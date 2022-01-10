Архиепископ Иоанн Златоуст - цитаты, афоризмы, высказывания и крылатые выражения

Вряд ли найдутся истинные христиане, которые не читали послания и поучения Святого Иоанна Златоуста. Цитаты его помогают познавать сокровенную суть Священного Писания, отвечают на религиозные и бытийные вопросы, дают поддержку верующему в минуты смятения и утверждают его в Вере. Этот человек, обладавший неуемной энергией, жаждой познания и многообразными дарованиями, оставил после себя колоссальное творческое наследие.

Богослов и филолог, великий толкователь Писания и философ, великолепный оратор и учитель, защитник обездоленных и обличитель распущенности нравов – все эти таланты сочетались в Иоанне Златоусте. Цитаты, изречения и трактаты Иоанна и сегодня как никогда актуальны и современны. Неудивительно, что в Православии он почитается как один из трех Вселенских Святителей.

Кто такие Святители?

В христианских традициях святителями называются высшие церковные сановники, которые за свои религиозные достижения заслужили особой Божьей благодати. Это митрополиты, архиепископы и патриархи, прославившиеся благочестием, пророческими способностями, нравоучительными и догматическими трудами. Они были и остаются примером для простых христиан.

Но даже среди этих достойнейших мужей выделяются три личности, три Вселенских Святителя: Василий Великий, живший с 330 по 379 год; Георгий Богослов, он тоже родился в 330 году, а умер в 389; и мудрейший Иоанн Златоуст.

Цитаты, изречения и афоризмы Вселенских Святителей, которые дошли до нас, лишь малая толика их деяний.

Все трое жили и творили в четвертом веке, в определяющее для христианства время. Молодая религия становилась главенствующей в Римской империи, понемногу вытесняя язычество. Происходила глобальная трансформация мировоззрения: языческий античный мир неохотно уступал место христианской культуре. Власти уже принимали указы о запрещении капищ и жертвоприношений, активно строились христианские церкви, но за их приделами продолжали существовать языческие ритуалы и храмы.

Три Святителя объясняли вчерашним язычникам смысл Веры и Святой Троицы, истолковывали Писание, произносили пламенные речи, обличали ересь, занимались продвижением христианства в массы. Причем эти люди были наглядным образцом высокой нравственности и набожности как для бедняков, так и для высокомерной римской знати.

Иоанн Златоуст

Вселенский учитель, Всемирное Светило, Уста Христовы – такие эпитеты заслужил от святых отцов и богословов Святитель Иоанн Златоуст. Афоризмы, крылатые выражения и труды его наполнены жизнью, светом веры и любовью. Родившись в 347 году и скончавшись в 407, он прожил довольно долгую для тех веков жизнь и большую ее часть неистово работал во славу Христа и ради главенства Православия, пройдя путь от инока до Константинопольского Архиепископа, познав величие, падение и мученическую смерть.

Детство, юность, образование

Он родился в 347 году в городе Антиохия в семье знатного чиновника и военачальника. К сожалению, отец умер почти сразу после рождения Иоанна, поэтому он остался на попечении матери, Анфусы. Будучи еще молодой женщиной, она не стала искать себе нового мужа, а посвятила себя воспитанию сына. Это во многом определило формирование взглядов и характера Иоанна Златоуста. Цитаты о воспитании занимают видное место в его трудах.

Его изречение «Родить детей — дело природы, но образовать и воспитать их в добродетели – это дело ума и воли» звучит как благодарность и почтение к матери, которая приложила все силы, чтобы дать ребенку блестящее образование, а главное - воспитать его цельной, благородной и добродетельной личностью.

С малых лет Иоанн был погружен в благодатную для пытливого ума среду интеллектуалов Антиохии. Его учителями были: известный во всей Византии ритор Либаний, философ Андрагат, богослов Диодор и епископ Мелетий. Благодаря таким преподавателям отменные способности Иоанна развились и отточились настолько, что к двадцати годам он превратился в блестяще и многогранно образованного молодого адвоката с удивительным красноречием и даром убеждения.

