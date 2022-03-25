Икона Богородицы «Корсунская Прозренная»

Считается, что автором Корсунской иконы является апостол Лука. В течение длительного времени после написания икона хранилась в Ефесе. В знаменательный для Руси 988 год, 9 октября, список с древнего изображения перенесли из Корсуни в Киев. Святыня, прибывшая на Русь, стала называться Корсунской. Со временем список попал в Новгород. При правлении Иоанна Грозного, истинного православного христианина, лик был доставлен в Москву и размещен в алтаре Успенского собора в Кремле.

За престолом собора образ находится и сейчас. В результате исследований было установлено, что эта святыня – плохо изученный образец древнейшей иконописи. Образ стал одной из главных святынь храма. В его алтаре он хранится дольше шести веков.

Согласно второму преданию, икона Царицы Небесной попала из Греции в Россию в 1162 году стараниями прп. Евфросинии (Полоцкой). Святая получила это имя, приняв монашество. До пострига ее звали Предиславой, она была дочерью полоцкого князя. Благодаря святой в Полоцке был основан женский монастырь, в котором Евфросиния была игуменьей. Примерно в 1162 году она построила храм Всемилостивому Спасу.

Автором Корсунской иконы является евангелист Лука

Когда святая узнала, что в Греции находятся иконы, которые тысячу лет назад написал евангелист Лука, она отправила щедрые дары императору и патриарху и просила прислать ей образ.

На Русь передали святыню из Ефеса. Дорога шла через Корсунь, и образ оставался в том городе около года по просьбе местных жителей. Прибывшая икона стала именоваться Корсунской. Ее украсили драгоценными металлами и камнями. Она была поставлена в храме Царицы Небесной и находилась там порядка 60 лет. В течение этого времени от нее происходили многочисленные чудеса, люди получали исцеления.

В 1239 году супруга св. князя Александра Невского перевезла святыню в Торопец. Там она была помещена в Богородицком соборе. От иконы не перестали происходить чудеса. Особенно прославился образ защитой русского народа от нападения поляков в 1611 г.

В 1917 году после кровавой революции большевистская власть перевезла святыню в Санкт-Петербург. В Северной столице ее поместили в Русском музее. А в Торопце хранится список с чудесного образа.

Дата празднования иконы – 9/22 октября. В соответствии с первым преданием в этот день ее доставили из Греции в Киев.

Первый список Корсунской иконы Божьей Матери

Первая легенда о происхождения иконы Божьей Матери Корсунская связывает воедино имена святого евангелиста Луки и крестителя Руси, великого князя Владимира Святославовича.

Апостол Лука считается первым христианским иконописцем. Пребывая в малоазийском Эфесе, где поселилась Богородица после распятия, Воскресения и Вознесения Христа, Лука написал её образ. По преданию, взглянув на его работу, Богородица молвила: «Благодать родившегося от Меня и Моя да будет с этой иконой».

С этой древнейшей иконы впоследствии был сделан точный список. Почти тысячелетие спустя, в 988 году, шеститысячный отряд русских воинов во главе с великим князем Владимиром осадил Херсонес (Корсунь). Из этого похода Владимир и привёз в Киев список с образа евангелиста Луки. От названия города, где была добыта икона и происходит её название – Корсунская.

Известный духовный писатель и публицист Е. Поселянин (Погожев) в одном из исследований указал, что список, принадлежащий князю Владимиру, впоследствии был перенесён в Москву и помещён в алтарь Успенского собора Кремля. Однако во время нашествия Наполеона реликвия бесследно исчезла.

Значение и описание святого образа

Иконографически этот образ относится к типу Умиление. На святыне изображены Царица Небесная и Иисус, прижимающиеся щеками друг к другу. Это указывает на то, как стремится душа человека к Богу. Считается, что Пресвятая Богородица символизирует собой душу каждого человека, стремящуюся к Спасителю и желающую примириться с Ним.

Дата празднования иконы – 9/22 октября

Особый символизм имеет и цвет одежд Пресвятой Богородицы и Богомладенца:

синий – Царствие Небесное;

красный – царственность, величие;

зеленый – благая весть.

Богомладенец в одной руке держит свиток, под которым можно понимать Евангелие. Другой рукой Спаситель касается покрова Пречистой. Существует также вариант иконы без изображения свитка.

Корсунский образ Пречистой очень похож на Касперовскую икону. Существует версия, согласно которой Касперовская икона является только списком с Корсунского образа. Народная память сохранила случаи зеркального копирования.

В чем помогает Корсунская икона

Не существует икон Пресвятой Богородицы, перед которыми можно молиться только в определенных нуждах, не имея права на другие просьбы и похвалы. Однако так сложилось, что перед некоторыми образами молятся в конкретных нуждах. К Корсунскому образу прибегают с молитвой:

об утешении душевных страданий; о спасении чад и сродников, наставлении их на путь спасения; об исцелении от болезней.

Перед иконой служатся молебны, читаются и поются акафисты, тропари, молитвы. Главное в молитве – покаяние и искренность, отсутствие потребительства. Ценна молитва благодарственная и славословие.

