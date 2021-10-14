Доказательства существования Иисуса Христа

Христианство является мировой религией, стоящей на первом месте по числу своих последователей. Возникло оно в Палестине в I в. н. э. Это период, когда государство было завоевано Римской империей.

Создателем христианства является Господь Иисус Христос, человек, родиной которого считается город Назарет. Верующие убеждены в том, что эта личность – Сын Божий, о котором в Ветхом Завете говорится как о Спасителе мира.

Для большинства христиан вопрос о существовании Иисуса Христа имеет довольно важное значение. Ведь эта личность для них является основой Веры. И только после люди рассматривают Его учения, дела и религиозные доктрины. Вера в Иисуса Христа объединяет людей. Даже тех, которые принадлежат к различным христианским деноминациям, церквям и направлениям.

Наличие доказательств существования Иисуса Христа имеет большое значение для верующих. Им важно знать о том, что такой человек жил на земле, умер за грехи людские и воскрес, вознесшись на Небеса. Это придает уверенность в том, что Иисус Христос обязательно придет и будет судить как живых, так и мертвых.

Современные исследователи не могут ни опровергнуть, ни подтвердить Божественность Иисуса. Однако на сегодняшний день можно говорить о том, что в распоряжении науки есть достоверные данные о существовании этой личности.

Большинство знаний о конкретных событиях, произошедших в жизни Иисуса, находятся в христианских источниках. Много сведений дают нам и Евангелия – книги, написанные первыми последователями этой веры. В них содержится история жизни Иисуса Христа, биографические сведения о нем, а также данные о смерти этого человека. Такие повествования включены в текст Нового Завета. Это вторая часть Библии, которая является для христиан Священным Писанием. На сегодняшний день к этим сочинениям проявляют доверие даже неверующие ученые.

Для подтверждения существования Иисуса Христа необходимо найти доказательства существования этой личности в следующих сферах:

археологии;

ранних нехристианских писаниях;

ранних христианских писаниях;

ранних рукописях Нового Завета;

историческом влиянии этого религиозного направления.

Рукописные находки

Есть ли доказательства существования Иисуса Христа? В пользу историчности этой личности и в подтверждение целого ряда сведений, которые содержатся в Евангелии, свидетельствуют некоторые источники, находящиеся в распоряжении современной науки.

Например, археологами были получены данные, подтвердившие факт появления Евангелия не во втором, а в первом веке. На это указали папирусные списки книг, входящих в Новый Завет. Они были обнаружены в Египте в начале 20-го столетия, в период проведения археологических раскопок.

Самые древние из обнаруженных рукописей относятся к первой половине 2-го и 3-го веков. Разумеется, для возникновения христианства на берегах Нила было необходимо определенное время. Именно поэтому создание непосредственно новозаветных рукописей необходимо относить ко 2-й половине I в. Этот период вполне соответствует их содержанию и церковной датировке.

Самым ранним из найденных отрывков Нового Завета, подлинность которого ни у кого не вызывает никаких сомнений, является небольшой папирусный фрагмент. На нем размещено всего несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Специалисты полагают, что этот текст был создан в 125-130 гг. в Египте, но для того чтобы он дошел вместе с христианством до маленького провинциального городка, где и был обнаружен, потребовалось достаточно много времени.

Эти находки стали весомым основанием для верующих воспринимать новозаветные современные тексты из Евангелия в качестве труда апостолов – спутников и учеников Господа.

Но это еще не все полученные археологами доказательства существования Иисуса Христа. Огромное значение для всей истории религии приобрела находка, обнаруженная вблизи Кумрана, находящегося на берегу Мертвого моря, в 1947 г. Здесь ученые обнаружили древние свитки, которые содержали в себе библейские ветхозаветные и прочие тексты. В большом количестве были обнаружены и иные косвенные исторические доказательства существования Иисуса Христа. Ими явились рукописи книг, содержащих Ветхий Завет. Некоторые из них переписывались десятки раз. Древние тексты оказались близки к современному переводу 1-й части Библии. Во время раскопок в Кумране обнаружились и другие находки. Ими стали тексты, благодаря которым исследователями были получены дополнительные сведения о ведении еврейским обществом религиозной жизни в период с середины II века до н. э. и вплоть до 60-х годов I века н. э. Такие данные полностью подтвердили многие из фактов, отраженных в Новом Завете.

Ученые предполагают, что свои свитки кумраниты спрятали в пещеры. Этим они хотели уберечь рукописи от уничтожения их римлянами во время подавления иудейского восстания.

Ученые установили тот факт, что поселения, находящиеся на побережье Мертвого моря, подверглись разрушению в 68 году н. э. Именно поэтому библейские рукописи Кумрана опровергают версию о том, что Новый Завет был создан в более позднее время. При этом более убедительным стало выглядеть предположение о том, что Евангелие было написано до 70-го года н. э., а книги второй части Библии - до 85 года н. э. (кроме «Откровения», увидевшего свет в конце I века н. э.).