Служение Богу

Однако адвокатура не была призванием Иоанна и быстро ему наскучила. Глядя на самоотверженность и любовь матери-христианки, общаясь с философами и богословами, он понял, что его предназначение тесно связано с христианством и служением Богу. В 367 году Иоанн прошел ритуал крещения и стал церковным чтецом. А после смерти матери его связь с мирской суетой столь ослабела, что он решился постричься в иноки.

Духовенство Антиохии сразу отметило образованность и истовость Веры новоявленного брата и предложило ему епископскую кафедру, но Иоанн отказался: на тот момент он считал иночество истинной философией духа и лучшим способом для служения. На четыре года он удалился в пустыню, два из них провел в полном безмолвии, что стало настоящим подвигом для человека, которого впоследствии за ораторский дар будут называть Иоанн Златоуст.

Цитаты и первые зрелые труды появились именно во времена затворничества. У Иоанна много времени было для работы, молитв и размышлений. Однако суровый аскетизм, закалявший его дух и Веру, наносил вред телу. Постоянные лишения и ограничения иночества подкосили здоровье Иоанна, чтобы не умереть, он вынужден был вернуться в город.

Дьякон и просвитер

Но даже болезнь не смогла справиться с его неудержимым темпераментом и жаждой служения Богу. В 381 году его учитель, епископ Антиохии Мелетий, посвятил Иоанна в сан дьякона, а в 386 году он становится пресвитером. В этом сане ярко раскрылись его дарования. Следуя обязанностям пресвитера, будущий Вселенский Святитель не только проводил священнодействия во время служб, но и учил прихожан благочестию и догматам церкви, толковал Писание, произносил пасторские и нравоучительные речи.

За красоту и логичность его проповедей, умение просто и доступно объяснить сложные догматы, способность зажечь сердца Верой к Всевышнему и любовью к ближнему за ним по праву закрепилось имя Иоанн Златоуст. Цитаты и речи пресвитера в течение одиннадцати лет неизменно собирали верующих Антиохии, желающих услышать слово Божье от блестящего оратора и пастора. Молва о популярности и дарованиях Иоанна докатилась до столицы Византии и отчасти послужила причиной его взлета.

Иоанн Златоуст архиепископ

Он был рукоположен в сан Архиепископа Константинопольского в 397 году. В этом качестве он устраивал всех: императора, высший клир, народ и знать. Высшее церковное звание не изменило характера Иоанна, он оставался неистовым проповедником Слова Божьего и заветов Христовых. С архипастырской кафедры продолжал обличать распущенность и упадок нравственности, суетность мирских богатств, бесправное положение бедных.

Но не только проповеди и цитаты Святителя Иоанна Златоуста были его оружием против несправедливости, он всегда был человеком непосредственного дела. Новый архиепископ осуждал чрезмерную пышность столичных храмов и тягу священников к показной роскоши, поэтому сразу распродал помпезную обстановку предшественника, а деньги отдал на больницы и еду малоимущим.

Иоанн отдавал предпочтение простой еде, а не пирам, на которые его звала константинопольская знать. Он осуждал богачей за их безудержную тягу к обогащению, их разгульную жизнь, призывал к христианскому милосердию и необходимости помощи бедным. Кроме того, он объявил настоящую войну ереси, новоцианству и арианству, начал конфликтовать с духовенством и монашеством. Иоанн низложил пятнадцать епископов по всей Византии, а также умалил роль иночества, на собственном опыте зная, что аскетизм и отшельничество подходят далеко не всем верующим.

Конфликт с императрицей

Несгибаемый, честный и принципиальный архипастырь стал любимцем народа, но монашество, духовенство и богачи затаили на него злобу и ждали удобного случая, чтобы низложить его. И вскоре повод появился. Для далекого от столичных интриг и дворцовой дипломатии Иоанна на первом месте всегда стояла справедливость. Видя грех, он называл его грехом. Иоанн не смотрел на статус того, кто совершил злодеяние: человека согрешающего он считал неправедным.

Византийская императрица Евдоксия поступила не по-христиански, когда отняла все имущество у вдовы опального чиновника. Иоанна это возмутило, не таясь и не думая о последствиях, он обличил Евдоксию в вероломстве и грехе, на ее примере показав распущенность и упадок морали в Константинополе. Не мудрено, что гордая императрица не снесла публичного обвинения и пришла в ярость.