Корсунский образ Пречистой очень похож на Касперовскую икону

Корсунская икона

На иконе изображена Дева Мария с младенцем на руках, которого она прижимает к сердцу. Это говорит о том, как дорог ей этот ребенок, как сильно она его любит и дорожит. В глазах матери восхищение, любовь, нежность, доброта и тревога за будущее младенца. Женщины, которые испытали на себе муки рождения ребенка и обрели радость при появлении на свет своего малыша, очень хороо понимают взгляд святой Девы. Поэтому эта икона помогает и защищает своим покровительством всех матерей и их младенцев от болезней, порчи и сглаза.

Корсунская икона Божией Матери имеет очень интересную историю и несколько названий, в зависимости от города, где находилась и храма в котором длительное время хранилась.

Первое ее название связано с Корсунем, апостолом Лукой и князем Владимиром, который крестил в 988 году Киевскую Русь;

Второе — с городом Ефесс, где святой образ Матери Божьей хранился многие годы;

Третье — со святой обителью в Полоцке, куда ее привезла Ефросиния Полоцкая (в ее честь и была названа икона);

Четвертое — с г. Торопец, где в специально построенном храме очень долго хранилась эта икона.

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Долгое время икона Богородицы Корсунская находилась в Ленинграде, в музее и даже после распада Советского Союза, по многочисленным обращениям представителей разных церквей и монастырей не передавалась на благо церкви. Люди толпами собирались в музее чтобы помолиться и самим убедиться в чудотворной силе святого образа, в который вложена любовь Матери Божией к своему сыну.

Они смотрят на всех детей Божьих с нежностью, умиротворением и искренней любовью, помогают справиться с многими трудностями, вселяют в сердца прихожан надежду на обретение душевного покоя, счастья и гармонии с внешним миром. Пресвятая Богородица защищает всех, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, скандалов в семье, которые могут привести к разводу.

Искренняя молитва и раскаивание оголяют человека перед Творцом, Пресвятой Богородицей и Иисусом Христом делают его беззащитным и слабым. Есть много случаев, когда к больному человеку просто прикладывали святой образ и свершалось чудо — болезнь отступала и радость и позитив к жизни возвращался.

Перед враждующими народами подняли эту икону и конфликты и разборки закончились, ситуация, которая не могла разрешиться годами — стабилизировалась. И таких случаев очень много, иногда мы не придаем этому значение, но все-таки сила и энергия иконы поражает до сих пор.

Корсунская икона где находится

Вот уже несколько столетий ее можно найти в Русском музее Санкт-Петербурга, где выстраиваются в длинную очередь верующие люди со многих стран.

Праздник Корсунской иконы Божией Матери

22 октября — день, когда все православные верующие, вместе со своими родными, близкими, маленькими детьми идут в церковь, чтобы преклонить свои колени перед чудотворной иконой Матери Божьей. Ставят свечи за здравие, благополучие, мир и благоденствие. Читают молитву, акафист, прославляют Заступницу, исповедуются и проходят обряд причащения.

Именно в этот день, сила иконы удваивается и принеся ее домой Вы сразу же сможете ощутить ее силу. Очистите свое жилище от нечистой силы, постоянных конфликтов, пусть в нем воцарится только радость, доброта, щедрость, благосостояние и любовь.

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Где находится святой лик

Старинная икона, доставленная на Русь в начале второго тысячелетия, и сейчас хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что образ находится не в храме, православные идут в здание музея, чтобы поклониться, приложиться к святыне и помолиться. Смотрители музея привыкли к большому числу паломников. Эта икона – благословение для города и всей страны.

Также существует несколько древних списков в других городах:

Нижний Новгород, Благовещенский собор (здесь хранится один из наиболее древних списков, датированный 995 годом); Глинково, в районе Троице-Сергиевой Лавры; Смориги, Смоленская обл., Николо-Георгиевский храм.

Существует множество храмов, освященных в честь этого образа. Сегодня созданные иконописцами образы заменили современные печатные изображения. Каждый православный может приобрести себе Корсунскую икону в церковной лавке.

Не стоит скептически относиться к современным иконам, ведь известны случаи мироточения бумажных изображений святых. Главное, искрення вера молящегося человека.

