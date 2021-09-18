5 способов отличить успешного мужчину от нищего обманщика

Как раскрыть фальшь и не тратить время на недостойного кандидата.
Сегодня социальные сети втягивают нас в бесконечную гонку за показным богатством и успехом. На сайте знакомств вы можете увидеть фотографии мужчины в окружении атрибутов роскоши, его Instagram может пестрить модными словечками и гламурными фото. Но все это совсем не доказательства достатка, статуса и высокого IQ. Наш эксперт Юлия Ланске рассказала, как отличить достойного мужчину от бедного и бесперспективного обманщика.
Юлия Ланске
Коуч #1 в мире в сфере знакомств
Сертифицированный мэтчмейкер, love-коуч, эксперт-новатор по построению отношений с успешными мужчинами, грамотный психолог.
Почему женщины ищут успешного спутника жизни? Можно упрекать женщин в меркантильности, но дело совсем не в ней!
Сергей Довлатов писал: «Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги. Или то, что можно на эти деньги приобрести. Не деньги привлекают женщин… Не могущество, богатство и элегантность. А то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие».
Именно эта великая цитата объясняет, почему нам, женщинам, приятно общаться с сильными мира сего.Ведь, согласитесь, мы действительно гонимся не за тугими кошельками и шопингом на Rodeo Drive! Нас привлекает внутренняя сила, которая позволила человеку реализоваться в этом мире.
Некоторые мужчины не в состоянии обеспечить себе богатство, но гонятся за внешними его признаками, чтобы снискать популярность у женщин и вызвать зависть у друзей и недругов. Однако не все атрибуты успешности можно легко имитировать!
1. Он не демонстрирует свой статус
Вопреки расхожему мнению, обеспеченные люди не спешат распространяться о своем достатке. Некоторые считают, что богатые могут себе позволить заказывать самое дорогое шампанское в ресторане или приезжать на свидание на роскошном автомобиле.
Психологи утверждают: если у человека в детстве чего-то не было, то во взрослой жизни он всеми силами будет стараться это компенсировать. Предположим, мужчина вырос в бедной семье, у него не было велосипеда, роликовых коньков, и он этого очень стеснялся. Повзрослев и заработав свой первый миллион, такой мужчина будет всячески демонстрировать миру свою успешность: «У меня есть шикарная машина! И часы за 50 тысяч долларов! Посмотрите!»
Если вы встретились с мужчиной, который таким образом демонстрирует «превосходство», у него определенно остались комплексы из детства. И, скорее всего, он не готов к серьезным отношениям.
Для богатого мужчины это сродни метанию бисера. Успешным людям это ни к чему: свою состоятельность они уже доказали, они уверены в себе и самодостаточны. Кроме того, они верны правилу «молчание — золото». Ни один состоятельный мужчина или аристократ никогда не будет открыто заявлять о своем статусе и уж тем более не напишет об этом на сайте знакомств.
Такие мужчины, как правило, ведут себя как темные лошадки:
- они не афишируют свой статус;
- не указывают реальные факты из своей биографии;
- не размещают свое фото в анкете.
Обратите внимание не только на демонстрацию социального статуса, но и на поведение своего спутника. Согласитесь, это неприятно, когда мужчина прилюдно доминирует, позволяет себе пренебрежительный тон, хвастается своим «достоинством»? Это не герой вашего романа! Ни один сильный мужчина не будет выпячивать свою силу, потому что она не требует дополнительных доказательств.
2. Он провоцирует и проверяет
Бояться этого не нужно! Если мужчина вас проверяет, значит, вы ему точно нравитесь.
Почему же он это делает? Просто потому, что слишком много женщин стремится обратить его внимание на себя. Вокруг огромное количество дам, которые хотят завоевать расположение, построить отношения, создать семью. И, поскольку женщины встречаются совершенно разные, необходимо убедиться в том, что вы не содержанка, вам интересны не только деньги или статус. Успешный мужчина хочет быть уверен, что единственная причина вашего выбора — это любовь.
Поэтому можете морально приготовиться к провокациям и проверкам на уровень вашего эгоцентризма, меркантильности, искренности намерений и отсутствие истеричности. Просто будьте искренни и открыты!
3. У него дорогие мужские «игрушки»
Богатые мужчины обычно увлекаются яхтингом, гольфом, пилотированием самолета. Если же он ездит отдыхать на Мальдивы, Сейшелы или Барбадос, проводит там не неделю, а месяцы, это еще один маркер успешного человека.
Только состоявшийся человек может позволить себе вести такой неординарный, экзотический образ жизни.
Обратите внимание на то, как мужчина демонстрирует свои «игрушки», дорогие аксессуары. Если он всячески пытается их показать, кичится ими, это плохой знак. Вероятно, этот мужчина заинтересован лишь в одном — привлечь внимание легкой подружки на пару вечеров, чтобы показать всем, какой он самец. Это тоже не герой вашего романа.
4. Он яркая личность
Они сами устанавливают правила игры и не любят соблюдать чужие правила. Настоящего аристократа можно узнать по внутреннему стержню, уверенности и принципиальности. Вспомните, как профессор Преображенский из романа «Собачье сердце» говорил Швондеру, что не намерен идти на поводу у советской власти и делиться своей 7-комнатной квартирой: «Обедать я буду в столовой, а оперировать — в операционной!» Эта принципиальность обескураживала простых представителей пролетариата.
Такая последовательность и готовность отстаивать свою позицию свидетельствует не только об успешности, но и об уверенности в себе. По-настоящему успешный мужчина всегда будет отстаивать свою индивидуальность и свои жизненные ценности, даже если ему придется идти против мнения большинства.
5. Он прекрасный оратор
Успешный представитель сильной половины человечества всегда виртуозно владеет языком. Его коммуникация многогранна, интеллектуальна, она завораживает своим уникальным слогом. В его речи нет лишних междометий, просторечных оборотов, всякого мусора. Он в совершенстве владеет искусством коммуникации.
Если вы встретили такого мужчину, вас можно поздравить — рядом человек, о котором мечтают многие женщины. Теперь ваша задача — соответствовать его статусу, быть ему под стать. Приходите ко мне, я научу вас быть достойной спутницей успешного мужчины!
Источник : https://test.temaretik.com/2302148049598417361/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)
Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"? https://otari.mirtesen.ru/blog/43417567482/
Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах? https://otari.mirtesen.ru/blog/43535726484/
Свежие комментарии