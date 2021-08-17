Святой праведный Иоанн Русский, исповедник

Иоанн Русский (около 1690, Украина — 9 июня (27 мая) 1730, Ургюп, Турция) — православный святой, праведный, исповедник.

Родился около 1690 года на Украине. По достижении зрелого возраста был рекрутирован в армию Петра Первого. Принимал участие в русско-турецкой войне 1710—1713 гг. Во время Прутского похода вместе с другими солдатами был взят в плен союзниками турок татарами. Вероятнее всего, это произошло в битве за Азов. После пленения был переправлен в Константинополь и продан в рабство начальнику турецкой кавалерии (вероятно, сипахов). В житии святого он фигурирует под именем Ага; возможно, это лишь его звание.

Тот привёз святого к себе на родину — в Малую Азию, Каппадокия, в селение Ургюп. Из любви к Богу и Православию Иоанн отказался от предложения принять ислам и остался верным христианству, за что был унижаем и жестоко мучим турками, презрительно называвших его и таких, как он «кяфиром», то есть «неверным». Однако, с течением времени, видя твёрдость в вере, кротость и трудолюбие святого, хозяин и домочадцы стали уважать его, и прекратили издевательства. Иоанна больше не принуждали отречься от христианства. По приказу Аги святой стал трудиться и жить на конюшне. Свои обязанности Иоанн выполнял с любовью и усердием, что вызвало насмешки других рабов.

Но и это праведный воспринял без злобы, стараясь, напротив, утешать в беде и помогать насмешникам. Со временем, за своё искреннее добросердечие, святой заслужил любовь и доверие Аги, и тот предложил Иоанну жить как свободному, в отдельном помещении. Но тот отказался, ответив: «Покровитель мой — Господь, и нет Его выше. Судил Он мне жить в рабстве и на чужбине. Видно, так надобно для моего спасения».

Пещерные церкви в Каппадокии

Днём Иоанн трудился, соблюдал строгий пост и молился, а по ночам тайком ходил в пещерную церковь святого Георгия, где на паперти читал молитвы Всенощного бдения и каждую субботу причащался.

В скором времени Ага разбогател и стал одним из самых влиятельных людей в Ургюпе. Он связал это с тем, что в его доме живёт праведник. Став богатым, Ага решил совершить хадж. Во время его путешествия жена хозяина созвала родных и друзей Аги на обед. Когда подавали любимое блюдо хозяина, плов, она сказала прислуживавшему им Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов!». Святой попросил у неё это блюдо, обещая послать его в Мекку. Все очень развеселились, но просьбу выполнили, решив, что Иоанн хочет съесть плов сам или отдать беднякам.

Когда же Ага вернулся, он рассказал о чуде, произошедшем с ним: находясь в Мекке, он обнаружил в запертой на ключ комнате, где он остановился, дымящееся блюдо с пловом, на котором было выгравировано его имя, как и на всей посуде в его доме.

Известия об этом чуде быстро распространились по селению и окрестностям, и все, даже турки-мусульмане стали называть Иоанна «вели» — «святой». Однако он не изменил своего образа жизни, по-прежнему проводя её в тяжелом труде и молитве. Перед смертью он тяжело заболел, и, не имея возможности встать, послал за священником, чтобы тот причастил его. Священник побоялся открыто идти в дом к мусульманину и передал Святые Дары, спрятав их в яблоке. Причастившись, праведник скончался. Это произошло 27 мая 1730 (9 июня 1730).

Ага сам передал тело святого священникам, попросив похоронить его по обычаям православных. Тело пронесли по Ургюпу все жители селения — мусульмане и христиане, и с почестями похоронили при местной церкви, в которой при жизни молился сам Иоанн.

Могила святого сразу стала местом паломничества представителей всех конфессий, населявших Ургюп и его окрестности, на ней совершались чудеса. Через 3 года, в ноябре 1733, священник этой церкви увидел Иоанна во сне, и тот сказал ему, что тело осталось нетленным. После чудесного явления «огненного столпа» над могилой местные христиане решились открыть её. Тело действительно оказалось нетленным и источало приятный аромат. В таком состоянии оно находится и в наши дни.

Мощи прав. Иоанна Русского в ц. прав. Иоанна Русского в г. Прокопи на о-ве Эвбея

Извлечённые мощи были положены в раке в церкви.

В 1832 г. хедив Египта Ибрагим-паша атаковал Турцию. Жители Ургюпа, большую часть которых составляли представители янычар, расформированных султаном Махмудом II, по понятным причинам были враждебны ему, и не хотели пропускать войска султана через селение. Сопротивление было подавлено, Ургюп — разграблен, а мощи Иоанна, не найдя в раке ничего ценного, воины решили сжечь.

Набрав дров, они разожгли костёр, но, к их удивлению, мощи опять оказались в церкви. Не вразумившись этим чудом, они вынесли их во второй раз и положили на костёр, но огонь не коснулся святыни. И тут воины увидели Иоанна живым, с грозным видом стоявшим среди огня, жестом руки и словами угрожавшим им за их дерзость. Тут уже турки больше не выдержали и в ужасе разбежались, оставив не только мощи святого, но и всё награбленное в Прокопионе.

