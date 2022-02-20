Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !









—Сволочи !Вытащили у меня в маршрутке с трусов кошелек! — А ты не чувствовала, как грабитель руку засунул тебе в трусы ? —Конечно , почувствовала, но подумала благими намерениями лапает меня!

— Семен Маркович, я таки восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете уже 20 лет и тем не менее, гуляя по городу, всегда держитесь за руку!— Ах, Беня, если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит!





— Знаешь, мой Абраша вчера прислал из Сочи телеграмму, чтобы я выслала ему 50 рублей на обрат­ный проезд.— Что же, у него нет денег на билет, а на теле­грамму нашел?— Ты удивишься, но он обошелся всего одним сло­вом.— И каким же?— «Пятидесятирублируй»!





Одесситка приходит к врачу:— Доктор, мой муж болен.

— Раздевайтесь и покажите, где у него болит…





С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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