Как предотвратить кризис отношений

Даже самые крепкие отношения могут натолкнуться на подводный айсберг под названием кризис. Это происходит постепенно и иногда не так очевидно для каждого из партнеров.

Вы можете считать, что у вас идеальные отношения, но ваш муж все чаще задерживается на работе, стал раздражительным и угрюмым. Значит, с его стороны уже произошел некий надлом, только выразить свои чувства он не спешит. Хотя зачастую бывает наоборот. Ведь именно женщина вкладывает в отношения буквально всю душу. Она растворяется в семье и чутко реагирует, когда что-то идет не так. При этом мужчина может и не представлять, что в семье назрели проблемы. И это лишь усугубляет ситуацию.

Как вовремя распознать кризис в семейных отношениях и что делать, чтобы не допустить расставания? Читайте в нашей статье.

Кризисные периоды

Термин «кризис» обозначен как резкий, крутой перелом в каком-либо процессе, а также затруднительное, тяжелое положение. Если рассматривать это слово в плоскости отношений, то перелома как такового может и не быть, потому что часто пара может и не осознавать, что находится в кризисе.

Психологи выделяют не только кризисное, но и предкризисное состояние отношений, когда изменения минимальны, а возможность исправить ситуацию пока еще остается высокой.

Существует несколько кризисных периодов, которые проходит пара:

После влюбленности. Когда романтическая дымка спадает, люди начинают узнавать друг друга по-настоящему. Для кого-то это период приятных открытий, а кто-то искренне удивляется «где были мои глаза?». Первый кризисный этап характеризуется эмоциональными подъемами и спадами. Пара старается привыкнуть к новой действительности и научиться сосуществовать друг с другом. Возвращение в реальность.Это время снижения гормональных всплесков, спровоцированных чувством влюбленности. Ощущается некая приземленность, появляются первые претензии друг к другу. Во втором кризисном периоде у пары случается первая масштабная ссора. Исследование друг друга. В рамках третьего кризисного периода наблюдается остывание эмоций. Пара уже четко понимает, что былой романтики нет, приходится искать что-то еще. То, что будет удерживать двух людей рядом. Как правило, этап исследования начинается спустя 1-2 года совместного проживания. Партнеры пристально рассматривают личности друг друга, пытаясь найти точки соприкосновения. Движение навстречу. Это первая ступень к достижению устойчивого взаимопонимания между двумя людьми. Однако кризисным этот период называется недаром. Движение навстречу друг другу оправдано только при обоюдной инициативе. И если в этом заинтересован лишь один из партнеров, а второй просто плывет по течению — размолвок не избежать. Взаимопомощь. В это время устанавливается равновесие в отношениях пары. Партнеры уже хорошо знают друг друга, мирятся с недостатками, больше понимают мотивы и особенности характера своего визави. Опасность кризиса в этот период основана на том, что муж с женой уже слишком хорошо знают друг друга — больные места, нелицеприятные факты из прошлого, слабости. Поэтому могут в порыве гнева сделать удар ниже пояса. Гармония. Это конечная станция семейного поезда, после которой у пары возникает желание или прожить всю оставшуюся жизнь вместе, или разорвать этот брак. Несмотря на то, что отношения двоих людей вышли на качественно новый уровень, не стоит думать, что это навсегда. Ведь семья — это некий организм, на который влияют как внутренние, так и внешние факторы. И даже если между людьми царит гармония в отношениях, никто не застрахован от вмешательства извне (изменения условий жизни, непредвиденные проблемы/обстоятельства и пр.). Пройдет ли этот союз проверку на крепость — тот еще вопрос.

Исследование доктора Джона Готтмана

Главное — вовремя понять, что намечаются проблемы, и принять соответствующие меры.

Американский психолог-клиницист Джон Готтман, который в течение 40 лет своей профессиональной деятельности занимается исследованием стабильности семейных отношений и возможности прогнозирования разводов, провел масштабное наблюдение за фокус-группой из 3 000 семей в течение 20 лет и установил несколько фактов о браке:

✓ Половина союзов распадается в первые 7 лет после свадьбы.

✓ Критиканство, презрение, отстраненность, противоречия — предвестники ранних разводов (в среднем — через 5,6 лет после свадьбы).

✓ Отсутствие удовлетворения и позитива во время общения пары (юмор, эмпатия, близость) — предвестник поздних разводов (в среднем через 16,2 года после свадьбы).

✓ 69% конфликтов в отношениях касаются неразрешимых и бессрочных проблем.

✓ 6 лет — средний срок, который нужен парам, чтобы наконец осознать проблему и обратиться за помощью к семейному психологу.

✓ В 80% случаев именно женщины инициируют решение проблем в семейных отношениях.

