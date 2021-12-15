Какие правители России были настоящими «сердцеедами»

Считается, что женщин активно влечет к мужчинам, которые обладают властью и успехом. Ну а как насчет внешности? Взять хотя бы российских правителей – какие из них обладали не только властью, но и красотой?

Иван Грозный

«Был статен, красив ликом», - свидетельствуют о нем историки. На портретах мы видим узкое, с тонкими чертами, лицо. Рост же его был выше среднего – 180 см. По материнской линии первый русский царь Иван IV вел свой род от хана Мамая, считавшегося родоначальником князей Глинских. Бабка же его, Софья Палеолог, происходила и вовсе из рода византийских императоров. Думается, все согласятся, что Иван Грозный действительно скорее напоминает внешностью восточного правителя.

Борис Годунов

Один побывавший в России английский путешественник описывает внешность царя Бориса таким образом: «…Это был рослый и дородный человек, своею представительностью невольно напоминавший об обязательной для всех покорности его власти; с черными, хотя редкими волосами, при правильных чертах лица, он обладал в упор смотрящим взглядом и крепким телосложением». Впрочем, легенда гласит, что Годуновы вели свой род от татарского князя Чета, что и придало их внешности восточный «колорит».

Александр I

Все женщины его эпохи признавали этого монарха красавцем.

Николай I

Высокий стройный голубоглазый блондин с круглым подбородком не мог не привлекать к себе внимания. Сам Наполеон Бонапарт писал об этом русском императоре: «Александр – самый красивый мужчина, который живет на земле». Говорят, что Александр пользовался успехом не только у своих соотечественниц, но и у женщин самых разных национальностей.

Николай Павлович имел атлетическое телосложение и бледно-голубые глаза, что вполне соответствовало тогдашним канонам мужской красоты. Один из мемуаристов так описывал его внешность: «Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный…» В свою очередь, британский посол в России лорд Лофтус писал: «Николай I был самой магической и красивой фигурой, когда-либо занимавшей трон. В нем было что-то величественное».

Александр II

Унаследовав от отца правильные черты лица, пропорциональную фигуру, высокий рост (186 см), этот российский император слыл сердцеедом. Под его чары попала даже британская королева Виктория. Правда, главными в его жизни стали две женщины – первая супруга Мария Александровна и Екатерина Долгорукова, которая стала сначала его фавориткой, а затем – второй женой.

Александр III

С.Ю. Витте вспоминает об Александре III: «…Он не был красив, по манерам был скорее более или менее медвежатый… тем не менее, если бы Александр III явился в толпу, где бы совсем не знали, что он император, все бы обратили внимание на эту фигуру. Он производил впечатление своей импозантностью, спокойствием своих манер и, с одной стороны, крайней твердостью, а с другой стороны, благодушием в лице…»

Николай IIЛеонид Брежнев

Н. Обручев в своем труде «Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и Монарха» создает следующий портрет: «Государь Николай Александрович был среднего роста. Его стройная фигура пропорциональностью своего сложения была безукоризненной, блистала исключительной элегантностью своего врожденного изящества… Волосы Государя были золотисто-рыжеватого цвета; несколько темнее была Его всегда тщательно подстриженная холеная борода. Украшением Его красивого продолговатого лица, на котором часто очаровательная улыбка, были его голубые глаза». То, что у царя были необыкновенные глаза, отмечали все, кто когда-либо с ним сталкивался. «Во внешности Николая II, - вспоминала жена английского посла Бьюкенена, - было истинное благородство и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таилось в его серьезных, голубых глазах, чем в живости и веселости характера».

Леонид Брежнев

Характерной чертой Леонида Ильича были его густые сросшиеся черные брови. Но в молодости он был не только чернобров, а еще и статен и кудряв. Говорят, на XIX съезде партии Сталин, обратив внимание на Леонида Брежнева, занимавшего тогда пост генерального секретаря ЦК КП(б) Молдавии, произнес: «Какой красивый молдаванин!» Неудивительно, что Брежнев любил женщин – ведь представительницам прекрасного пола сложно было устоять перед таким красавцем! Генсеку приписывали романы с фронтовым врачом Тамарой, артисткой филармонии Анной Шалфеевой, экономкой одной из правительственных дач Марией, личной медсестрой Ниной Коровяковой и даже дочерью болгарского лидера Тодора Живкова – Людмилой… Но сегодня проверить эти сведения сложно.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/171325

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