Почему по всему побережью вдоль Тихого океана никто не купается

Удивительно, что тысячекилометровая прибрежная полоса, принадлежащая Чили, не богата курортами. Оказывается, есть причины, которые мешают туристам наслаждаться купанием в Тихом океане, омывающем берега этого государства.

Среди мест, где не бывает массовых купаний, побережье Южной и Северной Америки. Берег, который тянется вдоль Тихого океана, отличается самыми благоприятными условиями для летнего отдыха. Эти территории принадлежат Соединённым Штатам, Мексике, Канаде и Чили.

Без сомнения, есть смелые люди, которым ничего не стоит отправиться на Северный Полюс и нырнуть в воды Северного Ледовитого океана. Только таких единицы. Ведь в этом месте и в некоторых других не принято купаться.

Объясняется всё просто. Течение около побережья Чили является почти самым сильным в мире. Его мощь настолько велика, что рисковать войти в воду могут далеко не все. Плавать опасно, особенно если пловец один и вокруг никого нет.

Кроме феноменальной силы течения, отпугивает от пляжей и довольно низкая температура воды. Она даже летом не бывает выше 15 градусов.

Похожая ситуация в прекрасном городе Лос-Анджелесе. И тут совсем мало желающих купаться в воде из-за её низкой температуры. Кого не пугает холод, тот опасается высоких волн, которые характерны для этого побережья США.

Канада находится севернее. Её побережье намного прохладнее. Вот почему никто из жителей или гостей страны не желает купаться в холодной воде Тихого океана. А вот в Эквадоре, который находится в экваториальной зоне, купаться можно без особых проблем.

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А вы знали об этом?

Таяние ледников в Арктике за последнее десятилетие ускорилось вдвое. Учёные обеспокоены этим фактором, так как арктические льды содержат до 1/5 общемировых запасов пресной воды. Ещё одна угроза – разрушение криосферы, что уже через 20 лет может вызвать сильные наводнения и высвобождение патогенных организмов, «спящих» во льдах. Но есть и позитивная сторона — Россия может извлечь крупную выгоду. Один из бонус Россия уже получили: таяние ледников открыло несколько новых островов, в результате чего территория России приросла ещё на 290 тысяч квадратных метров. Британская газета The Guardian в исчезновении арктических ледников видит огромные выгоды, которые, в первую очередь, сможет извлечь Россия.Речь о полярном судоходном маршруте между Тихим и Атлантическим океанами, который скорее всего вступит в полную мощь в ближайшие 30 лет.По мнению авторов британского издания, этот маршрут сократит время пути в Азию на 40%, что позволит России зарабатывать на экспорте нефтегазовых ресурсов в Китай, Японию и Южную Азию огромные деньги.

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