✓ Мужчины же предпочитают замалчивать наличие трудностей — в 85% случаев.

✓ У 67% пар ухудшение отношений происходит в первые три года после рождения ребенка.

Уникальное исследование доктора Готтмана дало возможность с 90%-й точностью определять, какая пара разведется, а какая будет жить вместе. Причем эти прогнозы составляются не только на основе анализа отношений, но и по результатам физиологических исследований.

Как оказалось, чем сильнее партнеры реагируют друг на друга (меняется частота сердечных сокращений, давление, проводимость кожи), тем менее устойчивым будет их союз.

Возвращаясь к теме нашей статьи, кризис в отношении таких партнеров — эмоциональных, страстных, ярких — может протекать гораздо более травматично, чем у людей с умеренными физиологическими реакциями. Поэтому горячим парочкам развода стоит опасаться чуть больше, чем остальным. Если вы переживаете кризис в отношениях с мужем, то задумайтесь — может причина как раз в этом.

Симптомы кризиса в отношениях и как с ними бороться

Чтобы вовремя распознать предкризисное или кризисное состояние в вашей семье и принять меры, ориентируйтесь на список характерных признаков:

1. Отсутствие времени на себя.

Если человек постоянно занят работой, бытом, рутинными делами, то у него не остается времени на свои увлечения, хобби, уход за собой. В такой ситуации долго находиться нельзя, иначе накопившееся раздражение и усталость неминуемо выплеснутся на близких. Обязательно находите время на маленькие радости, отдыхайте, занимайтесь любимыми делами, чтобы ощущать полноту и гармонию жизни.

2. Отсутствие желания заботиться друг о друге.

Может быть связано с описанной выше нехваткой времени или с охлаждением отношения к партнеру. А ведь желание заботиться и радовать друг друга отличает близких людей от чужих. Если на первый план у вас выходят работа, быт и прочие дела, а забота о супруге отодвигается на второй план, пора задуматься — что является приоритетом? Если ваша занятость не оставляет времени и сил на близких, нужно принимать меры. Восстановите баланс, чтобы в итоге не лишиться ни того ни другого.

3. Отсутствие общих интересов.

Даже если в начале отношений вам было интересно проводить время вместе, то спустя несколько лет ситуация может измениться. Люди развиваются по-разному, они меняются под влиянием внутренних факторов и внешних условий. Вполне естественно, что их увлечения тоже трансформируются. И важно, чтобы пара сохраняла точки соприкосновения, которые помогут не потерять им интерес друг к другу. Это могут быть совместные хобби, спорт, музыка, которая нравится обоим, — да что угодно.

4. Нежелание нравиться друг другу.

Самый яркий симптом глубокой неудовлетворенности отношениями. Если вам все равно, как на вас смотрит близкий человек, как вы выглядите в его глазах, не хочется становиться лучше — кризиса не миновать. В такой ситуации женщины ощущают глубокую неудовлетворенность, впадают в депрессию. А мужчины находят утешение — погружаются в компьютерные игры, приобщаются к алкоголю, заводят отношения на стороне. Чтобы этого не произошло, не ленитесь, находите время на уход за собой, будьте, как и прежде, интересными, красивыми, приятными друг для друга.

5. Повышенная раздражительность партнеров.

С раздражительным человеком невозможно даже просто общаться, не говоря уже о полноценных, комфортных отношениях. Поэтому долго брак, в котором один из партнеров постоянно раздражен и ищет объект для придирок, не просуществует. Чтобы избавиться от этого состояния, нужно убрать провоцирующий фактор. В этом поможет глубокий анализ своей жизненной ситуации и, возможно, работа с психологом.

6. Стремление все делать самому.

Оно возникает из-за нежелания пары распределять семейные обязанности, делегировать дела и доверять друг другу. Ведь гораздо проще все сделать самому, чем объяснить (иногда не один раз) другому, да еще и результат может быть непредсказуемым. В любом случае один в поле не воин, поэтому нужно учиться договариваться и бороться со стремлением все контролировать.

*****

Как говорится в старой пословице, жизнь прожить — не поле перейти. На жизненном пути отдельно взятой семьи будет немало трудных периодов. И не беда, что отношения претерпевают кризис. Главное — вовремя задасть себе вопрос "Как пережить кризис в семейных отношениях", а потом правильно выйти из этого состояния, сохранив брак и став сильнее, еще ближе друг к другу.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455163098207619515/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как американцы выслали Ленину радикалов в подарок на Рождество: «Советский ковчег» https://otari.mirtesen.ru/blog/43580352320/

В затонувшем египетском городе обнаружили корзины с фруктами — что в них особенного? https://otari.mirtesen.ru/blog/43925915425/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!