Подтверждение точности описания событий

Есть и другие научные доказательства существования Иисуса Христа. Археологам удалось опровергнуть утверждения мифологической школы о том, что Евангелие написано людьми, не знавшими географии Палестины, ее обычаев и культурных особенностей. Например, немецким ученым Э. Зеллиным было подтверждено близкое расположение Сихаря и колодца Иакова. Именно на это и было указано в Евангелии.

Помимо этого, в 1968 г. севернее Иерусалима было обнаружено захоронение Иоанна, который также был распят как Христос и умер приблизительно в то же время. Все выявленные археологами данные детально соответствуют тем описаниям, которые содержатся в Евангелии и повествуют о похоронных обрядах иудеев и их гробницах.

В 1990-х годах в Иерусалиме был обнаружен оссуарий. На этом сосуде для останков умерших есть надпись, датированная I веком н. э. На арамейском языке она указывает на то, что в оссуарии находится Иосиф, который был сыном Канафы. Вполне возможно, что похороненный человек являлся отпрыском иерусалимского первосвященника. По Евангелию, Канафа осудил Иисуса, а после преследовал первых сторонников христианства.

Те надписи, которые были найдены археологами, полностью подтвердили тот факт, что имена людей, упоминаемых в Новом Завете, были обычными в ту эпоху. Также исследователи опровергли мнение о том, что Понтий Пилат не является реальным лицом. Они обнаружили его имя на камне, который нашли в 1961 г. в Кесарии, в пределах римского театра. В этой записи Пилата называют «префектом Иудеи». Стоит отметить, что после 54 г. сторонники Понтия называли его прокуратором. Но именно как префект Пилат упоминается в Евангелии и в Деяниях Апостолов. Это стало убедительным доказательством того, что люди, написавшие Новый Завет, хорошо знали и были осведомлены о деталях запечатленной ими на бумаге истории.

Был ли город, в котором родился Спаситель?

Вплоть до 2009 г. у ученых не было никаких веских доказательств тому, что Назарет, который являлся родиной Господа Иисуса Христа, существовал в те времена, которые описываются в Библии. Для многих скептиков отсутствие доказательств существования этого поселения являлось самым главным доказательством того, что христиане веруют в вымышленную личность.

Однако ученые 21.12.2009 г. объявили о том, что ими были обнаружены глиняные черепки из Назарета. Этим они подтвердили существование во времена, описываемые в Библии, этого крошечного поселения.

Разумеется, подобные находки археологов невозможно считать прямыми доказательствами существования Иисуса Христа. Тем не менее они подкрепили повествования Евангелия о жизни Господа.

Доказано ли существование Иисуса Христа всеми имеющимися археологическими фактами? Все находки ученых не противоречат этому факту. Они подтверждают то, что история жизни Иисуса Христа основана на реальных событиях.

Прямые доказательства

Несмотря на то что археологами было обнаружено множество косвенных доказательств земного бытия Иисуса Христа, у некоторых скептиков этот факт продолжал вызывать сомнение. Однако сравнительно недавно ученые сделали сенсационную находку. Она способна стать весомым дополнением ко всем имеющимся историческим фактам о существовании Иисуса Христа.

Этой находкой стал древний оссуарий, сосуд размером 50 х 30 х 20 см, изготовленный из светлого песчаника. Он был обнаружен одним из иерусалимских коллекционеров на полках лавочки, в которой торговали антиквариатом. На урне была сделана надпись, которая в переводе с арамейского означала «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса».

В те времена на погребальные сосуды наносились имена покойного и иногда его отца. Упоминание же об иной родственной связи говорит об особой значимости этой надписи. Именно поэтому данный факт ученые посчитали весомым аргументом в пользу того, что в сосуде находятся останки брата Иисуса Христа. Имена этих людей и их родственные связи полностью подтверждены текстами, входящими в Новый Завет.

Если утверждение ученых верно, то эту археологическую находку можно считать прямым и самым весомым из всех доказательств существования Иисуса Христа.

Реликвии

Есть ли вещественные доказательства существования Иисуса Христа? Верующие считают таковыми реликвии, которые относятся к библейским событиям и связаны с последними минутами жизни Господа. Эти предметы разбросаны по всему миру. Подлинность некоторых из таких вещей оспаривается, ведь среди них есть экземпляры, представленные несколькими вариациями.

Считается, что имеющимися на сегодняшний день реликвиями первой заинтересовалась Елена, мать императора Византии Константина. Она организовала поездку в Иерусалим, где и обнаружила крест и прочие реликвии. На протяжении длительного периода многие из предметов, описанных в Евангелии, находились или в Константинополе, или в Иерусалиме. Однако несколько позже часть из них была утеряна в связи с началом крестовых походов и исламского завоевания. Оставшиеся в целости реликвии вывезли в Европу. Среди них следующие:

