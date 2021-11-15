Человек, которого боялся тронуть Сталин

В 1943 году посол СССР в Вашингтоне Максим Литвинов был заменён на Андрея Громыко. Перед отъездом Литвинов посетил помощника госсекретаря США Самнера Уэллеса и в разговоре с ним подверг критике советскую систему и лично Сталина. Однако по возвращении Литвинов был назначен, в ранге заместителя наркома иностранных дел СССР, на очень ответственную должность председателя Комиссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства. В 1946 году 70-летний Литвинов вышел в отставку по состоянию здоровья и мирно скончался в 1951 году от инфаркта.

Макси́м Макси́мович Литви́нов, урождённый Меер-Генох Моисеевич Валлах (5 (17 июля) 1876, Белосток, Гродненская губерния, Российская империя — 31 декабря 1951, Москва, РСФСР, СССР) — революционер, советский дипломат и государственный деятель, народный комиссар по иностранным делам СССР (1930—1939).

Еврей, которого больше всех уважал Сталин

Почему Меер-Генох Валлах, как звали от рождения человека, взявшего потом партийный псевдоним Максим Литвинов, не был затронут никакими репрессиями, в том числе и делом Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по которому было репрессировано несколько сот евреев из советской элиты? Почему Сталин, зная о заграничных беседах Литвинова, сам всегда уважительно выслушивал его мнение?

Литвинов был единственным человеком в окружении Сталина, на которого всесильный диктатор никогда (по крайней мере, при свидетелях) не повысил голоса. Между тем, как из-за дела того же ЕАК Сталин отправил в лагеря жену своего давнего (с 1917 года) ближайшего соратника, министра иностранных дел Вячеслава Молотова, и тот ничего и пикнуть не посмел в её защиту. А в 1949 году Сталин и вовсе снял Молотова с поста министра и, по некоторым данным, готовил судебное дело и против него, но не успел.

Вячеслав Молотов, Полина Жемчужина и их дочь — Светлана

Оружие для революции

Меер-Генох Валлах родился в 1876 году в Белостоке. С 1898 года он посвятил себя революционной деятельности, став одним из первых членов только что организованной РСДРП. С самого начала выявилась склонность Литвинова к опасной работе, связанной с организацией подпольной печати, побегов политзаключённых и доставкой оружия.

Максим Литвинов в 1902 году

Именно последнее дело стало главным для Литвинова во время революции 1905-1907 гг. Вместе с легендарным Камо (Тер-Петросяном) он организовал в Париже бюро для нелегальной закупки и переправки в Россию оружия для вооружённого восстания. Бюро подчинялось Боевой группе ЦК РСДРП во главе с Леонидом Красиным. После провала вооружённых восстаний Боевая группа организовывала так называемые «экспроприации». Дело доставки оружия требовало денег, поэтому Красин и Литвинов находились в тесном контакте с Парвусом (Гельфандом), а через него – с зарубежными «спонсорами» революции.

С 1908 года Литвинов обосновался в Англии и продолжал деятельность, полезную для партии большевиков. Не случайно после октября 1917 года британское правительство решило использовать Литвинова для налаживания первого неофициального контакта с новым правительством большевиков. Литвинов лично написал для английского эмиссара Брюса Локкарта рекомендательное письмо к Льву Троцкому (Бронштейну), первому советскому наркому иностранных дел. В ноябре 1918 года Литвинов приехал в советскую Россию, где был назначен заместителем наркома иностранных дел Георгия Чичерина и сразу направлен в различные зарубежные миссии, имевшие целью установление контактов с буржуазными правительствами или, как это называлось, «прорыв империалистической блокады советской России».

Георгий Чичерин и Литвинов.

Создание «золота партии»

Важнейшей стороной международных вояжей Литвинова стало размещение за границей золотовалютных активов большевицкой партии. 22 марта 1920 года Ленин назначил Валлаха за границей «уполномоченным для решения всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением торговых сношений…, в том числе — с правом… производить все без исключения коммерческие, банковские, финансовые и валютные операции».

По подсчётам историка Александра Мосякина, Литвинов, в содружестве со своим старым товарищем Красиным, организовал переправку из советской России и размещение в иностранных банках 375,7 тонн золота из золотого запаса бывшей Российской империи на общую сумму 485,8 млн. царских золотых рублей. Так было положено начало созданию зарубежных запасов «золота партии», предназначенного как в залог обеспечения получаемых от «империалистов» кредитов, так и для существования лидеров большевиков в случае свержения их власти в России и вынужденной эмиграции.

Из «ленинской гвардии» Сталин не трогал дипломатов

В 1930 году Литвинов сам занял должность наркома иностранных дел и занимал её до мая 1939 года, когда был заменён на Молотова в связи с готовящимся поворотом Сталина к дружбе с Гитлером – поворота, которому Литвинов совсем не сочувствовал. Несмотря на явную оппозицию Литвинова новому курсу Сталина, вождь держал его в «запасе». Вскоре, с началом Великой Отечественной войны, снова понадобились дипломатические способности и личные контакты Литвинова для переговоров с западными банкирами и политиками. Литвинов в 1941 году был назначен послом СССР в США и сыграл важную роль в создании и укреплении антигитлеровской коалиции.

Литвинов и Юзеф Бек в 1934 году

Литвинов, безусловно, принадлежал к так называемой «ленинской гвардии», которая была почти вся уничтожена Сталиным в ходе «Большого террора». Почти вся – но за важным исключением. Сталин никогда не трогал принадлежавших к ней дипломатов. Кроме Литвинова, здесь нужно упомянуть, прежде всего, Георгия Чичерина – единственного открытого гомосексуалиста в руководстве СССР. Несмотря на своё известное отношение к этому пороку, Сталин позволил Чичерину в почёте дожить свой век в 1936 году.

Следует упомянуть также Ивана Майского (Яна Ляховецкого), который пришёл в партию большевиков… с поста министра труда в белогвардейском правительстве адмирала Колчака!

Подписание Договора о ненападении между Финляндией и Советским Союзом. 21 января 1932, Хельсинки. Слева финский министр иностранных дел Аарно Юрьё-Коскинен, справа полпред Советского Союза в Финляндии Иван Майский.

В 1932-1943 гг. Майский был послом СССР в Великобритании. Правда, в феврале 1953 года Майский был арестован, но обстоятельства этого дела фальсифицированы. Так, Майский уверял, будто его допрашивал сам Берия. Между тем как известно, что Берия в феврале 1953 года не занимал никакого поста, связанного с силовыми структурами, и если такое событие имело место, то уже после смерти Сталина, когда Берия возглавил МВД. Майский умер в 1975 году, прожив больше 90 лет.

Одни считают, что Литвинов, как Чичерин и Майский, принадлежали к более высоким уровням в негласной большевицкой иерархии, нежели сам Сталин. Во всяком случае, репрессирование Литвинова неминуемо повлекло бы конфискацию «золота партии» иностранными банками. Как там было на самом деле – вряд ли мы скоро узнаем…

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кем был Николай Ленин, чью фамилию взял себе Владимир Ульянов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43986699227/)

США строят социализм, в мы свой задушили в пользу взявших у нас верх ворюг (https://otari.mirtesen.ru/blog/43636321464/)

5 советов мужчине, как понравиться женщине, не становясь Харви Вайнштейном(https://otari.mirtesen.ru/blog/43567661516/)