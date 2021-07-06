Святитель Марк Эфесский. Правила жизни

Не есть ли она как цвет полевой и образ нашей кратковременной жизни?

Когда дурные помыслы овладевают тобой, немедленно старайся противодействовать им через собственное сознание и через исповедь.



Не стыдись исповедывать свои грехи; ибо, исповедуя их перед Отцем твоим, ты вместе с тем раздробляешь главу дракона.



Если ты хочешь прийти к Богу и служить Ему, то приуготовь сердце твое к испытаниям и страданиям.



Ты должен порабощать тело свое постом, бдением, трудом и чтением Божественного Писания.



Ты должен непрестанно хранить в сердце страх Божий, страшиться геенского огня – и жаждать Царствия Небесного.



Ты не должен пресыщать тело свое многими яствами, ибо пресыщенное чрево усыпляет глубоким сном.



Как туман затмевает лучи солнца, так и пресыщение затмевает разум.



Не останавливай своего внимания на постыдных или вредных помышлениях и развлечениях, дабы они не увлекли тебя за собою.



Чем долее образ женщины остается в твоем сердце, тем сильнее воспламеняется страсть.



Избегай сообщества развратных жен, ибо единение с ними, уловив как удилищем, увлекает в погибель.



Безопаснее сблизиться с горящим огнем, чем с юною развратною женою; ибо она походит на смертоносный яд.



Берегись обольщаться женскою красотою; она скорее волн морских увлечет тебя на дно.

Не оставайся долго с развратною женщиною, дабы она не воспламенился в тебе пламень сладострастия.Как искра, оставаясь некоторое время в соломе, обращается в пламень, так и возбужденное женщиною воображение порождает страсть.Возбуждай себя ко всякой полезной деятельности, да будешь кроток, спокоен, долготерпелив и милосерд.Не прилепляйся к миру – и избегнешь печалей. Презирай его – и будешь всегда радостен.Не ищи пустой славы, ни наружным видом, ни обращением с людьми, ни в речах, ни в связях своих, ни в силе или власти своей, ни в успехах своих.Преклоненная к земле гроздь скоро истлевает, так и достоинства погибают, когда они основаны на пустой славе.Как дым соломы не есть благовонная жертва – так и приобретение гордой славы не является добродетелью перед Богом.Чем ты гордишься о человек! Не есть ли ты прах и гной! Отчего ты так высоко несешь чело свое? Не в скором ли времени ты истлеешь!Когда ты превозносишь себя выше облаков – то вспомни чем ты являешься, что ты не иное что, как прах и пепел и что ты скоро, как грязь и зола, развеешься.Ты велик и знатен, и честен, о человек, пока Бог тебе вспомоществует. Ты есть творение Божие, – не отклоняйся от Сотворившего тебя.Бог приидет тебе на помощь. Не отвратись от твоего Благодетеля. Добродействуя, благодари Бога, ибо все исходит от Него.Не развлекайся при чтении Священного Писания и не предавайся сну.Побеждай леность молитвою и внимательно обдумывай прочитанное тобою.Бедный человек ищет и собирает себе сокровище на небесах, в блаженной надежде ожидающих его благ.Помни, о человек, что может быть сегодня или завтра тебе откроются небеса, и ты узришь ангелов, и предстанешь пред страшным судилищем Христовым.Устремляй мысли свои к вратам небесным и призывай Бога до самой смерти, да примет Он тебя милосердо и отверзет тебе их скоро.Низко к земле преклоняй плечи свои и колена пред Богом – и высоко возноси душу свою с непрестанными молитвами к Богу.Поминай грехи свои, готовься на грядущий суд, презирай эту ничтожную жизнь и заботься беспрестанно о будущей.Помни, сколько раз ты прогневлял Бога делами, словами и мыслями. Борясь день и ночь с духовными врагами, львами и драконами, постарайся одолевать их.Ты должен умереть и дать отчет во всех твоих действиях. Блюди в сердце твоем эту память смерти и суда, чрез что можешь приобрести жизнь вечную.Будь достоянием Божьим и следуй предначертанным заповедям Его.Оскорбил ли тебя кто или повредил тебе, уповай на Бога и не унывай; терпение щедро вознаграждается.Восстав рано от сна, принеси утренние молитвы Богу, а с закатом солнца – вечерние.Когда мы беседуем о предметах духовных, ничто житейское и земное не должно отвлекать нашего сердца.Все земное должно тогда в нас замолкнуть и лишь слышанию слова Божия должен быть доступен слух наш.Мы должны быть оживлены благоговейным страхом при чтении Священного Писания; этот страх подобает нам; ибо сами таинства Церкви страшны.Когда ты с чистым сердцем вступаешь в Церковь – ты вступаешь на путь спасения, а с нечистою совестию – на осуждение и наказание.Кто принимает недостойным образом Тело и Кровь Иисуса Христа, тот ест и пьет собственное осуждение.Если поругавшийся над царскою порфирою предается наказанию, то не большему ли наказанию подлежит тот, кто с нечистою совестью приближается к Божественным тайнам?Настоящая жизнь наша не есть ли сон?

Источник быстротекущий?

Рассказ или басня полезная и поучительная?...





Святитель Марк Эфесский.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2230961019166656890/

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