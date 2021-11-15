«Он искал главного – молитвы, соединяющей с Богом» Старец Илий о преподобном Силуане, Афоне и значении молитвы

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего, более десяти лет подвизался на Святой горе Афон в одном из скитов Пантелеимонова монастыря – Старом Руссике. Именно здесь на мельнице всего несколько десятков лет ранее нес послушание преподобный Силуан Афонский. Его книга в 1967 году стала для почитаемого сейчас старца, а тогда еще псково-печерского послушника Алексия духовным путеводителем 1.

– Батюшка Илий, известно, что на Вас в свое время большое влияние оказала книга «Старец Силуан Афонский», записанная архимандритом Софронием (Сахаровым). Чем она Вас так поразила?

– Когда я прочитал книгу старца Силуана, мне просто открылось светлое пространство, где я нашел то, что мне надо, – ответы на некоторые мои вопросы. Вообще книга давала четкое представление о содержании нашей веры.

Старец Силуан – современный подвижник. В нем нет никакой фальши, прелести. Говорит он и пишет по Божией благодати. То, что Господь открывает ему Духом Святым, он слушает и повторяет. Это человек без высшего образования, хотя какую-то школу он, конечно, имел. Его книга получила известность. Сам он ее не писал, писал отец Софроний с его слов. Она переведена – боюсь сказать точно, на сколько языков, но более чем на десяток точно.

Он искал молитвы, соединяющей с Богом. Господь внял этому его желанию и явился ему Сам

Верующие, которые обращаются к этой книге, ищут правды, Истины – и находят. Не сказать об этой книге с высокой похвалой и благодарностью к старцу Силуану невозможно.

Он, можно сказать, не такой уж аскет. Но он искал для себя единения со Христом. Искал, как прийти к Господу, служить Ему, по-настоящему быть монахом. Главное – он искал молитвы, полноценной, действительно соединяющей с Богом. Господь внял этому его желанию и явился ему Сам. «Если бы это продолжалось, – говорил старец Силуан, – то я, наверно, растаял бы. Душа моя растворилась бы от славы Божией любви и благодати, не выдержала, если бы дальше продолжалось это видение Христа».

Господь оставил такой след Своей благодати, силу благодати, что он в дальнейшем до кончины своей непрестанно молился. Надо, конечно, прочитать эту книгу. Это откровение. Как он сам выражает свой опыт! Как он плакал и молился! Когда отходила благодать, он взывал: Господи! И Господь снова наполнял его силой благодатной. Молитва у него шла непрерывно, даже во сне исполнялась.



Прп. Силуан Афонский

– Как научиться деланию преподобного Силуана Афонского: держать ум свой во аде и не отчаиваться?

– Это просто: если человек молится, то у него не может быть полного отчаяния. Здесь говорится в основном о смирении. Есть гордость житейская, светская и – гордость духовная: когда человек получает особую близость к Богу, укрепляется в вере, сподобляется духовного опыта, у него несомненно появляются мысли, что он уже очень высокой духовной жизни человек, сознание того, что он, так сказать, уже святой. Вот это опасно для подвижника.

Поэтому Господь и не дает многим высокой степени благодати, такого вдохновения силы Божией даже до чудотворения, что человек не может сохранить ее по причине духовной гордости. Когда человек избирает гордость, то это несовместимо с наличием высокой меры благодати от Господа.

Перед старцем Силуаном предстал диавол в человеческий рост. Подвижник недоумевал: почему он молится, а диавол не исчезает?

Перед старцем Силуаном предстал диавол во весь свой – то есть в человеческий – рост. Диавол – он дух, только по попущению Божию может материализоваться. Подвижник недоумевал: почему он молится, а диавол стоит перед ним, не исчезает. Господь ему открыл: это из-за духовной гордости. А чтобы не иметь ее, он должен был считать себя самым маленьким и грешным: за грехи его он наследник ада.

Если Господь дал нам что-то, то мы должны осознавать: все наши дарования земные и духовные – они от Бога. Мы ничем не можем гордиться. Ни материальными благами, ни умственными достижениями, ни какими-либо заслугами – никаким богатством своим земным. Если дает Господь, то по Своей милости. Ни таланты, ни силы, ни труды – ничто не наше, а только милость Божия. Поэтому и всё духовное, что получил старец Силуан через явление Спасителя, – это всё милость Божия.

