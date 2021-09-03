Передача Крыма Украине в 1954 году: что нарушил Хрущёв

В апреле 1954 года были согласованы все юридические формальности о передаче Крымского полуострова из состава РСФСР в состав УССР, после чего начался 60-летний период истории украинского Крыма. Однако правомерность этого политического решения по-прежнему вызывает множество вопросов.
Под всеобщее одобрение
Впервые вопрос о передаче Крыма Украине был поднят на заседании Президиума ЦК КПСС (позднее этот орган стали называть Политбюро) 25 января 1954 года (хотя историки отмечают, что об этом соратники Сталина стали задумываться в последние годы жизни вождя). Председательствовал на заседании Георгий Маленков. В итоге партийное руководство утвердило указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» и постановило отправить его на рассмотрение в Президиум Верховного Совета СССР.
Итоговый документ сразу засекретили: выписки с него были отправлены Никите Хрущеву, Клименту Ворошилову, Михаилу Тарасову (председателю Президиума Верховного Совета РСФСР), Демьяну Коротченко (занимавшему аналогичную должность на Украине). 5 февраля Президиум Верховного Совета РСФСР принимает постановление Политбюро, а 19 февраля положительное решение о нем выносится и на заседании Президиума Верховного Совета СССР.
В постановлении, принятом высшим органом государственной власти в СССР, сообщалось следующее: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Подпись под документом поставили Ворошилов и Коротченко.
Демьян Коротченко, представляя общее мнение ЦК КП УССР, выразил полное одобрение решению Москвы передать Крымскую область из России в состав Украины. Он отметил, что это событие отвечает интересам укрепления дружбы двух братских народов и приведет к еще большему расцвету советской Украины.
Мотивируя свое решение, чиновники обращали внимание на территориальную близость Крыма Украине и тесную связь экономик двух регионов: по их словам, полуостров является как бы естественном продолжением степных районов Херсонщины, а поэтому жителям южной Украины будет легче приспособиться к ведению здесь хозяйственной деятельности.
Закон о присоединении Крымской области к Украинской ССР вступил в силу с его утверждением на сессии Верховного Совета СССР 26 апреля 1954 года и появлением в печати, что вылилось в соответствующие изменения в Конституциях РСФСР и УССР относительно состава их территорий. Такова была отличительная особенность советского законодательства, когда все указы и постановления высшего руководства страны обретали законную силу только после их публикации в центральных органах печати.
Коллегиально или лично?
Издание судьбоносного указа о передаче Крыма в состав УССР принято связывать с личной инициативой Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Согласно этой точке зрения, Хрущев таким способом либо стремился заручиться поддержкой украинских товарищей по партии, либо загладить вину за участие в организации массовых репрессий на Украине в бытность Первым секретарем Киевского обкома ВКП(б) УССР.
Что касается поддержки украинской номенклатуры, то, очевидно, у Хрущева она и так была. А вот со вторым пунктом сложнее. Хрущев, конечно, не мог не иметь отношения к репрессиям на Украине, когда возглавлял ЦК этой республики, однако в архивах так и не было обнаружено ни одного расстрельного списка с его подписью. По слухам, он распорядился «подчистить» архивы, однако историки уверены, что осуществить это, не оставив никаких следов, невозможно.
Остается лишь гипотезой и единоличное решение Хрущева по вопросу передачи Крыма Украине. Должность Первого секретаря в 1954 году еще не имела такого веса как во времена Брежнева, также немаловажно, что Хрущев к тому времени всего четыре месяца возглавлял ЦК. Куда больше оснований считать решение по Крымскому вопросу коллегиальным. Украинский историк Юрий Шаповал даже склонен видеть инициаторами передачи Крыма более влиятельных на тот момент Маленкова, Кагановича и Ворошилова.
Наиболее жизнеспособной сегодня выглядит версия хозяйственно-экономической целесообразности передачи полуострова в юрисдикцию УССР, озвученная членами Политбюро. Нельзя обойти стороной и версию подарка братской республике в честь 300-летней годовщины присоединения Украины к России. Напомним, что 18 января 1654 года Переяславская рада во главе с Богданом Хмельницким приняла решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.
Юридические тонкости
Многих сегодня волнует вопрос не столько мотивов передачи Крыма, сколько юридической составляющей этой процедуры. Другими словами, законно Крымская область вошла в состав УССР или с нарушением советского законодательства? Нам известно, что на памятном февральском заседании Президиума Верховного Совета СССР присутствовало меньше половины его состава – 13 из 27 членов. Разумеется, все проголосовали единогласно. Заседание превратилось в простую формальность – на все обсуждение ушло не более 20 минут.
Историк Алексей Богомолов обращает внимание на то, что решение принимали не только поспешно, но еще и без учета особенностей советского законодательства. Так, по его словам, согласно 33 статьи Конституции РСФСР от 1937 года Президиум не был наделен полномочиями решать какие-либо территориальные вопросы – это было прерогативой Верховного Совета СССР. При этом руководство РСФСР не имело конституционного права передавать свои земли другой республике: в его компетенцию входило лишь представление на утверждение Верховного Совета СССР вопросов образования новых республик, автономных областей и краев.