На другой день несколько стариков-христиан пришли к церкви и нашли тело святого в целости среди обгоревших углей и пепла. Оно почернело от дыма и копоти, но было таким же благоуханным и нетленным. Верующие положили мощи святого обратно в его раку.

В 1845 г. мощи переносят в большую новопостроенную церковь в честь святителя Василия Великого.

В конце 80-х годов XIX века на средства Русского монастыря святого великомученика и целителя Пантелеимона на Святой Горе Афон в селении начинается строительство храма в честь святого праведного Иоанна Русского. В благодарность в монастырь посылается десница святого, это происходит в 1881 г. В 1898 г. строительство храма завершается, и мощи переносят туда.

В 1924 году, после поражения греков в греко-турецкой войне, греческое население покидает Анатолию в обмен на турецкое население Греции (Греко-турецкий обмен населением). Христиане Ургюпа переезжают в село Ахмед-Ага на острове Эвбея, и переименовывают его в Нео-Прокопион. С собой они забирают и мощи праведного Иоанна, разместив их в церкви святых равноапостольных Константина и Елены. В 1930 г. там начинается строительство большого каменного храма, продолжающееся более 20 лет. Оно заканчивается 27 мая 1951 года, и останки святого переносят туда. Там они почивают и поныне.

Храм праведного Иоанна Русского в Нео-Прокопионе, Греция

Святой Иоанн - прекрасный пример жизни человека “по Бозе”, ибо открывает своими чудесами божественную силу и ведет нас к духовному познанию святой жизни, столь благостной для человека. Мы рождены не только для этой жизни, но принадлежим и будущей жизни. Вечной, Небесной. Душа наша бессмертна.

Святой Иоанн своими чудесами привносит в сердца верующих небесный свет, божественную силу, которая побеждает узы материи, одолевает все преграды, привносит великие перемены в людские характеры, возрождает души. Своими чудесами, своим всегдашним предстательством святой Иоанн помогает людям обрести внутреннюю свободу, ту самую свободу, которая воодушевляет людей и целые народы.

В храме Святого Иоанна Русского в Нео-Прокопионе

Мощи святого праведного Иоанна Русского находятся на острове Эвбея

Мощи святого Иоанна Русского хранятся, как величайшая святыня, в Греции на острове Эвбея. Этот святой является особым покровителем Эллады. Его называют чудотворцем и "скоропослушником". Это один из самых любимых и почитаемых святых в Греции. Особенно он покровительствует детям. День памяти этого святого в Греции отмечают 27 мая, а в России - 9 июня по новому стилю.

Тропарь Иоанну Русскому

От земли пленения твоего / воззвавый тя к Небесным селением, / Господь соблюдает невредимо и цельбоносно тело твое, / праведне Иоанне, / ты бо, в России ятый и во Асию проданный, / посреде, агарянскаго злочестия благочестно пожил еси во мнозе терпении / и, сеяв зде слезами, / жнеши тамо неизглаголанною радостию. / Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак праведного Иоанна Русского

Евангельския любве служителя,/ правды Божия ревнителя,/ чистоты душевныя и телесныя хранителя,/ веру Христову исповедавша в страданиих,/ праведнаго Иоанна ублажаем и почитаем днесь/ и, житием его назидающеся, поем:/ радуйся, молитвенниче наш, от Бога прославленный.

Молитва праведному Иоанну Русскому

О великий угодниче Божий, святый праведный Иоанне Русский, просиявый в земли Ассии равноангельным житием твоим, ревностию о Господе и подвигами во исповедании веры Христовы, града Неопрокопиона и всея земли Эллады пресветлое украшение, богохранимей стране нашей, людем ея и во всем мире живущим православным христианом помоще и крепкое заступление! Благодарим Господа, дивнаго во святых Своих, в вере истинней непоколебимо тя утвердившаго, в стоянии за исповедание ея укрепившаго и доброе скончание подвига многотруднаго даровавшаго, последи же многая и великая чудеса нам явившаго чрез многоцелебную раку мощей твоих. Ныне, предстоя Небесному Царю, испроси у Него избавити вся грады и веси страны нашея и земли Эллады от глада, труса, мраза, огня, смертоносных болезней, от нашествий иноплеменных и междоусобных браней. Помози всем путешествующим, болящим, в заточении сущим, в скорбех и гонениих за святую веру Православную терпящим. Соедини всех православных людей любовию ко Христу Богу нашему и Церкви Его Святей, даруй нам дух любве и мира к братскому единению всех верных. Умоли Господа, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет и укрепит в борьбе со страстьми и похотьми, да дарует нам дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух ревности по Бозе и спасении ближних. Помяни и нас, грешных, молящихся тебе: страждущих и болящих исцели, скорбящих утеши, бедствующим скорую помощь подай, всем же чтущим и любящим тя испроси христианскую кончину живота безболезненну, непостыдну, мирну и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове. Буди нам помощник и покровитель во спасение, да твоими молитвами сподобимся в нынешнем и будущем веце прославляти в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2281324245965343716/

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