Крест, на котором и был распят Христос. Будучи деревянным, он многократно расщеплялся. Маленькие кусочки этого креста хранятся в церквях и монастырях по всему миру. Самые крупные фрагменты находятся в Вене и Париже, в Иерусалиме и в Риме, в Брюгге и Цетинье, а также в австрийском городе Хайлигенкройце. Гвозди, которыми Иисуса прибивали к кресту. Их три штуки, и все они хранятся в Италии. Терновый вернет, который был надет на голову Христу римскими легионерами. Этот предмет находится в Соборе Парижской Богоматери и сохранился довольно хорошо. Время от времени вернет выносят на публику. Шипы же с него находятся во многих церквях мира. Копье Лонгина. Этим предметом легионер проверял смерть Христа. Копье представлено в нескольких вариациях, которые находятся в Риме и в Армении, а также в Венском музее. В этой реликвии находится гвоздь, который считается еще одним извлеченным из тела Иисуса. Кровь Христа. В бельгийском городе Брюгге находится хрустальный сосуд с куском ткани. Считается, что она пропитана кровью Христа. Хранится этот сосуд в Храме Святой Крови. Существует предание. Согласно ему, кровь Христа собрал римский центурион, который и пронзил копьем тело Иисуса. Саван Христа. Одной из вариаций данной реликвии является Туринская плащаница. Саван – это полотно, в которое было обернуто тело Христа. Далеко не все признают подлинность этой вещи, но и существенных доказательств против не имеется.

Другие находки

Существуют и некоторые другие реликвии. Среди них:

табличка с именем Господа, которая была прибита к кресту;

платок Святой Вероники, которым она вытирала кровь и пот Христа, несущего крест на Голгофу;

кубок, из которого Спаситель выпивал во время Тайной Вечери;

колонна бичевания, к которой приковали Христа во дворе Пилата, чтобы избить плетьми;

одежда, в которой был Спаситель;

клещи, лестницы и т. д.

Нехристианские писания

Факты о существовании Иисуса Христа можно обнаружить во «внешних» источниках. Упоминания о Господе звучат в двух отрывках «Иудейских древностей». Они замечательно отражают личность Спасителя, повествуя о нем как о мудром человеке, ведущем похвальный образ жизни и славившимся своей добродетелью. Причем, по утверждению автора, многие иудеи и представители других народов пошли за ним, став его учениками. Еще одно упоминание об Иисусе в «Древностях» приведено в связи с осуждением казни Иакова.

Упоминание о христианах и о Христе можно найти и в сочинениях римлян, датируемых II веком. Рассказ об Иисусе есть и в Талмуде. Это своеобразный комментарий к первой части Библии, которая для иудеев является авторитетным источником мудрости. В Талмуде говорится о том, что Иисус из Назарета был повешен в канун Пасхи.

Христианские писания

Среди косвенных доказательств существования Иисуса Христа можно выделить следующие моменты:

Авторы Нового Завета описывают, как правило, одинаковые события, приводя одни и те же высказывания Спасителя и Его апостолов. Разницу в тексте можно заметить только в некоторых несущественных деталях. Все это становится подтверждением отсутствия сговора между ними. В том случае, если бы Новый Завет являлся художественной выдумкой, то его авторы никогда бы не упоминали о теневых сторонах характера проповедников, их поведения и деятельности. Но Евангелие содержит сообщения, порочащие даже апостола Петра. Это его маловерие, отречение и попытка отговорить Спасителя от пути страданий. Большая часть учеников Христа, в том числе и тех, которые являлись авторами Нового Завета, окончили свою жизнь мученически. Они засвидетельствовали правдивость собственного благовестия кровью, что может быть признано наиболее убедительным и высшим доказательством реальности происходящих событий. Весьма самобытной является личность Христа. Она настолько величественна и светла, что выдумать ее просто невозможно. По мнению одного из западных богословов, выдумать Христа мог только человек, который сам являлся Христом.

Факты из истории христианства

Доказательства существования Иисуса Христа можно найти и в Евангелии.

Апостолы терпели лишения, смело идя на смерть. В том случае, если подобное явление было фанатизмом, то оно не могло распространиться одновременно на всех учеников. Если бы рассказы апостолов о том, что они видели воскресшего Иисуса, были выдумкой, то вряд ли бы они стали жертвовать своей жизнью. Иисус не воспользовался своим влиянием на народ. И это несмотря на то, что толпа у входа в Иерусалим встречала его пальмовыми ветвями и ликованием. Простой человек, будучи на месте Иисуса, повел бы себя по-другому. Он непременно соблазнился бы славой и деньгами, подняв восстание против римлян. В истории христианства нет примеров, когда Спаситель передавал бы свой дар сразу всем ученикам. Апостолы исцеляли больных только по поручению Христа. Если бы Иисус был мифологической личностью, то он вряд ли бы был из небольшого Назарета. Сложно также представить себе и то, что выдуманного лидера подвергли распятию. Ведь такая казнь считалась позорной. На земле нет ни одного родоначальника религии, который бы называл себя Богом. Сделал это только Иисус.

Предсказания Ветхого Завета

В первой части Библии существует много моментов, которые описывают жизнь и смерть Иисуса Христа. Например, в ней предсказано Его рождение от Девы, а также годы служения людям и Его смерть.

Все это написано за столетие до того времени, которое после было отражено в Евангелии. Искусственные пророчества в текст Ветхого Завета вряд ли могли быть внесены позже. Все это является явным доказательством Божественности Иисуса Христа.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2324168364982274156/

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