грузию нелогичны и неблагоприятны для самой Украины. В подобных действиях правительства Украины он видит интересы определенных групп, которые оказывают большое влияние на правительство Украины.

«Когда посол отозван, а новый посол не назначен, это уже свидетельствует о том, что между двумя государствами не все в порядке. Ничего не говорю о том, что весь актив «Национального движения» перебрался на Украину, некоторые из них обвиняются в преступлениях, а некоторые объявлены в розыск. Когда второе государство назначает таких лиц на должности, это уже недружественное действие и неуважение к грузинскому правосудию и грузинскому народу», — говорит Амиран Салуквадзе.

Что касается оценки работы украинской разведки, Амиран Салуквадзе, который прослужил в этой сфере много лет, заявляет, что в информациях разведывательной службы Украины нет даже признаков разведывательной информации. По его оценке, это только политический заказ.

По словам эксперта, сегодня у Украины конкретная цель – создать коалицию вокруг санкций, а одна из главных задач – нанесение максимального ущерба России. Салуквадзе отмечает, что подобные задания дают различным службам. Он отмечает, что это дело Службы государственной безопасности, министерств иностранных дел и экономики, но почему-то это заявление делает военная разведка.

«Не то что предположение, даже если бы 100% информация была о том, что какой-то бизнесмен или структура втянуты в это, нужно предоставить дружественному государству информацию, чтобы оно пресекло преступление. Для этого нужно взять трубку и позвонить в Тбилиси», — заявляет Амиран Салуквадзе.

По его словам, когда вместо коммуникации публично высказывают обвинения, сами как минимум поступают не по-дружески, пытаются нанести урон международному имиджу и престижу Грузии.

«У Грузии и Украины одни и те же партнеры, и если бы подобное происходило, они бы обязательно предоставили нам информацию. Что, США боятся или стесняются правительства Грузии, чтобы прямо сказать ему, что участвует в сомнительных схемах?», — заявляет Салуквадзе.

По его словам, пока в Грузии существует радикальная оппозиция, тон отношений между Киевом и Тбилиси не изменится. Об этом свидетельствуют и заявления некоторых представителей правительства Украины.

Арчил Сихарулидзе

Ученый, политолог Арчил Сихарулидзе считает, что отдельные слои правительства Украины уже неадекватны. Налицо прямое вмешательство во внутренние дела Грузии и призывы против власти. С другой стороны, по словам Сихарулидзе, проблема еще и в том, что в Грузии заявления, сделанные в Киеве, воспринимают чуть ли не на уровне заявлений Госдепа США.

«Когда выступает советник президента Украины и обобщает правительство Грузии и грузинский народ, это говорит о том, что «Грузинская мечта» в свое время не поработала с Украиной. С другой стороны, в правительстве Украины есть неадекватные люли, которые сочли, что Зеленский и его советники – великие знатоки большой политики. К сожалению, есть лица, которые пытаются замутить обстановку и получить от этого большие политические достижения», — заявил Арчил Сихарулидзе Dalma News.

Не нравится ему и позиция официального Тбилиси. Когда лидеры «Грузинской мечты» заявляют, что ответа от находящейся в состоянии войны Украины не требуют (за ложные обвинения), по мнению Сихарулидзе, это свидетельствует о том, что у Грузии слабое правительство.

«Главная проблема властей в том, что они не хотят ни шашлык не сжечь, ни шампур, а Украина между тем вытерла о нас ноги и сама будучи несостоявшимся государством учит нас уму-разуму», — заявляет политолог.

По его словам, Украина – это государство, которое разграбило собственных граждан, в котором процветает коррупция, а по уровню демократии она значительно отстает от Грузии. И такая страна еще учит нас разуму. В этой ситуации Грузия должна реагировать на обвинения соответствующим образом.

На вопрос Dalma News, определяет ли будущие отношения Грузии и Украины ЕНД, Сихарулидзе заявил, что «Национальное движение» победило «Грузинскую мечту» на украинском фронте.

Ш. Карчава

Источник : http://dalma.news/ru/v-tbilisi-otvechayut-na-ocherednye-obvi...

А вы знали об этом?

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден был одним из немногих коммунистов, открыто противостоявших Сталину. В 1935 году на приёме в посольстве Монголии в Москве сильно пьяный Генден выкрикнул в беседе с генсеком: «Чёртов Сталин, да ты уже стал настоящим царём!», а затем отобрал и сломал его трубку. В 1937 году Генден был обвинён в шпионаже в пользу Японии и казнён.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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