« Во Успении мира не оставила еси, Богородице», — эти слова тропаря Успению Пресвятой Богородицы имеют неисчислимые подтверждения благодаря помощи и заступничеству Божией Матери, явленным через чудотворные Её иконы. Об одной из них, написанной по преданию святым апостолом Лукою в «Граде Святой Девы» — Эфесе и получившей множество наименований: Одигитрия Эфесская, Корсунская, Полоцкая, Торопецкая, повествует эта статья. По преданию святой евангелист Лука первый написал ещё при жизни Божией Матери три Её иконы с Предвечным Младенцем. Когда Пресвятая Дева увидела Своё изображение, то сказала: «Благодать Родшагося от Меня и Моя да будет с сими иконами». Одна их этих икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукою, находится сейчас в Храме святого благоверного князя Александра Невского, что в подмосковном посёлке Княжье Озера, и датируется в пределах 14-ти столетий – от I до XIV. История иконы сложна и увлекательна: сначала она пребывала в Малой Азии, в Эфесе, куда была принесена самим апостолом Лукой. Потом по одним сказаниям, образ Пресвятой Девы был перенесён в Херсон (в русских летописях – Корсунь), а оттуда 9 октября 988 года святым князем Владимиром – в Киев. По другим, более известным преданиям, икона в 12 веке была перенесена из Эфеса в Полоцк преподобной Евфросиниею. Впрочем, сказания эти не противоречат друг другу, а названия, данные этой иконе ( Эфесская – Полоцкая – Корсунская – Торопецкая), свидетельствуют, что она действительно была и в Херсоне, и в Эфесе. Препободная Евфросиния, княжна Полоцкая, жила спустя 100 лет после Крещения Руси и происходила из рода святого князя Владимира. Кроме Спасской женской обители, учреждённой в 1125 году, она основала в Полоцке в 1155 году Богородицкий мужской монастырь, для которого и была принесена на Русь икона Эфесской Божией Матери. Из Эфеса в Полоцк икону везли через город Корсунь. По просьбе жителей этого города, она пробыла там около года и получила название Корсунской. В Полоцке икона находилась до 1239 года. Именно в этом году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына Александра Невского вступить в брак с дочерью полоцкого князя Брячислава, которая была родственницей преподобной Евфросинии. На бракосочетание, которое состоялось в городе Торопец, княжна принесла с собой чудотворный образ Корсунской Божией Матери и оставила его в Торопецком соборе. Вся история иконы полна великих чудес: это и прозрение слепых, исцеления расслабленных и слепорождённых, и защита города Торопца при нападении на него врагов и при других постигших его бедствиях. ?…? В 1812 году, когда приблизились французы, жители Торопца вынесли икону на окраину города и вскоре пришла весть о том, что войска Наполеона неожиданно изменили маршрут и обошли город стороной. В 20-е годы прошлого века храм в Торопце был закрыт, колокольня и главы церкви разрушены, а чудотворная Корсунская–Торопецкая-Эфесская-Полоцкая иконы Богоматери была изъята и перенесена в 1924 году в Торопецкий краеведческий музей. В 1936 году святыня была передана Русскому музею в Санкт-Петербурге, в фондах которого она пребывала до 2009 года. Осенью 2009 года в ответ на обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Министерством культуры Российской Федерации и Государственным Русским музеем было принято решение о перемещении чудотворной иконы в Храм Святого блг. Князя Александра Невского. За первые несколько месяцев пребывания святыни в храм более 40000 паломников поклонились чудотворному образу Пресвятой Богородицы.

Молитва

Молитва перед образом Богородицы

О Пресвятая Дева, Владычице Богородице, Единороднаго Бога Слова, всякия видимыя и невидимыя твари Творца и Владыку, единаго от Троицы Господа, Бога же и Человека, паче естества и слова рождшая, вместилище Божественное, всякия святыни и благодати приемнице, в Нейже исполнение Божества пребывает, благословением Бога и Отца и действом Святаго Духа избранная от всея твари, славо и неизглаголанное веселие Ангелов, царский апостолов и пророков венче, чудное и всехвальное мучеников мужество и страдальцев венчание, присносущных и нетленных воздаяний ходатаице непреложная, преподобных честь и славо, незаблуднаго пути учительнице, источниче света, милости неистощимая реко, всяких чудес и дарований духовных море неисчерпаемое!

Тебе молимся и Тебе просим, милостивную Матерь Человеколюбца Владыки, помиловатися нам, смиренным и недостойным рабом Твоим: призри милостивно на пленение наше и исцели сокрушение душ и телес наших, видимыя и невидимыя рати разори, и всяко столп крепости, оружие во бранех, воевода и поборница непобедимая буди нам недостойным от лица враг наших. Покажи на нас древния милости и чудеса Твоя. Яко един есть Царь и Владыка Сын Твой и Бог, Ты же воистину еси Богородица, от всех родов блажимая, истиннаго Бога по плоти рождшая, и Того ради вся можеши и сильна еси действовати, елика аще волиши на небеси и на земли.

Исполни убо всякое прошение на пользу коемуждо, Владычице: подаждь недугующим цельбу, в мори плавающим тишину и управление, с путешествующими спутешествуй и соблюдай я, скобящия утешай, нищету и всякое телесное озлобление облегчи, душевныя же болезни и страсти телесныя прежде всех потреби Твоим невидимым предстательством и ходатайством, яко да путь временныя сея жизни добре и непреткновенно скончаем, и вечная оная блага Тебе ради во Царствии Небеснем получим.

Изряднее же Тебе вручаемый град сей и всяк град и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани и от напрасныя смерти избави, и всяк гнев праведно на ны движимый отврати, благоволением и благодатию Единороднаго Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Присносущным и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Икона Богоматери Корсунская – одна из наиболее древних. Русский народ является богоносцем, и крепкая вера, упование на помощь Господа и Пречистой всегда защищали страну от врагов. Святые образы Богоматери являются благословением русской земли. Пресвятая Богородица слышит молитвы каждого, прибегающего к ней с верой и покаянием, и ходатайствует о молящемся перед Господом.

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