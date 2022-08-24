Ваша судьба по дате рождения

Нумерология ответит на множество вопросов, в том числе на самый насущный: как узнать свою судьбу. Простой расчет позволит понять, что ждет за очередным поворотом и что нужно предпринять, чтобы достичь благополучия. Рассчитайте число судьбы, которое позволит понять, верный ли выбран путь.

Узнать личное число судьбы поможет простой математический расчет. К примеру, дата рождения — 01.08.1987. Нужно умножить числа между собой, исключая нули: 1*8*1987 = 15896. полученные цифры складывают, пока не получится однозначное число:

1 + 5 + 8 + 9 + 6 = 29;

2 + 9 = 11;

1 + 1 = 2.

Получившаяся цифра и будет числом судьбы.

Число 1. Под покровительством единицы рождаются люди, способные совершить прорыв. Они находятся в постоянном поиске новых идейи способов их реализации. Тем, кто рожден под этим числом, легко даются исследования, а также внедрение прогрессивных методик в жизнь. Упорные и решительные, люди единицы способны вдохновлять и вести за собой, становиться наставниками и мудрыми учителями.

Число 2. Под эгидой этой цифры рождаются люди, способные найти общий язык с окружением. Они терпеливы и обладают развитой интуицией, которая позволяет видеть собеседников буквально насквозь. Такое число судьбы указывает на возможность развития в сфере психологии и психиатрии, а также в любой отрасли, где необходимо общение с людьми, в том в стезе дипломатии.

Под влиянием числа три рождаются активные и позитивные люди, энергии которых хватит сразу на нескольких человек. Увлеченные натуры, они способны достичь невероятных успехов в творческих профессиях, стать прекрасными актерами, телеведущими и журналистами. Рожденным под эгидой тройки важно направлять свою энергию в мирное русло, чтобы переизбыток жизненных сил не стал причиной злости и агрессии.

Число 4. Под эгидой четверки рождаются великолепные ораторы, судьба которых прекрасно складывается на этом поприще. Среди них велико число организаторов, способных управлять людьми, представлять их интересы и вести организацию к успеху. Судьба этих людей складывается благоприятно, если они не зарывают свой талант в землю и с раннего возраста развивают данные при рождении способности.

Число 5. Пятерка указывает на талантливых людей, способных стать успешными в любой из выбранных отраслей. Судьбу их определяет склонность к тем или иным профессиям, что видно уже в раннем возрасте. Тем, кто рожден под эгидой пятерки, важно использовать все предоставленные возможности для развития, чтобы в будущем пожинать плоды вложенных усилий.

Число 6. Судьба людей, рожденных под числом шесть, может быть как благоприятной, так и неудачной. При рождении такие люди получают уникальные качества, которые позволяют им заботиться об окружающих, даже жертвуя своими интересами. Совестливость и доброжелательность часто играют с ними злую шутку, мешая развивать собственные таланты, поэтому некоторые из шестерок всю жизнь проживают чужие судьбы.

Число 7. Семерка указывает на рождение личностей, склонных к интеллектуальному труду. Люди с этим числом судьбы любознательны и стараются накопить знания во многих отраслях, выбирая для себя оптимальную профессию. Они становятся прекрасными педагогами и учеными, воплощают в жизнь гениальные идеи и облегчают существование человечества новыми изобретениями.

Число 8. Уверенные в себе люди, рожденные под эгидой восьмерки, привыкли к превосходным результатам в делах, за которые берутся. Им присуще упорство в стремлении цели, они привыкли к здоровой конкуренции, в которой достигают наилучших результатов. Их судьба складывается удачно, если усилия направлены на улучшение жизни, а не тратятся впустую ради бахвальства или желания выделиться.

Число 9. Под эгидой этого числа рождаются мечтатели, способные привнести в мир гармонию. Люди с этим числом судьбы способны достигать поставленных целей, однако для этого им предстоит столкнуться с суровыми реалиями и не строить воздушных замков. Целеустремленным личностям удается достичь успехов в сферах, где требуется отстаивать права людей, предотвращать конфликты и сеять добро.