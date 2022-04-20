Вербные приметы: почему русские считали, что это дерево нельзя сажать человеку

Наши предки наделяли вербу различными магическими свойствами. Поэтому неудивительно, что именно с этим деревом связано такое количество примет, распространенных на Руси. Несмотря на то, что верба символизировала в том числе приход весны, жизнь и плодородие, далеко не все вербные приметы сулили счастье.

Верба молодая и старая

Все православные верующие знают о том, что Вербное Воскресенье празднуют в честь прибытия Иисуса Христа в Иерусалим. Однако, по мнению историка Елены Мадлевской, автора энциклопедии «Русская мифология», вербу почитали еще в языческие, дохристианские времена. Молодой вербе наши предки приписывали целебные свойства. Именно поэтому ветками вербы раньше слегка хлестали детей в надежде, что такой обряд избавит их от болезней.

А вот старая верба, напротив, русских пугала. Страшные суеверия подкреплялись в более поздние века легендой о том, что гвозди, которым Христа прибили к кресту, якобы были изготовлены из вербы. Согласно поверьям, в великовозрастном дереве (особенно при наличии дупла) обитала всяческая нечисть. Недаром в народе была распространена поговорка: «Влюбился, как черт в старую вербу». На Руси верили, что черти в весенние дни очень любят греться на ветвях вербы.

Дурные приметы

В Вербное Воскресенье, когда вербу освящали в церквях, черти, как считали русские, падали в воду с деревьев. Именно поэтому брать воду в тех местах, возле которых росли вербы, в это время было запрещено. Мало того, верба на Руси воспринималась как дерево, связанное с потусторонним миром. В народе говорили: «Кто вербу сажает – сам на себя заступ готовит». Иными словами, тот, кто посадил вербу, должен был умереть, когда из подросшего дерева можно было сделать лопату.

Кстати, эта примета является выражением надежды на долгую жизнь, так как верба растет не слишком быстро. Однако старая верба действительно вызывала у русских суеверный страх. Тем более, что именно на нее знахари «отсылали» болезни своих «пациентов». Нетрудно догадаться, что засохшая верба ассоциировалась со смертью. Данное поверье обусловлено тем, что верба чаще всего растет вблизи воды, которая считается «проводником» на тот свет и одновременно символом жизни.

Символ жизни и здоровья

Однако молодая верба, как уже было сказано выше, символизировала жизненную силу, здоровье и плодородие. Не зря, как пишет в своей книге «Славянские предсказания будущего» Вера Соловьева, считалось, что если верба хорошо цветет, то пашня будет удачной. Кроме того, вербные почки на Руси рекомендовалось употреблять женщинам, страдавшим бесплодием. Молодые девушки опоясывались молодыми ветками вербы для того, чтобы на будущий год выйти замуж и забеременеть.

Также русские верили в то, что верба избавляет человека не только от бесплодия, но и от многих других болезней и напастей. Ветками вербы хлестали и детей, и скотину, и болящих, приговаривая: «Верба-хлест, бей до слез». Ветками вербы подметали в доме для того, чтобы изгнать из жилища нечистую силу. По мнению наших предков, верба обладала и другими магическими свойствами. Например, брошенная в огонь ветка этого дерева была способна потушить пожар. Такая же ветка, брошенная против ветра, утихомиривала и эту стихию.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как климат изменил жизнь Руси во времена Ивана Грозногоhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43592979490

Жизнь и смерть русского богатыря Ивана Поддубного https://otari.mirtesen.ru/blog/43623602054/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!