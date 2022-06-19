7 сигналов, которые неосознанно посылают влюбленные девушки

По статистике, 48 % мужчин влюбляются с первого взгляда, однако признаются в своих чувствах на три месяца позже женщин. При этом влюбленные мужчины более уязвимы, нежели дамы. Профессор Сьюзан Витбурн уверена, что определенные неосознанные действия и невербальные признаки говорят о влюбленности девушки. К примеру, подруга, никогда не любившая косметику и предпочитавшая кроссовки, неожиданно начинает краситься и носить каблуки. А организованная бизнес-леди опаздывает на важную встречу. Поэтому, умея распознавать необычное поведение представительниц прекрасного пола, можно узнать, есть ли шанс на взаимность.

Мы собрали неочевидные признаки, которые помогут определить, влюблена девушка или нет.

1. «Липкий взгляд»

Согласно наблюдениям психологов, влюбленные люди смотрят друг другу в глаза 75 % всего времени, в то время как у коллег или друзей этот показатель держится на уровне 30–60 %.Если девушка долго смотрит на молодого человека и при этом улыбается, это верный признак симпатии.

Также многие девушки подсознательно применяют «липкий взгляд»: занимаются какими-то делами, надевают пальто, пьют кофе, но при этом не отрывают глаз от объекта влюбленности.

2. Желание быть беззащитной

Если девушке нравится мужчина, она старается лишний раз попросить помощи и казаться беззащитной. Как в кино, пожалуется на холодную погоду, тем самым намекнет на то, чтобы мужчина укрыл ее своей курткой.

Девушка может при вас беспокоиться по поводу сломанного чайника или неисправности в компьютере и попросить помочь ей это починить. Вполне возможно, ей и не нужна ваша помощь, но когда человек влюблен, он хочет внимания.

3. Обворожительная походка

Влюбленная девушка идет с прямой спиной и покачивает бедрами возле молодого человека.Причина такого явления кроется в глубинах эволюционного пути. Задача женского организма на этапе влюбленности — привлечь внимание. Женщины, обладающие красивой походкой и правильными пропорциями, подсознательно считаются более здоровыми, физически развитыми и способными к деторождению. Это полезные функции для выживания вида.

Именно это и привлекает мужчину при выборе партнерши. Также женщины выгибают спину, демонстрируя бюст и длину шеи.

4. «Случайные» касания

Верный признак того, что девушка влюблена: она становится более раскрепощенной в компании мужчины. Люди —тактильные существа. Нам нравится прикасаться к тому, что нас привлекает. Влюбленная девушка может якобы случайно коснуться руки молодого человека, поправить его воротник или даже вернуть непослушную прядь его волос на место.

5. Интерес к социальным сетям

Если девушка не заинтересована в мужчине, она не будет думать о нем в свободное время.Но если он ей понравился, она захочет узнать как можно больше о нем.В мире социальных сетей при желании можно найти информацию о любом человеке.

Поэтому если девушка сама посылает запрос в друзья, неожиданно лайкает старые фотографии или оставляет комментарии, то это один из верных признаков ее заинтересованности. Она никогда не будет зависать на странице в соцсети без причины.

6. Рассеянность

Во влюбленной девушке можно заметить некоторую рассеянность.Даже самая организованная дама неожиданно может опоздать на встречу или забыть что-то важное. Во многом это происходит из-за влюбленности: человек на некоторое время перестает владеть собой. Также это можно связать со смущением и волнением, которые у нее вызывает присутствие мужчины.

7. Изменения во внешнем виде

Изменения у влюбленной девушки происходят и во внешнем виде. Ей хочется нравиться мужчине. Поэтому иногда даже женщины, не любящие косметику, начинают пользоваться тушью перед встречей с понравившимся мужчиной.Влюбившиеся девушки чаще надевают красивые платья, одежду, подчеркивающую фигуру, туфли на каблуке.

А какие изменения в поведении влюбленной девушки замечали вы? Поделитесь своими наблюдениями.

Источник : https://test.temaretik.com/2503975408968665301/

А вы знали об этом?

Почему сетчатую сумку назвали авоськой? Данное название было присвоено ей в 1935 году. И в этом не последнюю роль сыграл знаменитый юморист Аркадий Райкин. В одном из своих эстрадных выступлений он представил собою образ мужика, который держал в своих руках сетчатую хозяйственную сумку. На протяжении комического номера он периодически повторял фразу: «А это авоська... Авось-ка я что-нибудь в ней принесу...». Данная шутка была воспринята отечественной аудиторией восторженно. Овации и разительный смех зрителей можно понять, ведь фраза была более чем актуальна в эпоху дефицита. А советским гражданам так хотелось что-нибудь купить в магазине и принести домой. Да только полки в магазинах пустые или почти пустые...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

3 вредных мифа о женственности https://otari.mirtesen.ru/blog/43428586582

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!