Этим воспользовались обиженные на архиепископа вельможи, духовенство и примкнувшее к ним монашество. В 404 году около Халкидона был организован собор из враждебных Иоанну епископов. Преувеличенные или лживые обвинения стали лишь формальным поводом для неизбежного низложения первосвященника.

Ссылка и смерть

Решение собора привело к недовольству в народе. Начались столкновения в Константинополе, однако Иоанн самолично покорился воле собора, чтобы не множить убийства и пролитую кровь. Его сослали в Малую Армению, в небольшой городок Куркуз. Цитаты, афоризмы и высказывания Иоанна Златоуста времен его ссылки показывают, что этого человека не сломили обстоятельства и невзгоды. Он занялся обширной перепиской с друзьями и сторонниками. Сохранились десятки писем, в которых он продолжал учить, толковать, утешать, наставлять.

Непреклонность и воля Иоанна не давали покоя властям и духовенству в столице. Оттуда пришел приказ переправить больного проповедника еще дальше от Константинополя, в Пифиунт, нынешнюю Пицунду. Здоровье немолодого человека не выдержало долгой дороги, которую он вынужден был преодолевать пешком. Иоанн Златоуст, не дойдя совсем немного до Пифиунта, умер в глухом местечке Понтийские Команы, со словами благодарности Богу на устах.

Наследие

Святитель Иоанн Златоуст — необычайно плодовитый автор, до нас дошло почти две тысячи манускриптов с его произведениями. Сложно представить, сколько их было на самом деле. Все труды можно разделить на три части: трактаты, слова и речи.

Трактаты написаны в период Антиохийской жизни. Слова произносились Иоанном по самым разным темам, например «Восемь слов против Иудеев» или «Двенадцать слов против Аномеев». Речи были любимой формой выражения мыслей Святителя, именно в них он проявлял искусство убеждения и красноречия, за которое получил прозвище Златоуст. Но серьезные трактаты обыкновенно изучают богословы. Для большинства верующих мудрость Святителя Иоанна раскрывается в его коротких изречениях, которые взяты из его трудов.

Иоанн Златоуст: цитаты, афоризмы, высказывания, особенности

Святитель обладал даром живого, дарящего понимание слова. Его нравоучения просты и доступны любому. Не надо обладать глубокими знаниями в философии или религии, чтобы уловить те важные истины, которые хочет донести до читателя проповедник. Свод его цитат является практическим руководством для христиан в самых разных областях жизни.

О любви и воспитании детей

Святитель был страстным толкователем Писания. Он считал, в Библии есть ответы практически на любой вопрос верующего. Но самая главная Истина, которой учат Священные тексты, является побеждающая сила Любви. Без Любви невозможна Вера, без нее немыслим душевный покой, и жизнь теряет смысл, учит Иоанн Златоуст.

Цитаты о любви встречаются очень часто. Например, известное высказывание гласит: «Любовь — крепкая стена, которая неприступна не только для людей, но и для дьявола». По мнению святого, любовь должна пропитывать все существование христианина, начиная с вопросов веры и заканчивая вопросами воспитания и отношения к ближним.

О богатстве

Не меньшее внимание Златоуст уделял губительному влиянию суетного стяжательства и погони за мирскими богатствами. Он учил прихожан и читателей о нравственно правильном отношении христиан к приходящим и тленным сокровищам. Он рассуждал не только о том, что богатство рождает страх в душе обладателя и порабощает его, но и о том, что безудержная жажда наживы богачей приводит к обнищанию простого люда. Святитель призывал отрекаться от духа стяжательства и привязанности к вещам и говорил: единственное, что у христианина может быть в собственности, это его добрые дела.

О несправедливости

Чуткое христианское сердце Иоанна не могло спокойно смотреть на несправедливость, о чем он часто вспоминал в трудах и проповедях. Как истинный сын своей эпохи, Святитель не стремился к глобальным социальным изменениям, он принимал существующий порядок, но старался изменить нравственность и мировоззрение каждого, кто его слушал. Иоанн проповедовал милосердие, говорил о помощи нуждающимся людям и, конечно, о любви, повторяя библейские слова «любовь не ищет своего».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2384232760269867133/

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