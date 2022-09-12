Молитва Пресвятой Богородице — как правильно молиться о семейном благополучии

Со слов автора. Я всегда рекомендую своим прихожанам молиться за своих близких и родных. Во времена, когда в дом приходит беда, семья начинает разваливаться, я советую читать сильные молитвы и обращаться за помощью к Господу.

Молитва о семье для многих даже является последней надеждой, ведь только Бог может помочь, даровать просветление и указать истинный путь. Сегодня я расскажу, почему нужно возносить молитвы о семейном благополучии даже в том случае, если люди абсолютно счастливы в браке.

ПРОБЛЕМА ИЗМЕН: СМИРИТЬСЯ С УХОДОМ МУЖА ИЗ СЕМЬИ ИЛИ БОРОТЬСЯ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ?

Семья – это наивысшая ценность. Именно этому учит людей Библия. Однако довольно часто случается так, что человек забывает об этом. В результате в семейной жизни начинаются неурядицы, которые даже могут стать причиной развода. А развод, как известно, — это очень тяжелое моральное испытание. В особенности если у мужа и жены имеется общий ребенок. Для малыша подобное действительно может стать потрясением.

Пожалуй, ни для кого не является секретом тот факт, что причиной разводов наиболее часто становится именно измена. Согласно статистике, именно мужчины чаще изменяют, а не женщины. И когда несчастная супруга узнает об измене, перед ней встает непростой вопрос:

сохранить семью;

отказаться от неверного возлюбленного.

В такой ситуации даже многие истинно верующие люди оказываются в затруднении, и им непросто принять решение.

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ

Библия учит людей прощать. Священники настаивают на том, что только тот человек, который сам смог простить своего злейшего врага, может рассчитывать на прощение Господа. Если задуматься, то эта идея отражена и в строках молитвы «Отче наш».

Однако, когда дело доходит до решения личных проблем, далеко не всем людям удается следовать заповедям Господа. Именно поэтому священники рекомендуют в трудный момент как можно чаще посещать церковь и разговаривать со своим духовным наставником.

Беседы с ним смогут помочь человеку во тьме отыскать путь к Богу. Ведь, оказавшись в трудной ситуации, многие попросту теряют веру. А некоторые даже пытаются отомстить неверному супругу. Разумеется, подобное поведение не одобряется церковью.

Есть только одна инстанция, которая может наказать человека за его прегрешения. И это Божий суд. Только Творец может решать, кто достоин наказания, а кому лучше даровать прощение. И поэтому священники настоятельно рекомендуют обманутым женщинам усердно молиться Господу и просить его о помощи.

О ЧЕМ НУЖНО ПРОСИТЬ БОГА

Примечательно, что под помощью здесь может подразумеваться не только возвращение блудного мужа в семью. Иногда наилучшим решением действительно является развод. И если это так, то Господь непременно пошлет своей рабе правильную мысль, которая позволит ей освободиться от непосильного бремени.

Не зря ведь существует поговорка, которая гласит, что пути Господни неисповедимы. Человеку может казаться, что он будет счастлив только при определенных обстоятельствах. Например, если рядом с ним будет вторая половинка.

В конечном итоге человек может обречь себя на еще большие страдания, даже сам этого не осознавая. Именно поэтому так важно просить Всевышнего о том, чтобы он даровал просвещение.

По этой причине священники постоянно напоминают о том, что человеку нельзя оспаривать волю Всевышнего. Иногда случается так, что человек приходит помолиться в церковь и просит, чтобы неверный супруг или супруга вернулись в дом. Но в конечном итоге подобного не происходит, и христианин начинает думать, что Господь его оставил.

Необходимо запомнить, что эти мысли от дьявола. Он искушает человека и постоянно пытается заставить поверить в то, что Бог попросту отвернулся от него и больше не внемлет адресованным ему молитвам. Ведь, произнося фразу «возьми под свой покров», они надеются получить исполнение желаний. В действительности это совсем не так. Даже мысли об этом священники считают греховными. Ведь истинно верующий человек не должен никогда сомневаться в Творце.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЕДУНЬЯМ?

Сразу стоит отметить, что еще на Руси существовали такие ведуньи, которые обладали силой вернуть человека в семью. Из поколения в поколение они передавали свои знания. Поэтому даже в настоящее время во многих небольших деревеньках, расположенных вдали от цивилизации, до сих пор живут такие ведьмы. Именно к ним за помощью чаще всего и обращаются обманутые жены или мужья. Поскольку те обещают не только вернуть суженого, но и наказать того, кто посягнул на семейное счастье.

Почему не рекомендуется идти к ведуньям:

Нетрудно догадаться, что церковь негативно относится к таким шаманам, которые играют с судьбой. И это не только из-за того, что они не верили в Бога. Силу им давал сам Сатана. И поэтому духовные наставники категорически запрещали православным не только обращаться за помощью к колдуньям, но и просто с ними беседовать. Поскольку считалось, что они могут заставить человека сомневаться в его вере. Даже священники верят в существование кармы. Не зря ведь в Библии имеются строки, которые говорят о том, что каждому человеку воздастся по делам его. Следовательно, если он навредил кому-то другому, то в ближайшем будущем расплата его настигнет. Поскольку Всевышний не прощает тех, кто пытается своими руками, прибегнув к темной магии, наказать провинившегося. Нельзя забывать о том, что порча обладает разрушительной силой, способной испортить жизнь не только тому, кто ее навел, но и его ближайшим родственникам. Обращаясь за помощью к шаману, необходимо помнить о том, что расплачиваться за этот грех будут и ближайшие родственники. И в конечном итоге никто из них не попадет в царство Господа и будет отвергнут.

