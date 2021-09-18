5 способов отличить успешного мужчину от нищего обманщика

Некоторые мужчины не в состоянии обеспечить себе богатство, но гонятся за внешними его признаками, чтобы снискать популярность у женщин и вызвать зависть у друзей и недругов. Однако не все атрибуты успешности можно легко имитировать!

1. Он не демонстрирует свой статус

Вопреки расхожему мнению, обеспеченные люди не спешат распространяться о своем достатке. Некоторые считают, что богатые могут себе позволить заказывать самое дорогое шампанское в ресторане или приезжать на свидание на роскошном автомобиле.

Психологи утверждают: если у человека в детстве чего-то не было, то во взрослой жизни он всеми силами будет стараться это компенсировать. Предположим, мужчина вырос в бедной семье, у него не было велосипеда, роликовых коньков, и он этого очень стеснялся. Повзрослев и заработав свой первый миллион, такой мужчина будет всячески демонстрировать миру свою успешность: «У меня есть шикарная машина! И часы за 50 тысяч долларов! Посмотрите!»

Если вы встретились с мужчиной, который таким образом демонстрирует «превосходство», у него определенно остались комплексы из детства. И, скорее всего, он не готов к серьезным отношениям.

Для богатого мужчины это сродни метанию бисера. Успешным людям это ни к чему: свою состоятельность они уже доказали, они уверены в себе и самодостаточны. Кроме того, они верны правилу «молчание — золото». Ни один состоятельный мужчина или аристократ никогда не будет открыто заявлять о своем статусе и уж тем более не напишет об этом на сайте знакомств.

Такие мужчины, как правило, ведут себя как темные лошадки:

они не афишируют свой статус;

не указывают реальные факты из своей биографии;

не размещают свое фото в анкете.

Обратите внимание не только на демонстрацию социального статуса, но и на поведение своего спутника. Согласитесь, это неприятно, когда мужчина прилюдно доминирует, позволяет себе пренебрежительный тон, хвастается своим «достоинством»? Это не герой вашего романа! Ни один сильный мужчина не будет выпячивать свою силу, потому что она не требует дополнительных доказательств.