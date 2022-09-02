Главная святыня России: сколько раз Владимирская икона Божией матери спасала страну

Древнейшая Владимирская икона Божией матери заслуженно считается самой почитаемой на Руси святыней. И это высокое право она неоднократно подтверждала на протяжении многих веков.

Долгий путь

Согласно «Повести о Темир-Аксаке» XV века чудотворные лики на иконе были написаны самим евангелистом Лукой. В качестве доски для написания Матери с Младенцем он использовал столешницу, на которой обедали Иисус, его Пречистая Мать и праведный Иосиф. Считается, что фактически это прижизненный портрет Девы Марии, которая при взгляде на икону произнесла пророчество и наделила Образ чудотворной силой.

До середины V века Образ хранился на Святой Земле, а при императоре Феодосии Младшем был переправлен в Византию. Только в 30-е годы XII века икона попала в Киев в качестве подарка Юрию Долгорукому. Такой дар преподнес русскому князю константинопольский патриарх Лука Хризоверх. И хотя это была не оригинальная икона, написанная рукой евангелиста Луки, а список (то есть копия), ценнейший подарок с почетом разместили в Женском монастыре Вышгорода.

В 1160 году сын Долгорукого Андрей Юрьевич перенес почитаемый Образ во Владимир, установив его на почетном месте в Успенском кафедральном храме. С тех пор икону стали называть Владимирской и почитать как главную русскую святыню. В то же время начинает формироваться общерусское восприятие Богородицы как заступницы и спасительницы, которая Божьей милостью и волей дарует Руси свое покровительство.

Перед лицом неминуемой гибели

Андрей Юрьевич, прозванный Боголюбским, был одним из первых, кто обратился к иконе с мольбой о заступничестве. В 1164 году в походе против волжских булгар набожный и благочестивый князь молился перед иконой, прося Богородицу о спасении в бою всякого, кто уповает на Господа. В том походе полегло немало воинов, но русским удалось победить, захватить булгарские знамена, взять Ибрагимов, сжечь и разграбить еще три булгарских города.

В следующий раз за помощью к Владимирской Богоматери обратился князь Василий Дмитриевич. Когда в 1395 году несметные полчища Тамерлана дошли до Ельца, планируя взять Москву, князь послал во Владимир за иконой-заступницей. Каждый, кто встречал по дороге чудотворный образ, молил Матерь Божью о спасении.

По легенде Тамерлану во сне привиделась высокая гора, над которой в лучезарном сиянии парила женщина. Утром мудрецы разъяснили Тамерлану, что приснилась ему заступница русских, а силу ее покровительства непобедимому хану не одолеть. Летописи сообщали, что «гонимый Пресвятой Девой Тамерлан бежал». Икону привезли в Москву 26 августа, а в благодарность за избавление от татар русские построили Сретенский монастырь. И начали ежегодно 8 сентября прославлять Богоматерь во время православного праздника Сретения (встречи) Владимирской иконы Богородицы.

Помогла икона и князю Иоанну III, которому в 1480 году предстояло биться с войском хана Ахмета. В летописях упоминается необъяснимый животный страх, неожиданно охвативший татар. Хан, не сумев поднять в бой парализованных воинов, был вынужден отступить.

Еще раз Богородица спасла Москву в 1521 году, когда к городу подступили татары под предводительством жестокого Махмет-Гирея. Разведчики крымского хана увидели несуществующие «несметные войска русских». И когда Махмет-Гирей отступил, москвичи не забыли на радостях поблагодарить заступницу. Православная церковь ежегодно 6 июля прославляет Владимирскую Богородицу за избавление от врага.

Чудотворный образ

Еще в Вышгородском монастыре икона являла чудеса – она трижды «сходила с места», выбирая, где будет стоять. А после того, как в 1185 году икона уцелела во время пожара в Успенском соборе Владимира, трудно было найти человека, который бы усомнился в чудотворности Владимирской Богоматери. В древнерусских летописях содержатся сведения о том, что она «источает чудеса и дары исцеления» не только русским, но и «обходя все страны».

Во время пожара в Московском Кремле в 1547 году икона «не захотела» покинуть Успенский собор. Летописцы сообщали, что несколько попыток сдвинуть ее с места успехом не увенчались, а очевидцы видели, как в небе над храмом появилась Богородица. Пожар быстро утих. Стоявший нетронутым на пепелище Успенский собор лишь укрепил русских в вере.

На протяжении веков русские присягали перед иконой на верность. Перед ней государи молились во время венчания на царство. В ее пелену (плат для покрытия иконы) клали жребий с именами потенциальных митрополитов, а затем – патриархов. Святыня защищала, воодушевляла и дарила надежду, которая и по сей день живет в душе каждого русского.

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