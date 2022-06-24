15 задач, которые покажут, смогли бы вы пройти собеседование в крупнейших корпорациях мира

Каждый из нас бывал на собеседованиях. Обычно они проходят без сюрпризов, но это не относится к таким известным и требовательным корпорациям, как, например, Google. Они требуют от будущего работника необычного мышления и отличной смекалки. Как думаете, вы соответствуете этим требованиям?

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А вы знали об этом?

Ротшильд в Германии был очень богат и имел замечательную коллекцию персидских ковров. Однажды к нему пришли нацисты, и все у него конфисковали. Тогда Ротшильд написал письмо Гитлеру, где потребовал возврата своих богатств, а также потребовал выпустить его в Швейцарию. Гитлер ответил Ротшильду письмом, извинился, вернул все богатства, но оставил для Евы Браун «ротшильдовские» персидские ковры (уж очень ей они понравились!), а взамен дал деньги из госказны на приобретение не менее стоящих. Кроме того, Гитлер приказал дать специальный поезд своему финансисту Ротшильду и приказал Гимлеру сопровождать Ротшильда, нагруженного до верху своими богатствами, золотом, до границы Швейцарии.

Подробнее об этом(https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43289461441)

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