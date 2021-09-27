Как Фидель Кастро бросил вызов США при помощи обычного мороженого

В период становления социалистического государства Фидель Кастро столкнулся со множеством проблем. Фактически он стал идеологическим противником США, которые рассматривали Кубу как плацдарм Советского Союза в 90 милях от Флориды.

Вашингтон разместил неподалёку от Кубы военную базу Гуантанамо-Бей, на которой могли разместиться 50 военных кораблей. Но куда более неприятным для Кастро оказалось прекращение поставок молочных продуктов на Кубу.

Фидель Кастро.

Отсутствие поставок молочных продуктов стало для Кубы настоящей проблемой, потому что сам Команданте очень любил мороженое и молочные коктейли на его основе. Можно сказать, что с тех самых пор, когда ему, молодому революционеру, соратница и боевая подруга Селия Санчес преподнесла в дар на день рождения торт-мороженое, он стал поклонником этого десерта.

Фидель Кастро угощает мороженым сенатора Джорджа Макговерна.

Позже, когда восстание закончилось, он какое-то время жил в отеле «Гавана Либре», где наслаждался молочными коктейлями из кафетерия. Страсть Фиделя Кастро к мороженому была настолько велика, что агенты ЦРУ однажды даже разработали план по устранению Команданте, согласно которому пытались отравить его молочный коктейль.

В одном из интервью изданию Reuters отставной генерал ЦРУ признался, что именно этот план, как никогда, был близок к устранению Фиделя.

Фидель Кастро с мороженым.

Объявленное США в 1962 году полное эмбарго отрезало Кубу от поставок молочных продуктов, наряду с другим американским экспортом. Проблема заключалась в том, что на Кубе невозможно было разводить коров из-за слишком жаркого для них климата. Но Фидель Кастро бросил США своеобразный вызов, дав поручение в 1966 году построить на безмолочном острове на тот момент самое большое в мире кафе-мороженое.

Руководство этим поистине эпохальным для Кубы проектом было поручено всё той же Селия Санчес. Она была дочерью богатого врача и во время революции снабжала продовольствием Фиделя Кастро и Че Гевару, а после и сама примкнула к революционерам, а затем долгие годы была близкой подругой Команданте.

Селия Санчес и Фидель Кастро.

Это был не первый грандиозный проект Селии: в своё время она возглавила проект по производству любимых Кастро сигар, когда производители бежали с Кубы. Кафе-мороженое должно было распахнуть свои двери спустя всего 6 месяцев после утверждения проекта по его созданию. Селия Санчес поставила перед архитектором Марио Жироном задачу: создать кафе, которое одновременно могло бы вмещать 1000 человек.

Селия Санчес.

Заведение получило своё имя от самой Селии, которая выбрала для этого название своего любимого балета «Coppelia», а официантами там стали женщины, похожие на балерин.

В течении четырёх лет после введения эмбарго Кастро неустанно работал над тем, чтобы обеспечивать «Coppelia» и всю остальную Кубу местным молоком. На острове могли жить только коровы породы зебу, однако удои у них были слишком маленькими. По приказу Кастро в страну привезли голштинских коров из Канады, но даже в кондиционируемых амбарах они не могли нормально жить. Третья часть завезённых коров пала уже в течение нескольких недель.

Фидель Кастро гладит корову Убре Бланка, чье имя означает «белое вымя».

Но Кастро рук не опускал и заявил, что Кубе придётся вывести новую породу, которая могла бы жить и давать молоко в заданных климатических условиях. Команданте искренне считал: развитие молочной промышленности острова Свободы стоит того, чтобы в неё вкладывать деньги.

Он страстно желал доказать превосходство социализма над капитализмом, в том числе и в том, что в социалистическом обществе можно производить продукты лучшего качества, чем при капиталистическом устройстве государства. И кафе «Coppelia» было его главным примером. К тому же он считал, что зависимость от других стран в чём бы то ни было рано или поздно станет оружием против Кубы.

Кафе «Coppelia».

Правда, развести коров молочных пород Фиделю так и не удалось. Хотя всем журналистам и иностранным гостям он с гордостью демонстрировал Убре-Бланку, лучшую из тропических голштинов Кастро. Она производила в четыре раза больше молока, чем среднестатистическая корова. Но остальные кубинские коровы давали молока по-прежнему очень мало.

В кафе «Coppelia».

При этом Фидель Кастро часто отдавал своим селекционерам весьма необоснованные указания. К примеру, он мог приказать скрестить две породы коров, которые попросту не могли дать успешного потомства. Мечты Кастро о собственной молочной промышленности рухнули, но при этом «Coppelia» оставалась его гордостью. «Это наш способ показать, что мы можем сделать все лучше, чем американцы», - говорил Кастро одному из иностранных журналистов после открытия кафе.

В кафе «Coppelia».

Это был настоящий двухэтажный дворец мороженого, ослепительно белый и воздушный. Дворец был украшен цветными витражами и действительно мог вместить одновременно 1000 человек. И даже гости из США признавали: в «Coppelia» можно было отведать самое вкусное в мире мороженое. Здесь предлагали десятки разных вкусов холодного десерта, а для отправки высокопоставленным лицам и друзьям революции во всём мире мороженое упаковывали в специальные короба с сухим льдом.

Мороженое от «Coppelia».

Однако и сегодня в «Coppelia» можно насладиться вкусом любимого многими десерта, правда, от былого ассортимента осталось всего несколько видов мороженого, а самым популярным является пломбир ensalada с пятью шариками.

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