Поэтому, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией, человек, в первую очередь, должен задуматься о том, чтобы попросить помощи у Всевышнего, помолиться о семейном благополучии. Ведь существуют даже специальные молитвы, которые могут помочь сохранить семью или уладить мелкие неурядицы.

Именно об этих молитвах мы сейчас и поговорим. Но прежде, чем поближе ознакомиться с текстами молитв, необходимо упомянуть о том, что молиться можно не только Господу. Священники рекомендуют возносить молитвы не только Всевышнему, но и святым покровителям, и ангелам-хранителям.

МОЛИТВА О СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ И СОХРАНЕНИИ СЕМЬИ: КОМУ МОЛИТЬСЯ?

Именно этим вопросом задаются все верующие, которые сталкиваются с проблемами, постепенно разрушающими семейное счастье. Разумеется, никто не может запретить вознести молитву Господу. Однако можно обратиться и к другим святым:

В первую очередь, необходимо помнить о том, что у каждого человека, который был крещен, имеется ангел-заступник и святой покровитель. Именно они и являются первой инстанцией помощи. Поэтому рекомендуется сперва помолиться им и только после этого обратиться с молитвой к Господу. Приветствуется и вознесение молитвы Деве Марии. Считается, что Богоматерь является заступницей всех немощных и страждущих. Однако многие при этом забывают, что она также является воплощением хранительницы домашнего очага. Женщинам, которые столкнулись с предательством или хотят попросить семейного благополучия, лучше всего молиться именно Деве Марии. Иоанну Богослову люди возносят молитвы в том случае, если в семье назревает или уже случился конфликт. Считается, что именно этот святой способен смягчить сердца верующих. Кроме того, после вознесения молитвы молящийся начинает чувствовать в душе легкость. Именно по этой причине многие христиане сравнивают эту молитву с целебным бальзамом, который помогает излечиться от любой душевной боли. Конечно, не будет лишним и вознесение молитвы, адресованной Петру и Февронии. Как известно, именно они являются заступниками семейного счастья. Поэтому не удивительно, что молиться за семью нужно именно им. Их особенно сильно почитают христиане, поскольку эти святые являются доказательством того, насколько сильной может быть любовь. Более того, некоторые даже уверены в том, что именно эта молитва является самой сильной из всех возможных.

Священники верят, что любая молитва является мощной. Поскольку ее сила напрямую зависит от того, насколько искренней является просьба. Важную роль играет и то, чист ли перед Господом молящийся. Ведь нельзя рассчитывать на благосклонность небес в том случае, если молящийся человек является грешником, который даже не раскаялся в своих прегрешениях.

КАК ПРАВИЛЬНО ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВУ: ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Чтобы Господь внял молитве, рекомендуется следовать простым правилам:

молиться нужно, склонив колени. Таким образом человек выказывает свое уважение и преклонение перед всемогущим Господом. Молитва Владычице может быть прочитана и стоя;

читать текст с листочка или молитвенника нежелательно. Лучше заранее выучить его. Но если плохая память не позволяет человеку запомнить молитвы, то тут допустимы определенные послабления;

возносить молитву нужно перед святым образом. Если в доме нет иконы того святого, которому возносится молитва, нужно просто встать возле других икон;

молиться нужно в полном одиночестве. Ведь молитва – это таинство, в которое не нужно посвящать посторонних;

читая текст, следует думать о том вопросе, который волнует человека. Нельзя отвлекаться на другие мысли;

молиться разрешается не только дома, но и в церкви. Причем, если в доме нет икон, то наилучшим решением будет посещение храма. Узнать о том, к какой именно иконе нужно подойти, можно у священника или одного из прихожан.

Разумеется, никто не требует от верующих четкого следования этим правилам. Поскольку священники склоняются к мысли, что любая искренняя молитва будет мощной, она обязательно будет услышана. Однако все же будет лучше, если человек заранее подготовится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молитвы можно читать и святым угодникам, поскольку они тоже могут помочь человеку. Можно попросить и о том, чтобы Всевышний уберег от развода. Всегда нужно просить Всевышнего о том, чтобы счастье брака продлилось как можно дольше.

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А вы знали об этом?

Перед тем, как стать мужем Марии Долгорукой в 1573 году, Иван Грозный успел заключить четыре брака. Причем, уже четвертый брак являлся нарушением церковных правил. Согласно легенде, брак царя с Марией Долгорукой продлился всего один день. Версий о том, почему так произошло, существует несколько. Некоторые историки пишут, что по слухам Иван Грозный заподозрил Долгорукую в любви к другому мужчине, по иным же сведениям, новая супруга оказалась уже не девственницей. Якобы по этой причине уже на следующий день расправился с женой. Утопили Долгорукую именно там, куда Иван Грозный сваливал всех замученных жертв. Мало того, царь вместе с опричниками, мол, любил лакомиться жирной рыбой, отъевшейся на мертвечине.

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