В Указе о передаче Крыма Украине есть упоминание о неком «совместном представлении», которое подписывали председатель Президиума верховного совета СССР Климент Ворошилов и секретарь Николай Пегов – оно и должно было служить основанием для принятия окончательного решения. Однако историки обошли все архивы, но этот мифический документ так и не был найден, как и ссылки на него.
Сомнения в легитимности действий Кремля пытается развеять украинский исследователь Дмитрий Караичев. Он полагает, что передача полуострова Украине приобрела законный статус, когда в Конституцию РСФСР были внесены соответствующие поправки, а за них единогласно проголосовали члены Президиума Верховного Совета РСФСР.
Расходятся во мнении российские и украинские историки и по вопросам статуса Севастополя. Еще в 1948 году руководством РСФСР Севастополь был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр республиканского подчинения. По мнению российской стороны, тем самым он был выведен из крымской юрисдикции и после передачи полуострова должен был оставаться в ведении РСФСР. В Киеве рассматривают статус Севастополя как города, который был связан с РСФСР лишь вопросами финансирования, а юридически и административно он находился в составе УССР, как и другие регионы Крыма.
В феврале 1991 состоялся референдум, согласно которому Крымская область была преобразована в Крымскую АССР. В этом же году прошел еще один референдум, на котором ставился вопрос о сохранении УССР в составе Советского Союза: 70% высказалось утвердительно, однако это уже не имело никакого значения. 8 декабря 1991 года Советский Союз как субъект международного права и геополитической реальности перестал существовать. На карте появилась независимая Украина, в ее составе осталась и Крымская АССР.
Многие задаются вопросом, почему российские власти тогда не проявили инициативу и не попытались вернуть Крым в родную гавань. Ведь тогда крымчане выразили желание, чтобы территория республики вошла в состав Российской Федерации. Отвечая на это вопрос, Геннадий Бурбулис (Первый заместитель Председателя Правительства РСФСР с ноября 1991-го по апрель 1992 года) признался, что вопрос о возвращении Крыма в состав России тогда не ставился, так как в процессе подписания «Беловежских соглашений» на это просто не было времени.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !
Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!
Как известно, еще в 1923 г. по просьбе американского благотворительного фонда помощи евреям «Джойнт» Ленин планировал создать в Крыму Еврейскую Республику. Тогда советскому правительству были обещаны новые технологии и ежегодно 900 тысяч долларов под 5 процентов в течение 10 лет. Однако крымские татары не пропускали и возвращали назад приходящие с евреями поезда со всего СССР , а также стали громить еврейские поселения , поэтому после смерти Ленина Сталин был вынужден приостановить этот проект.
Во время же войны , на просьбу Сталина открыть Второй фронт, Рузвельт в первую очередь потребовал возобновления проекта «Крымская Калифорния». Именно поэтому тогда Сталин дал указание на депортацию из Крыма не только татар, но и греков, болгар, армян и даже итальянцев. Вот, что стало основной причиной депортации крымских татар, а не лживая советская пропаганда о массовой измене татар , в которую до сих пор верят многие одурманенные сталинской пропагандой люди , забывая ,что только в первые 3 месяца войны 10 миллиона советских солдат сдались немцам !Причем больше всего предателей оказались русскими, украинцами , белорусами !
В этом отношении заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности(как не позорно , но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!). Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа и Крыма (60 тысяч). Обратите ,пожалуйста, внимание на столь малую последнюю цифру , которая ,почему-то , стала причиной преступного выселения чеченцев , ингушей и крымских татар!
И только после смерти Сталина проект «Крымская Калифорния » был полностью приостановлен Хрущевым . Таким образом, евреи , как и татары, оказались заложниками геополитических игр между СССР и Западом. Справедливости ради надо отметить , что передача Крыма Никитой Хрущевым под юрисдикцию Украины стала вынужденной политической хитростью, осложнившей американцам возможность предъявлений требований o передаче находящейся в залоге территории Крыма . Этим Хрущёв переподчинил Крым Украине, чтобы фактически не платить по долгам американцам.
В 1957 году Н.С. Хрущёв реабилитировал большинство депортированных народов и позволил им вернуться в прежние места проживания, однако на крымских татар эта кампания реабилитации не распространилась. Основной причиной была административная принадлежность в то время Крыма к Украине, без ведома которой этот вопрос не мог решиться. Украина , если бы дала такое согласие, то только под большим нажимом, и это серьёзно нарушило бы ее лояльность к Москве.
Кроме того, возвращение крымских татар в Крым вызвало и вызывает до сих пор недовольство у поселенных в Крыму украинцев !Немаловажно также, что за прошедшее после депортации время численность крымско-татарского народа выросла и государство якобы не было в состоянии возвратить крымским татарам их прежние дома без выселения тех, кто уже в них проживал.
Безусловно,варварская депортация крымских татар, как и представителей других народов, — позорное деяние в отечественной истории, которой нет оправдания !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Месть Сталина героическому чеченскому и ингушскому народам ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257/)
Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)
Самое зловещее преступление палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/)
Свежие комментарии