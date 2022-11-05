Горы Кавказа: какую катастрофу они могут спровоцировать

Кавказские горы расположены на стыке двух тектонических платформ, что делает регион потенциально опасным с сейсмической точки зрения. По мнению ученых, движение земных недр может спровоцировать катастрофу в любой момент.

Пробуждающиеся недра

Разрушительные Спитакское (1988) и Рачинское (1991) землетрясения серьезно повлияли на оценку сейсмической опасности Большого Кавказа. Теперь ученые гораздо серьезнее относятся к любым изменениям, которые происходят в тектонике региона. Недавно группа российских ученых Института физики Земли РАН провела серию палеосейсмологических работ в районе Республики Северная Осетия – Алания и выяснила, что в недавнем по геологическим меркам прошлом здесь происходили крупные сейсмические катастрофы, представленные обвалами, оползнями и сейсмическими разрывами.

По оценке ученых, за последние 10 тысяч лет во Владикавказской разломной зоне произошло 7 подобных катастроф с интервалом от 500 до 3 тысяч лет. Вывод специалистов оказался тревожным: сейсмический потенциал Большого Кавказа может в любой момент спровоцировать событие, которое повлечет за собой колоссальные разрушения.

Заместитель директора «Кубаньгеологии» Владимир Шереметьев, который в свое время предсказал Спитакское землетрясение, отмечает, что существует вероятность повторения подобной катастрофы на Кубани. По его словам, регион находится между двумя литосферными тектоническими плитами – Аравийской и Восточно-Европейской, которые с каждым годом все больше наползают друг на друга. Учащение землетрясений в Иране и Турции подтверждает, что опасность большой катастрофы постоянно растет.

Специалист объясняет, что давление в недрах Кавказа происходит из-за движения Аравийской платформы, которая как утюг «плывет на север и давит» со скоростью несколько сантиметров в год на Восточно-Европейскую плиту. Шереметьев также обращает внимание и на опасность вулканической активности в районе Эльбруса, которую может спровоцировать повышение температуры, возникающее из-за трения двух литосферных плит.

Свидетельством растущей тектонической активности на Кавказе являются многочисленные подземные толчки, которые сейсмологи регистрирует в последние годы. К примеру, только в районе Новороссийска за минувшие 10 лет было зафиксировано 11 подобных событий. Неспокойно ведут себя земные недра также в районе Анапы и Сочи. Еще один симптом тектонической активности – увеличение количества проснувшихся грязевых вулканов на Тамани: ученые насчитали их свыше четырех десятков.

Сильные подземные толчки опасны прежде всего тем, что они могу повредить трубопроводы,

железные дороги, дамбы. Чем длиннее и глубже разлом, тем сильнее толчки. Наиболее уязвимые к сотрясениям земной поверхности места были обнаружены в районе станицы Крепостной и поселка Джубга, через которые проходят трубопроводы. От сейсмической активности может также пострадать газопровод «Голубой поток», связывающий Россию и Турцию.

Взрывоопасные точки

Один из самых опасных участков, по мнению сейсмологов, заключен в треугольнике площадью около 1,5 тысячи квадратных километров между Армавиром, Ставрополем и Невинномысском. Особенность этого места в том, что здесь взаимопересекаются тектонические разломы разных направлений: прежде всего узлы пересечений разнонаправленных разломов таят в себе наибольшую угрозу. За последние сто лет особую активность проявлял Кубанский разлом, в районе которого было зарегистрировано не менее 10 очагов землетрясений магнитудой до 7 баллов.

В последние десятилетия высокоточные геодезические приборы фиксируют небывалый подъем вершин Ставропольских останцев, который сопоставим с ростом ледниковых вершин Большого Кавказа – около 15 мм в год, что, по мнению ученых, наглядно демонстрирует растущую тектоническую активность. Это значит, что под потенциальный удар катастрофы попадают как транспортные магистрали и нефтегазовые сети, так и многочисленные населенные пункты, сконцентрированные в этом регионе.

