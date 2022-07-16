Молитва, чтобы ребенок лучше спал, молитва на ночь перед сном

После рождения ребенка каждая мать очень сильно за него переживает, и её главные желания заключаются в том, чтобы ребёнок имел крепкий сон, был здоровым и счастливым. Даже в том случае, если малыш крепко спит, хочется, чтобы его сны были приятными и вызывали только положительные эмоции. В призыве хороших сновидений для ребёнка можно использовать различные молитвы.
Разновидности молитв для хорошего сна у ребёнка
Какие помогут молитвы, чтобы новорожденный ребенок хорошо спал? Стоит отметить, что на сегодняшний день существует десять обращений к Всевышнему, которые действительно считаются наиболее эффективными для спокойных ночей у малыша. Под хорошим сном подразумевается то, что он будет крепким, а сновидения красочными и добрыми.
К таким молитвам относятся:
- Молитва, обращённая к семи святым Эфесским отрокам.
- Молитва родителей, направленная на благословение своих детей.
- Молитва, обращённая непосредственно к Ангелу Хранителю ребёнка.
- Молитва о воспитании детей.
- Молитва матери, направленная на благословение её ребёнка.
- Молитва о детях.
- Молитва-прошение об исцеление недуга у ребёнка.
- Классическая молитва «Отче Наш».
- Молитва матери о её детях.
- Молитва, обращённая к Матроне.
Как правило, маленькие дети очень восприимчивы к различным шумам, поэтому даже собачий лай во дворе может разбудить кроху.Чтобы укрепить сон детей, можно прочитать какую-то из этих молитв. Кроме вышеуказанных, существует одна молитва, направленная непосредственно на то, чтобы ребёнок лучше спал.
Молитва, чтобы ребёнок лучше спал
Существует множество причин, из-за которых маленький ребёнок не может уснуть – шум, колики, режутся зубы и другое. Соответственно, если не спит ребёнок, то не спят и родители, ведь не обращать внимания на страдания собственной крохи просто невозможно. Как правило, если у малыша наблюдается бессонница, его сразу же ведут к врачу, но бывают ситуации, когда врач утверждает, что ребёнок абсолютно здоров, просто его сну мешает какой-то внешний фактор. В такой ситуации единственным спасением от бессонницы для ребёнка считается молитва.
Молитва, чтобы ребёнок лучше спал, звучит следующим образом:
- «Иисус, Сын Божий, благослови, освяти, сохрани ребёнка моего силою Животворящего Креста Твоего».
После произношения этих слов нужно перекрестить ребёнка. Стоит отметить, что молитва становится более эффективной, если ребёнок уже крещёный.
Молитва для хорошего детского сна Ангелу Хранителю ребёнка
Некоторые люди верят в то, что у каждого человека с рождения есть свой Ангел Хранитель. Поэтому, если с ребёнком происходят какие-то проблемы – болезнь, бессонница, лучше всего обращаться за помощью именно к Ангелу Хранителю. Некоторые люди связывают это с тем, что Бог - он один на всех и просто не в состоянии помочь каждому, а вот Ангел Хранитель отвечает только за одного человека, поэтому более вероятно, что поможет именно он.
Молитва Ангелу Хранителю ребенка, чтобы хорошо спал, звучит следующим образом:
- «Божественный Ангел, Хранитель моего ребёнка (указывается имя малыша), укрой его своим щитом от демонских стрел, от слащавого обольстителя, сбереги его сердце чистым и светлым. Аминь».
Идеальным вариантом будет, если ребёнок самостоятельно прочитает молитву Ангелу Хранителю.
Молитва, чтобы ребенок лучше спал, своему Ангелу Хранителю из его же уст должна звучать следующим образом:
- «Мой защитник, мой Ангел Хранитель. Не бросай меня в трудные минуты, спаси от злых и завистливых людей. Укрой меня от ненавидящих людей. Сбереги меня от сглаза и порчи. Помилуй меня. Аминь».
Согласно утверждениям служителей церкви, молитва, звучащая из уст ребёнка, будет иметь большую силу, нежели она же самая из уст матери малыша его Ангелу Хранителю.
Молитва, чтобы ребёнок хорошо спал ночью, Матроне
Согласно мнению большого количества священников, при возникновении каких-то проблем со здоровьем ребёнка (в том числе и появление бессонницы), нужно сразу же молиться Святой Матроне. Именно она считается скоропомощницей по большому количеству вопросов. Для усиления эффекта от молитвы рекомендуется купить хотя бы маленькую иконку с ликом этой Святой. А чтобы защитить своего ребёнка от дурного глаза, рекомендуется зашивать ему в одежду кусочек ладана, который необходимо будет периодически менять.
