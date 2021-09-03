Передача Крыма Украине в 1954 году: что нарушил Хрущёв

Юридические тонкости

Многих сегодня волнует вопрос не столько мотивов передачи Крыма, сколько юридической составляющей этой процедуры. Другими словами, законно Крымская область вошла в состав УССР или с нарушением советского законодательства? Нам известно, что на памятном февральском заседании Президиума Верховного Совета СССР присутствовало меньше половины его состава – 13 из 27 членов. Разумеется, все проголосовали единогласно. Заседание превратилось в простую формальность – на все обсуждение ушло не более 20 минут.

Историк Алексей Богомолов обращает внимание на то, что решение принимали не только поспешно, но еще и без учета особенностей советского законодательства. Так, по его словам, согласно 33 статьи Конституции РСФСР от 1937 года Президиум не был наделен полномочиями решать какие-либо территориальные вопросы – это было прерогативой Верховного Совета СССР. При этом руководство РСФСР не имело конституционного права передавать свои земли другой республике: в его компетенцию входило лишь представление на утверждение Верховного Совета СССР вопросов образования новых республик, автономных областей и краев.

В Указе о передаче Крыма Украине есть упоминание о неком «совместном представлении», которое подписывали председатель Президиума верховного совета СССР Климент Ворошилов и секретарь Николай Пегов – оно и должно было служить основанием для принятия окончательного решения. Однако историки обошли все архивы, но этот мифический документ так и не был найден, как и ссылки на него.

Сомнения в легитимности действий Кремля пытается развеять украинский исследователь Дмитрий Караичев. Он полагает, что передача полуострова Украине приобрела законный статус, когда в Конституцию РСФСР были внесены соответствующие поправки, а за них единогласно проголосовали члены Президиума Верховного Совета РСФСР.

Расходятся во мнении российские и украинские историки и по вопросам статуса Севастополя. Еще в 1948 году руководством РСФСР Севастополь был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр республиканского подчинения. По мнению российской стороны, тем самым он был выведен из крымской юрисдикции и после передачи полуострова должен был оставаться в ведении РСФСР. В Киеве рассматривают статус Севастополя как города, который был связан с РСФСР лишь вопросами финансирования, а юридически и административно он находился в составе УССР, как и другие регионы Крыма.

В феврале 1991 состоялся референдум, согласно которому Крымская область была преобразована в Крымскую АССР. В этом же году прошел еще один референдум, на котором ставился вопрос о сохранении УССР в составе Советского Союза: 70% высказалось утвердительно, однако это уже не имело никакого значения. 8 декабря 1991 года Советский Союз как субъект международного права и геополитической реальности перестал существовать. На карте появилась независимая Украина, в ее составе осталась и Крымская АССР.

Многие задаются вопросом, почему российские власти тогда не проявили инициативу и не попытались вернуть Крым в родную гавань. Ведь тогда крымчане выразили желание, чтобы территория республики вошла в состав Российской Федерации. Отвечая на это вопрос, Геннадий Бурбулис (Первый заместитель Председателя Правительства РСФСР с ноября 1991-го по апрель 1992 года) признался, что вопрос о возвращении Крыма в состав России тогда не ставился, так как в процессе подписания «Беловежских соглашений» на это просто не было времени.