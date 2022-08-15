А вы знали об этом?(Статья 18)

1.

Представители дворянского рода Тургеневых являлись потомками татарского мурзы Арслана Тургена, который еще в XV веке выехали из Золотой Орды на службу к великому князю Василию II Темному. В тюркских языках слово «турген» означает «быстрый» или «вспыльчивый». Одним их потомком этого мурзы был великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, который родился 28 октября (по старому стилю) 1818 года в Орле.

Отец писателя, Сергей Николаевич Тургенев, был офицером Кавалергардского полка, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Он любил жить «на широкую ногу», в результате чего, его финансовые дела пришли в полный упадок. Чтобы исправить эту ситуацию, в 1816 году поручик Тургенев женился на Варваре Петровне Лутовиновой, которая являлась владелицей богатого имения Спасское-Лутовиново. Через два года супругов родился сын Иван, который был вторым ребенком в семье.

Варвара Петровна была женщиной властной, типичной крепостницей. Именно с нее Иван Сергеевич Тургенев описывал образ барыни в своем знаменитом рассказе «Муму». У матери писателя также был немой дворник по имени Андрей. Он завел собачку, которую Тургенева приказала утопить. Дворник выполнил распоряжение своей хозяйки, но, в отличие от книжного героя, не ушел в свою родную деревню, а продолжал верой и правдой служить Варваре Петровне.

В конце XIX — начале ХХ вв. физиологи упорно пытались разгадать причины гениальности, для чего проводили тщательное исследование мозга известных деятелей. Оказалось, что мозг Тургенева весил 2 килограмма и 12 граммов, что гораздо больше средней массы человеческого мозга. Но прямая зависимость гениальности и объема мозга так и не была доказана, многие, не менее известные люди, имели мозг гораздо меньшей массы.

Официально Иван Сергеевич Тургенев так и не вступил в брак, но имел дочь Пелагею от романа с белошвейкой Дуняшей. Позднее Тургенев изменил имя своей дочери Пелагеи на Полину, считая его более благозвучным. Полина Ивановна Тургенева скончалась в 1919 году. От брака с бизнесменом Гастоном Брюэром она имела двоих детей — сына Жоржа-Альбера и дочь Жанну. Оба они умерли бездетными, поэтому, в настоящее время потомков Ивана Сергеевича Тургенева не осталось.

Из-за дочери у Тургенева едва не состоялась дуэль с другим русским писателем Львом Толстым. Тургенева и Толстого связывали дружеские отношения, но однажды Лев Николаевич упрекнул своего собрата по перу в том, что он не особо беспокоится о дочери, которая, проживая за границей, вынуждена шитьем зарабатывать себе на пропитание. Оппоненты были готовы решить свой спор поединком на пистолетах, но дуэль, к счастью, не состоялась.

Тургенев отличался болезненным пристрастием к чистоте и порядку. Каждая вещь у него должна была лежать на строго определенном месте. Несколько раз в день писатель менял белье, обтирался водой и одеколоном. А к работе над своими произведениями приступал лишь после того, когда на письменном столе был наведен идеальный порядок.

Но, несмотря на свою любовь к порядку, писатель был крайне рассеянным. Его друзья часто обижались на то, что, пригласив их в гости, сам Тургенев мог забыть об этом, и даже не появиться в назначенное время в собственном доме. По этой причине многие предпочитали отказываться от подобных приглашений.

На фоне своих современников писатель выделялся огромным ростом — 192 сантиметра. При этом, голос у Тургенева был тонким, почти женским. Иван Сергеевич, невзирая на отсутствие музыкального слуха, очень любил петь. Впрочем, к своему пению он и сам относился без особого восторга, сравнивая его со свиным визгом. Во время смеха Тургенев мог, в буквальном смысле, падать на пол.

В тридцатых годах девятнадцатого века Иван Тургенев учился в Берлинском университете. Благодаря финансовой поддержке матери, он вел роскошную жизнь, что очень огорчало Варвару Петровну. Однажды она решила преподать сыну урок: отправила сыну в Германию тяжелую посылку. Вскрыв ее, Иван Сергеевич был сильно огорчен — посылка оказалась набитой кирпичами.

Тургенев был страстно увлечен охотой и шахматами. Его называли одним из самых знаменитых охотников России. А в шахматы он был готов играть многие часы, причем, достиг в этой игре очень значительных высот. Если не удавалось найти достойного соперника для шахматной партии, то Тургенев принимался за решение шахматных задач. Едва познакомившись, Тургенев и Толстой сели за шахматную доску.

Скончался Иван Сергеевич Тургенев 22 августа 1883 года далеко от России — в пригороде Парижа Буживале. Еще при жизни он завещал похоронить его в родной стране. Тело Тургенева было доставлено в Санкт-Петербург, похороны состоялись на Волковском кладбище. На участке этого кладбища, которое носит название «Литераторские мостки», находятся могилы многих известных деятелей культуры.

2.

Существует всем известная версия из-за чего математиков обделили в получении Нобелевские премии. Существует версия , что Альфред Нобель узнал, что его жена изменила ему с математиком и тогда он решил "наказать" всех математиков и не награждать их премией из собственного фонда. История любопытна на первый взгляд. Но если обратиться к биографии Нобеля, то становится ясно, что он никогда не был женат. И эта версия абсолютна абсурдна.Настоящая же причина игнорирования математики Нобелем неизвестна, но есть несколько предположений. Согласно одному из них, на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Согласно другому, математики не делают важных изобретений для человечества, так как эта наука имеет чисто теоретический характер.

3.

В 1989 году очередной выпуск программы «Взгляд» был запрещен к показу на телевидении с формулировкой «по эстетическим соображениям». Как утверждает Раззаков, автор издания «Гибель советского ТВ», на самом деле «Взгляд» отказались выпускать в эфир из-за состояния дочери бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, Галины. «Взглядовцы» якобы взяли интервью у Галины Брежневой, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии. Однако на самом деле причина запрета была в другом: в интервью «взглядовцам» дочь экс-генсека Галина Брежнева поведала о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачевой. Галина якобы заявила о том, что, когда ее отец еще находился у руля власти, Раиса Горбачева пыталась купить его расположение с помощью дорогих подарков, которые она делала и другим членам семьи. Однажды, по словам Галины Леонидовны, Горбачева подарила ей шикарное ожерелье.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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