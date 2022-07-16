Молитва, чтобы ребенок лучше спал, молитва на ночь перед сном

Некоторые люди верят в то, что у каждого человека с рождения есть свой Ангел Хранитель. Поэтому, если с ребёнком происходят какие-то проблемы – болезнь, бессонница, лучше всего обращаться за помощью именно к Ангелу Хранителю. Некоторые люди связывают это с тем, что Бог - он один на всех и просто не в состоянии помочь каждому, а вот Ангел Хранитель отвечает только за одного человека, поэтому более вероятно, что поможет именно он.

Молитва Ангелу Хранителю ребенка, чтобы хорошо спал, звучит следующим образом:

Идеальным вариантом будет, если ребёнок самостоятельно прочитает молитву Ангелу Хранителю.

Молитва, чтобы ребенок лучше спал, своему Ангелу Хранителю из его же уст должна звучать следующим образом:

Согласно утверждениям служителей церкви, молитва, звучащая из уст ребёнка, будет иметь большую силу, нежели она же самая из уст матери малыша его Ангелу Хранителю.

Молитва, чтобы ребёнок хорошо спал ночью, Матроне

Согласно мнению большого количества священников, при возникновении каких-то проблем со здоровьем ребёнка (в том числе и появление бессонницы), нужно сразу же молиться Святой Матроне. Именно она считается скоропомощницей по большому количеству вопросов. Для усиления эффекта от молитвы рекомендуется купить хотя бы маленькую иконку с ликом этой Святой. А чтобы защитить своего ребёнка от дурного глаза, рекомендуется зашивать ему в одежду кусочек ладана, который необходимо будет периодически менять.

Если мать начинает наблюдать у ребёнка проблемы со сном, то нужно обратиться к Святой Матроне со следующими словами:

«Святая Матрона! Прошу тебя, заклинаю всей материнской любовью, попроси у Господа подарить здоровье его рабу (указывается имя ребёнка). Прошу тебя, Святая Матрона, не сердись на меня, а помоги мне. Попроси у Господа, чтобы он наделил моего ребёнка (указывается имя ребёнка) крепким здоровьем. Избавил от различных недугов как в теле, так и в душе. Отведи всякие болезни от его тела. Прошу, прости меня за все мои грехи как сотворённые по моей воле, так и сотворённые не по моей воле. Произнеси молитву Господу о здоровье моего ребёнка (указывается имя ребёнка). Только ты, Святая Матрона, можешь избавить моего ребёнка от страданий. Уповаю на тебя. Аминь».

Молитва для улучшения детского сна, обращённая к семи святым Эфесским отрокам

Ещё одна действенная молитва, чтобы ребенок лучше спал, обращённая к семи святым Эфесским отрокам.

Слова молитвы, как правило, произносятся матерью, и звучат следующим образом:

«О, святые Эфесские отроки, хвала вам и всей Вселенной! Посмотрите с высоты небес на нас, людей, которые упорно чтут вашу память, а особенно посмотрите на наших детей. Спасите их от болезней, исцелите их тела и души. Сохраните их души чистыми. Поклоняемся вашей святой иконе, а также искренне любим Пресвятую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

Молитва для спокойного детского сна, обращённая к Богородице и Господу Богу

Когда у ребёнка наблюдается сбитый график, а именно он спит днём, а не ночью, то обязательно нужно что-то делать. Ходить по врачам дорого, да и они вряд ли помогут в этой ситуации. Лучшим вариантом будет справляться своими силами. Поможет в этом случае произнесенная молитва на ночь перед сном Богородице и Господу Богу. Молитва звучит так:

«Господи Боже, прояви свою милость на ребёнке моём (имя), сбереги ребёнка под своим знаменем, укрой от различных соблазнов, отгони от него различных врагов, закрой их злые глаза и уши, подари им смирение и доброту. Господи, все мы являемся твоими созданиями, прошу тебя, сбереги моего ребёнка (указывается имя), заставь его покаяться, если будут грехи у него. Спаси моего ребёнка, Господи, дай ему понять своё слово, наставь его на правильный путь. Спасибо тебе, Господи».

Эта молитва на сон ребенку помогает не только справиться с проблемой бессонницы у него, но и направлена на сбережение чистоты детской души во взрослой жизни.