Святитель Марк Эфесский. Правила жизни

Не есть ли она как цвет полевой и образ нашей кратковременной жизни?
Когда дурные помыслы овладевают тобой, немедленно старайся противодействовать им через собственное сознание и через исповедь.
Не стыдись исповедывать свои грехи; ибо, исповедуя их перед Отцем твоим, ты вместе с тем раздробляешь главу дракона.
Если ты хочешь прийти к Богу и служить Ему, то приуготовь сердце твое к испытаниям и страданиям.
Ты должен порабощать тело свое постом, бдением, трудом и чтением Божественного Писания.
Ты должен непрестанно хранить в сердце страх Божий, страшиться геенского огня – и жаждать Царствия Небесного.
Ты не должен пресыщать тело свое многими яствами, ибо пресыщенное чрево усыпляет глубоким сном.
Как туман затмевает лучи солнца, так и пресыщение затмевает разум.
Не останавливай своего внимания на постыдных или вредных помышлениях и развлечениях, дабы они не увлекли тебя за собою.
Чем долее образ женщины остается в твоем сердце, тем сильнее воспламеняется страсть.
Избегай сообщества развратных жен, ибо единение с ними, уловив как удилищем, увлекает в погибель.
Безопаснее сблизиться с горящим огнем, чем с юною развратною женою; ибо она походит на смертоносный яд.
Берегись обольщаться женскою красотою; она скорее волн морских увлечет тебя на дно.
Не оставайся долго с развратною женщиною, дабы она не воспламенился в тебе пламень сладострастия.
Как искра, оставаясь некоторое время в соломе, обращается в пламень, так и возбужденное женщиною воображение порождает страсть.
Возбуждай себя ко всякой полезной деятельности, да будешь кроток, спокоен, долготерпелив и милосерд.
Не прилепляйся к миру – и избегнешь печалей. Презирай его – и будешь всегда радостен.
Не ищи пустой славы, ни наружным видом, ни обращением с людьми, ни в речах, ни в связях своих, ни в силе или власти своей, ни в успехах своих.
Преклоненная к земле гроздь скоро истлевает, так и достоинства погибают, когда они основаны на пустой славе.
Как дым соломы не есть благовонная жертва – так и приобретение гордой славы не является добродетелью перед Богом.
Чем ты гордишься о человек! Не есть ли ты прах и гной! Отчего ты так высоко несешь чело свое? Не в скором ли времени ты истлеешь!
Когда ты превозносишь себя выше облаков – то вспомни чем ты являешься, что ты не иное что, как прах и пепел и что ты скоро, как грязь и зола, развеешься.
Ты велик и знатен, и честен, о человек, пока Бог тебе вспомоществует. Ты есть творение Божие, – не отклоняйся от Сотворившего тебя.
Бог приидет тебе на помощь. Не отвратись от твоего Благодетеля. Добродействуя, благодари Бога, ибо все исходит от Него.
Не развлекайся при чтении Священного Писания и не предавайся сну.
Побеждай леность молитвою и внимательно обдумывай прочитанное тобою.
Бедный человек ищет и собирает себе сокровище на небесах, в блаженной надежде ожидающих его благ.
Помни, о человек, что может быть сегодня или завтра тебе откроются небеса, и ты узришь ангелов, и предстанешь пред страшным судилищем Христовым.
Устремляй мысли свои к вратам небесным и призывай Бога до самой смерти, да примет Он тебя милосердо и отверзет тебе их скоро.
Низко к земле преклоняй плечи свои и колена пред Богом – и высоко возноси душу свою с непрестанными молитвами к Богу.
Поминай грехи свои, готовься на грядущий суд, презирай эту ничтожную жизнь и заботься беспрестанно о будущей.
Помни, сколько раз ты прогневлял Бога делами, словами и мыслями. Борясь день и ночь с духовными врагами, львами и драконами, постарайся одолевать их.
Ты должен умереть и дать отчет во всех твоих действиях. Блюди в сердце твоем эту память смерти и суда, чрез что можешь приобрести жизнь вечную.
Будь достоянием Божьим и следуй предначертанным заповедям Его.
Оскорбил ли тебя кто или повредил тебе, уповай на Бога и не унывай; терпение щедро вознаграждается.
Восстав рано от сна, принеси утренние молитвы Богу, а с закатом солнца – вечерние.
Когда мы беседуем о предметах духовных, ничто житейское и земное не должно отвлекать нашего сердца.
Все земное должно тогда в нас замолкнуть и лишь слышанию слова Божия должен быть доступен слух наш.
Мы должны быть оживлены благоговейным страхом при чтении Священного Писания; этот страх подобает нам; ибо сами таинства Церкви страшны.
Когда ты с чистым сердцем вступаешь в Церковь – ты вступаешь на путь спасения, а с нечистою совестию – на осуждение и наказание.
Кто принимает недостойным образом Тело и Кровь Иисуса Христа, тот ест и пьет собственное осуждение.
Если поругавшийся над царскою порфирою предается наказанию, то не большему ли наказанию подлежит тот, кто с нечистою совестью приближается к Божественным тайнам?
Настоящая жизнь наша не есть ли сон?
Источник быстротекущий?
Рассказ или басня полезная и поучительная?...
Святитель Марк Эфесский.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2230961019166656890/
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