Если мать начинает наблюдать у ребёнка проблемы со сном, то нужно обратиться к Святой Матроне со следующими словами:
- «Святая Матрона! Прошу тебя, заклинаю всей материнской любовью, попроси у Господа подарить здоровье его рабу (указывается имя ребёнка). Прошу тебя, Святая Матрона, не сердись на меня, а помоги мне. Попроси у Господа, чтобы он наделил моего ребёнка (указывается имя ребёнка) крепким здоровьем. Избавил от различных недугов как в теле, так и в душе. Отведи всякие болезни от его тела. Прошу, прости меня за все мои грехи как сотворённые по моей воле, так и сотворённые не по моей воле. Произнеси молитву Господу о здоровье моего ребёнка (указывается имя ребёнка). Только ты, Святая Матрона, можешь избавить моего ребёнка от страданий. Уповаю на тебя. Аминь».
Молитва для улучшения детского сна, обращённая к семи святым Эфесским отрокам
Ещё одна действенная молитва, чтобы ребенок лучше спал, обращённая к семи святым Эфесским отрокам.
Слова молитвы, как правило, произносятся матерью, и звучат следующим образом:
- «О, святые Эфесские отроки, хвала вам и всей Вселенной! Посмотрите с высоты небес на нас, людей, которые упорно чтут вашу память, а особенно посмотрите на наших детей. Спасите их от болезней, исцелите их тела и души. Сохраните их души чистыми. Поклоняемся вашей святой иконе, а также искренне любим Пресвятую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».
Молитва для спокойного детского сна, обращённая к Богородице и Господу Богу
Когда у ребёнка наблюдается сбитый график, а именно он спит днём, а не ночью, то обязательно нужно что-то делать. Ходить по врачам дорого, да и они вряд ли помогут в этой ситуации. Лучшим вариантом будет справляться своими силами. Поможет в этом случае произнесенная молитва на ночь перед сном Богородице и Господу Богу. Молитва звучит так:
- «Господи Боже, прояви свою милость на ребёнке моём (имя), сбереги ребёнка под своим знаменем, укрой от различных соблазнов, отгони от него различных врагов, закрой их злые глаза и уши, подари им смирение и доброту. Господи, все мы являемся твоими созданиями, прошу тебя, сбереги моего ребёнка (указывается имя), заставь его покаяться, если будут грехи у него. Спаси моего ребёнка, Господи, дай ему понять своё слово, наставь его на правильный путь. Спасибо тебе, Господи».
Эта молитва на сон ребенку помогает не только справиться с проблемой бессонницы у него, но и направлена на сбережение чистоты детской души во взрослой жизни.
Особенности прочтения молитвы для улучшения детского сна
Молитва на ночь ребенку обязательно должна быть прочтена по памяти, если вы не знаете слова, обращение к святым или к Господу, то скорой помощи от них можно не ждать (быстрая помощь приходит только к искренне верующим). Во время произношения обращения нужно находиться в спокойном эмоциональном состоянии и нужно постоянно думать о том, что вы желаете получить. Если на момент произношения молитвы человек не очень верит в результат, то лучше отложить ее произнесение на более позднее время.
Обязательно при прошении помощи в улучшении детского сна нужно попросить прощения за все содеянные вами грехи. Это связано с тем, что между матерью и ребёнком тянется тонкая нить, и поэтому все грехи родительницы отражаются на малыше. Если, произнося молитву, мать крохи искренне покается во всех своих грехах и ошибках, то на прошение обязательно откликнутся.
Молитва на ночь перед сном должна произноситься шёпотом и на ушко ребёнку. Такие слова смогут сберечь малыша от негативно окрашенных сновидений.
Чтение молитвы, придуманной самостоятельно
Важно отметить, что при обращении к Господу или другим святым важны не слова, а искренность. Молитва на сон ребенку может звучать своими словами, главное, с верой и от всего сердца. Не обязательно должны быть пафосные слова, достаточно изложить просьбу, покаяться в собственных грехах и поблагодарить Господа за то, что он вас выслушал.
А вы знали об этом?
В середине XVII века в России стали происходить странные события — начали массово погибать целые деревни. Загадок добавляло то, что незадолго до гибели крестьян в этих поселениях объявлялись подозрительные староверы-морильщики,, которые для спасения от надвигающегося Апокалипсиса и избавления от вечных мук предлагали простое решение – «держаться полного поста до последнего издыхания». По их мнению, пользы оставаться в живых нет, ведь «правая вера» исчезла, «антихрист уже царствует в мире», а Страшный Суд всё ближе. Спастись смогут лишь те, кто по примеру мучеников добровольно скончается от голода и жажды. Самым популярным впоследствии стало самосожжение, от которого погибли тысячи крестьян. Кроме того, противники никоновских реформ совершали одиночные и массовые самоутопления, практиковали погребение заживо, подрывались при помощи пороховых зарядов, поочередно отрубали головы собравшимся или добровольно задыхались в избах от дыма.
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