Одним из наиболее уязвимых мест является Цимлянская плотина, которая построена на разных плитах разлома земной коры. Ее разрушение приведет к затоплению многих сотен квадратных километров окружающей территории. В опасной зоне окажутся такие крупные города, как Азов, Батайск, Новочеркасск, Волгодонск, а также Ростов-на-Дону. Ситуацию усугубляет тот факт, что Цимлянская плотина нуждается в капитальном ремонте.

Еще одно взрывоопасное место Кавказа – высочайшая гора Европы Эльбрус. Вулкан последний раз извергался около 2 тысяч лет назад, но дремлющий гигант все равно живет. Ученые предполагают, что в «подбрюшье» Эльбруса в активной фазе находятся два магматических очага. По расчетам вулканологов, за минувшие 12 00 тысяч лет Эльбрус выбросил в воздух около 30 куб. км тефры. Проанализировав остатки пепла в молодых речных террасах, ученые пришли к выводу, что извержения Эльбруса в современную эпоху были самыми интенсивными за всю историю вулкана, а это значит, что очередное пробуждение кавказского Плутона может быть еще более бурным.

Во время наиболее интенсивных извержений Эльбрус выбрасывал пепел на многие сотни километров от кратера. Так, ученые обнаружили остатки пепла между Волгоградом и Астраханью – это порядка 750 км от места извержения. Кроме лавы и пепла серьезную опасность представляет сход ледников, которые может спровоцировать очередное извержение. Потоки, состоящие из льда, камней и грязи, развивающие скорость в 70 км/час погребут под собой селения, находящиеся в радиусе нескольких десятков километров.

Место и время неизвестно

Точно спрогнозировать следующее извержение Эльбруса сложно, но многие ученые уверены, что это произойдет уже в текущем столетии. К примеру, Иона Уткин, сотрудник Института геофизики Земли РАН, в своем докладе десятилетней давности написал, что извержение Эльбруса увидят многие из ныне живущих людей.

А вулканолог Вадим Милюков из Государственного астрономического Института им. П. К. Штернберга предполагает, что ранее чем через полстолетия пробуждения гиганта ждать не следует. По словам Милюкова, специальный прибор фиксирует «тремор» – усиление низкочастотного шума, который будет предвестником близкого извержения. После этого отсчет пойдет на недели, дни, а может быть и часы. Но пока низкочастотной активности прибор не фиксирует.

В наиболее опасных точках Кавказа, на пересечении разломов земной коры, ведется круглосуточный мониторинг тектонической деятельности. Например, операторы «Кубаньгеологии» каждый час замеряют уровень подземных вод. Опасным сигналом движения земных недр является их подъем на 2 и более см. Но, по словам специалистов, охватить все потенциально опасные участки невозможно. Ученые могут определить приблизительные силу и время готовящегося землетрясения на несколько дней вперед, но точно назвать место эпицентра уже сложнее, что во многом связано с дефицитом кадров и измерительной техники.

По словам заместителя директора Центра сейсмологии Азербайджана Гурбана Йетирмишли, при прогнозировании землетрясения важно знать какие разломы активные, а какие пассивные, где находятся стыки тектонических блоков, где расположены места, в которых возможно как горизонтальное, так и вертикальное смещение плит. Также, по мнению специалиста, важно определить пиковую точку, в которой происходит сброс напряжения тектонических плит, который мы и называем землетрясением. «Это похоже на ломающийся с треском стебель, который долго гнули, до предела увеличивая в нем напряжение», – объясняет Йетирмишли.

Ученые акцентируют внимание на том, что точного долгосрочного прогноза, когда и где произойдет очередное землетрясение или извержение вулкана, никто дать не может. Возможны лишь краткосрочные и среднесрочные прогнозы, а также оценки сейсмической опасности региона для проектирования зданий и проведения строительных работ. Однако в любом случае важно быть готовым к любым сюрпризам, которые нам могут преподнести недра Большого Кавказа.

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