– Что современному человеку может дать Афон?

– Святая гора по милости Божией – удел Божией Матери и с V века место пребывания монахов. Где-то около X века по распоряжению императора Афон закрепился за монахами, тогда же возник запрет на вход туда женщин.

Там по сей день двадцать монастырей. Много скитов или, как их называют, келлий. Такие скиты, как бывший наш Андреевский или Ильинский, по своим размерам даже превосходят некоторые греческие монастыри. Также у нас было около трех десятков или более келлий. Там живут так называемые сиромахи, раньше жили и сейчас есть. Это бедные монахи, которые даже своих келлий не имеют, а просто подвизаются, где придется.

Афон – прежде всего хранитель нашей православной веры. Нет ничего другого, что придавало бы смысл нашей жизни, кроме как спасение души. Что указал Господь? Возлюби Господа твоего всем сердцем, крепостию, помышлением и ближнего своего как самого себя (см.: Мф. 22: 37–39). Святая гора Афон является осуществлением этого христианского идеала на протяжении многих столетий истории христианства.



Священная Эпистасия Святой Горы Афон 1992-93 гг.

– Что требуется от человека, желающего подвизаться на Афоне?

– Подчиняется Афон Вселенскому Патриарху. Там существует так называемое местное духовное управление – Священный Кинот, Священная Эпистасия. Имеется на Святой горе Афон и светская власть – губернатор. Дважды в год там бывают такие особые заседания с присутствием губернатора, представителей министерств Северной Греции. Кроме постоянно пребывающих от каждого монастыря антипросопов на этих заседаниях также присутствуют игумены монастырей.

У нас есть Афонское подворье в Москве, можно через него попробовать попасть на Афон. Также, если человек приехал в святогорский монастырь, он может непосредственно там попроситься остаться. Хочет он, допустим, в наш Пантелеимонов монастырь, с согласия монастыря Священный Кинот может решить вопрос о его пребывании на Афоне.

– В чем отличие афонского и возрождаемого ныне русского монашества?

– Закон один. Нет другого закона, кроме Евангелия. Всё, что наша православная вера утверждает и Православная Церковь трактует, ни в чем расходиться с евангельскими истинами, разъясненными нам святыми отцами, не может. Святая гора Афон просто отличается своей исторической преемственностью. Это всё равно что сравнить, чем отличается намоленная икона от обычной. Просто она уже получила благодать. Или спросить, чем отличается человек с духовным опытом от только еще начинающего жить по-христиански. Так и на Афоне просто уже накоплен опыт духовной жизни. Можно войти в церковь, которая только что освящена, а можно в ту, в которой служат уже не одно столетие. Разве это не будет ощущаться, что здесь уже достаточно долго совершается богослужение полным чином и в благолепии?

– Батюшка Илий, что для нас, православных христиан, сейчас самое главное?

– «Господь вчера и днесь, и во веки Тот же» (Евр. 13: 8). Так и наш подвиг: как спасался человек в первые века, в средние века – так и в нынешнее время спасается. Нет разницы в том, как верили тогда и как верим мы сейчас в Святую Троицу, в святые истины, догматы. Еще Соломон сказал: «Нет ничего нового под Солнцем» (Еккл. 1: 9).

– Как научиться молиться?

Как русским людям вернуться к вере? – Молиться

– Тот, кто ищет Истину, по-настоящему ищет себе добра, тот и научится. «Ищите и обрящете, толцыте и отверзется»; «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7: 7). Господь благословил: если хотите научиться, научитесь. Правда, в период советской власти было много искушений. Госатеизм накладывал свою административную руку на Церковь, на всю жизнь христианскую в нашей стране. В обстоятельствах тех лет, кто хотел спасаться, становились исповедниками или мучениками. Кто-то, конечно, не выдерживал, отходил от веры.

– Как русским людям вернуться к вере?

– Молиться. Тот, кто хочет спасти свою душу, будет стараться.

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