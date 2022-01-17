Что такое беснование и как его опознать?

Бесы направляют свои силы на то, чтобы разрушать доброе и особенно — вредить людям.

Частным примером деструктивного воздействия бесов на человека является беснование. В Св.

Писании есть целый ряд примеров, когда говорится о злострадании людей, и указывается беснование как причина этих бед: Мф. 9:33, Мф. 17:18, Мк. 7:29, Лк. 4:35, Лк. 9:42.

Беснование с научной позиции

Прежде чем говорить о том, как опознать беснование, следует ответить на вопрос, что такое беснование. Как рассматривать это состояние? Нередко предпринимаются попытки объяснить все с научной позиции, считая, что речь идет о психических заболеваниях, которое древние по незнанию и суеверию считали одержимостью. Принять такое мнение нельзя, так как в Евангелии нет никаких оснований для подобного понимания. Господь Иисус Христос изгонял бесов, и апостолы оставили описание этого. Если гипотетически и можно предположить, что народ неправильно понимал суть происходящего, то такое невозможно по отношению к близкому кругу – апостолам; а именно они и зафиксировали эти случаи. И уж они точно, в случае непонимания чего-либо, могли осведомиться у Божественного Учителя о сути происшедшего, как нередко и бывало, когда апостолы после каких-то событий вопрошали Господа.

Соответственно сам евангельский текст не дает ни малейших оснований для такой интерпретации.

Конечно, нельзя отрицать, что некоторые формы психического расстройства похожи на беснование. Известный православный богослов Жан-Клод Ларше, посвятивший свое исследование теме психических заболеваний, разделяет безумие бесовского происхождения и безумие соматического происхождения.

В русской богословской науке этому вопросу посвящены рассуждения архиепископа Иннокентия (Борисова). Святитель видит причину, по которой бесы желают овладеть человеком, в том, что именно в человеке, как связующем материальный и духовный миры, демон уменьшает свое страдание и чувствует себя, если так можно выразиться, комфортнее: «Итак, то, что ниже человека, и что выше его, составляют две противоположные крайности. Следовательно, для злого духа, низпадшего в противоположный мир, каждая сфера мучительна, неестественна. Но по мере приближения существ к средоточию сих двух противоположных миров мучение сие уменьшается, так что в человеке, как цепи или средоточии сих миров, отраднее пребывать злому духу, нежели в каком-либо другом существе всего мира видимого, или чувственного» (О существах, высших человека, или о духах).

Бесовское влияние на тело и на душу

Архиепископ Иннокентий допускает сильное бесовское влияние на тело человека, но относительно души придерживается мнения, что бесам это не под силу (и в этом следует святоотеческой традиции, например, св. Диадоху Фотикийскому). Архиепископ Иннокентий, отвечая на вопрос о том, как именно происходит процесс беснования, предлагает оригинальную концепцию, согласно которой бес может действовать на мозг и на низшие способности, или по его выражению, «на внешнюю оболочку души, а не на самую душу». Этой оболочкой в представлении святителя является нервная система.

И бес как бы вклинивается между душой и телом, вселяясь и контролируя через нервную систему всего человека. Именно такое состояние владыка Иннокентий и называет беснованием. Привести обоснование этой точки зрения владыки Иннокентия из святых отцов достаточно трудно, но, несмотря на это, его теория беснования представляется интересной и, в принципе, не противоречащей православной антропологии. Есть и отличные интерпретации беснования (см. Жан-Клода Ларше о психических заболеваниях).

Святитель Иннокентий указывает, что причин такого печального состояния может быть несколько, но в любом случае это происходит по Промыслу Божьему. В своем взгляде он полностью следует святоотеческому учению, например, прп. Иоанн Дамаскин пишет, что бесы «не имеют ни власти, ни силы против кого-нибудь, если не получают позволения от Бога в целях домостроительства» (Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры//Книга 2, Глава 4. О дьяволе и демонах).

Жан-Клод Ларше приводит пример из жития святых, когда святые отказывались изгнать беса, полагая, что такое состояние (беснование) на каком-то этапе для конкретного человека является путем к покаянию. В Священном Писании для подобного мнения можно найти основание в словах апостола Павла: «предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен» (1Кор.5:5)

Отличительные черты беснования

Что касается вопроса, как понять, бесноват ли человек, то сам по себе этот вопрос должен рассматривается в сравнении состояния беснования и психического заболевания, так как в подавляющем большинстве случаев есть внешние признаки беснования, которые четко указывают на нездоровье человека. Но признаки эти, действительно, иногда похожи на проявления некоторых психических отклонений. Найти внешние критерии, по которым можно сделать правильный вывод, вряд ли можно. Очевидно, что святые могут различать эти состояния и, соответственно, оказывать необходимую помощь. Иные способы, как правило, или не укоренены в аскетическом опыте Церкви, страдают излишней формальностью и т.п. Кроме того, в наше время беснованием часто называет состояние, которые таковыми не является. Это может быть и чрезмерное порабощение некоторыми страстями (алкоголем, например) или озлобление против Бога и Церкви, но, не смотря на греховность такого состояния, это все же не беснование. Беря во внимание затрудненность в поиске критериев, по которым безошибочно можно было бы отличить беснование от схожих по симптомам психических заболеваний, следует учитывать случаи излечения бесноватых, описанные в Священном Писании, в агиографической литературе и в сочинениях святых отцов.

В этих источниках можно видеть, что бесноватые имеют определенную реакцию на соприкосновение со святостью. Реакцию, которую практически невозможно спутать ни с каким психическим заболеванием.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2393044962628340424/

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