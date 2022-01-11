Как два Героя Советского Союза стали предателями Родины и воевали против своих

25 июля 1946 года состоялся суд над двумя Героями Советского Союза – Семеном Бычковым и Брониславом Антилевским. Оба были признаны виновными.

Обращения с просьбой признать приговор несправедливым и реабилитировать осужденных ничего не дали – ни в советское время, ни в России XXI века. Все инстанции были единодушны – оба были виновны в самом серьезном преступлении тех лет – в измене Родине, осуждены законно и реабилитации не подлежат.

Летчик Бычков

Семен Трофимович Бычков родился в 1918 году в Воронежской губернии, окончил аэроклуб, затем Борисоглебское авиационное училище имени Чкалова. В рядах Красной Армии он оказался в январе 1939 года и проявил себя как смелый и решительный летчик. В 1942 году, однако, Бычкова обвинили в аварии, повлекшей поломку самолета, назначили пять лет лагерей условно, но через несколько месяцев судимость была снята. В октябре 1942 года за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых заданий он был награжден первым орденом Красного Знамени, спустя десять месяцев – вторым.

В сентябре 1943 года за уничтожение 15 самолетов люфтваффе лично и одного в группе летчик был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.

К 1943 году он был заместителем командира 482-го истребительного авиационного полка. 10 декабря этого же года во время выполнения задания Бычков был сбит, ранен и попал в плен к гитлеровцам. Сначала летчика отправили в лагерь Сувалки, потом – в Морицфельд, концлагерь для советских военнопленных на территории Польши.

Мальцев и летчики РОА.

Там Бычкова нашел Виктор Мальцев, сотрудничавший с вермахтом с 1941 года и набиравших советских летчиков из числе военнопленных для формирования авиационной группы в армии генерала Власова. По некоторым данным, агитацией занимался и сам генерал. Семен Бычков согласился вступить в ряды формирований, чьей целью была борьба против советских войск. Как впоследствии он будет утверждать на суде – чтобы получить возможность покинуть концлагерь и потом, использовав подходящий случай, бежать.

Летчик Антилевский

Бронислав Романович Антилевский появился на свет в 1916 году в Минской губернии, в крестьянской семье. Его служба в Красной армии началась в 1937 году, в 1938 он окончил авиационное училище, а к 1940 году совершил уже 20 боевых вылетов, сбил два финских самолета в советско-финскую войну. Антилевскому было присвоено звание Героя Советского Союза с награждением Золотой Звездой и орденом Ленина. К 1943 году в его послужном списке значились 56 успешных боевых вылетов, он стал кавалером ордена Красного Знамени.

28 августа 1943 года самолет Антилевского в воздушном бою был сбит артиллерией противника, а летчик попал в плен и тоже спустя некоторое время оказался в Морицфельде. Как и в случае с Бычковым, с ним имел дело Мальцев – Антилевский, в свою очередь, согласился на сотрудничество с власовцами и гитлеровскими войсками, после чего покинул концлагерь и приступил к выполнению заданий уже нового командования – генералов РОА, Русской освободительной армии, созданной по инициативе Андрея Власова.

Генерал Власов и солдаты РОА.

Попавший в плен в июле 1942 года, этот генерал сам предложил немецкому командованию создать особую структуру – армию, куда вошли бы готовые изменить присяге советские военнопленные. Новая армия ставила своей целью борьбу с коммунизмом. Некоторое время РОА существовала только на бумаге, позже, с санкции руководства рейха Власов приступил к вербовке добровольцев из числа военнопленных. Мальцев занимался летчиками, он и создал потом авиационную группу «Остланд», в которой воевали Бычков и Антилевский. К 1945 году численность военно-воздушных сил РОА составляла больше 5000 человек.

На стороне противника

В обязанности летчиков входил перегон самолетов с авиазаводов на полевые аэродромы в районе Восточного фронта. А с начала 1945 года начались и боевые вылеты – власовцы принимали участие в бомбардировке расположений партизан в лесах Даугавы, в уничтожении подвод с беженцами и отдельных партизанских групп. В апреле 1945 года авиация РОА совершала вылеты против советских самолетов над территорией Чехии. В этом же месяце часть власовцев сдалась американским войскам, те же, согласно ялтинским соглашениям, передали пленных СССР. В числе прочих на родину вернулся и Бычков.

Самолет Русской освободительной армии.

Несколько позже, уже после окончания Великой Отечественной, американские войска выдали СМЕРШу группу задержанных власовцев, в которую входил и некий Березовский – так было написано в документах. Однако при обыске последнего в потайном отделении каблука его сапога нашли Золотую Звезду Героя СССР, порядковый номер которой указал на Бронислава Антилевского, пропавшего без вести в 1943 году. Проведенное расследование подтвердило, что Березовский является Антилевским, и сам он в этом признался. В отношении тех, кто входил в состав власовской армии, было начато судопроизводство.

Генералы Мальцев и Власов

Во время разбирательства Бычков пытался убедить суд в том, что перешел к противнику в надежде на побег, что подвергался пыткам, что пытал Антилевский. По другим сведениям, выходило, что два героя СССР были в период службы в РОА друзьями. Оба летчика были приговорены к высшей мере наказания, лишены всех званий и наград. Приговоры были приведены в исполнение в 1946 году. Что касается Андрея Власова, Виктора Мальцева и других генералов РОА, те после закрытого судебного процесса также были приговорены к смертной казни и в августе 1946 года повешены.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру?Любопытно, а знают ли господа сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков? Речь идет не о предательской армии Власова, а армии ,которая сформировалась в,так называемой, Локотской республике – одной из первых русских автономий на оккупированной фашистами Брянщине. Удивительно, но она занимала территорию, превышающую по размерам Бельгию и на этой территории проживало 581 тысяча русских предателей своей родины, нанесенный ущерб которых несопоставим с предательством других народов СССР!Именно эта армия советских предателей должна была подавлять партизанское движение на подконтрольных ей территориях и обеспечить Вермахт надежными транспортными коммуникациями.Локотскую республику возглавил Бронислав Каминский, который вел «успешную» войну против партизан. Только, весной 1942 года в операции «Цыганский барон» было убито и взято в плен около трех тысяч брянских партизан. Именно поэтому Каминского называли «хозяином Брянского леса».

Хотелось бы также напомнить забывчивым сллабоумным сталинистам о массовом беспрецедентном сотрудничестве с немцами украинцев. С 21 августа по 15 ноября 1941 года на территории Украины возникла «Олевская республика», создателем которой стал украинский националист и руководитель «Полесской сечи» Тарас Бульба-Боровец. К ноябрю 1941 года численность казаков возросла до 10 тыс. и руководство 213 немецкой охранной дивизии легализовало антисоветскую деятельность украинских коллаборационистов. Правда , с «бандеровцами» армия «Полесской сечи» разошлась в идеологических вопросах и ее основными союзниками в антисоветской борьбе стали беларусские националисты из самообороны и украинские националисты, поддерживающие Мельника.

Несмотря на перечисленные предательства, палач народов Сталин выселил только малочисленные народы Каквказа, предательства которых не были соизмеримы с предательством самих русских, украинцев, белорусов и т. д.! Вместе с тем сегодня стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу.

В этом отношении заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы!

Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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