Имел ли Никита Хрущев право передавать Крым Украине

19 февраля 1954 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал Крым Украине. Чем был продиктован такой широкий жест на самом деле?

«Кредитная история»

Одной из версий передачи Крыма является «кредитная история», связывающая РСФСР и американскую еврейскую организацию «Джойнт». Мысль о переселении евреев в Крым начал обсуждаться сразу после окончания Гражданской войны. Вопрос активно лоббировали зарубежные фонды. Политбюро неоднократно обсуждало этот проект. Активными его сторонниками выступали Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков. В Симферополе был создан филиал банка «Агро-Джойнт». В январе 1924 года речь уже шла об «автономном еврейском правительстве, федерированном с Россией», был подготовлен проект декрета о создании в северной части Крыма Еврейской Автономной ССР. Еврейское телеграфное агентство (ЕТА) 20 февраля 1924 году распространило за рубежом соответствующее сообщение. В 1929 году между РСФСР и организацией «Джойнт» был заключен договор. Документ, носивший красивое название «О Крымской Калифорнии», содержал в себе обязанности сторон. «Джойнт» выделял СССР по $1,5 млн в год (до 1936 года было получено $20 млн), и под эту сумму ЦИК оставил в залог 375 тыс. га крымской земли. Они были оформлены в акции, которые купили 200 с лишним американцев, в том числе политики Рузвельт и Гувер, финансисты Рокфеллер и Маршалл, генерал Макартур.

Решение по созданию «Крымской Калифорнии» затягивалось. Во время Тегеранской конференции Рузвельт напомнил Сталину об обязательствах, генсек не спешил, но депортацию татар в 1944 году некоторые историки объясняют как раз освобождением Крыма для еврейских переселенцев.

1954 год был крайним сроком расплаты по долгам и Хрущев сделал «ход конем», отдав Крым Украине.

Национальный вопрос

Один из главных «крымских» вопросов — вопрос национальный. В 1944 из Крыма началась депортация народов. Обычно говорят только о депортации татар, но выселяли не только татар. Были депортированы греки (почти 15 тыс.) и болгары (12,5 тыс.). Татары уехали больше всего в Узбекистан. Греки и болгары были расселены в Среднюю Азию, в Казахстан и в отдельные области РСФСР. По переписи 1939 года в Крыму проживало около 50% русских, 25% татар и только 10,2% украинцев. После депортации татар в 1944 году Крым «взвыл». Особенно тяжелый урон потерпело сельское хозяйство. В 1950 году, по сравнению с 1940 годом, производство зерна упало почти в пять раз, втрое — табака, вдвое — овощей. На всю область в 1953 году работали 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов. В 1960-х начался процесс возвращения татар и заселения Крыма украинцами и русскими. Шла добровольно-принудительная украинизация. Везде, кроме Севастополя, вводили в школьную программу украинский язык. Сегодня в Крыму больше 2 млн людей. 1 млн – русские, более 400 тыс. – украинцы и 240 тыс. – татары. Не удивительно, что слова «Одна страна, один народ, одна религия» воспринимаются в Крыму по меньшей мере неоднозначно.

Историческая подоплека

Передача Крыма Украине — идея, которая витала в воздухе еще за десять лет до 1954 года. Еще в разгар Великой Отечественной войны, когда немцы были вытеснены с полуострова, Хрущев, бывший тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины, велел составить справку по Крыму. Хрущев искал в архивах исторические связи России и Украины. Один из работников аппарата вспоминал, что Никита Сергеевич рассказывал ему про 1944 год: «Я был в Москве и заявил: "Украина в разрухе, а из нее все тянут. А если ей Крым отдать?" Так меня после этого как только не называли и как только душу не трясли. Готовы были стереть в пыль».

Вопрос о легитимности

Вопрос о легитимности передачи Крыма до сих пор является спорным. Основной шум поднимается, когда встает вопрос о референдуме. Якобы в стране должен был быть проведен общенародный референдум, но права и законные рамки действия референдума не были описаны в советской Конституции, кроме упоминания в статье 33 о том, что президиум Верховного Совета РСФСР мог его проводить. Важно: мог, но не обязан. Таким образом, вопрос о референдуме снимается. Ответ на вопрос об органе, который имеет полномочия давать или не давать согласие на изменение границ, дает нам 22 статья Конституции: «Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет РСФСР». Согласно статье 24 «Верховный Совет РСФСР является единственным законодательным органом РСФСР». Статья 151 гласит, что изменение Конституции возможно только решением Верховного Совета РСФСР, принятым большинством «не менее двух третей голосов». Таким образом, изменение статьи 14 Конституции РСФСР и удаление из нее Крымской области можно расценивать как полученное согласие на передачу этого региона в другую союзную республику. Таким образом, юридическая процедура передачи Крыма Украине в 1954 году была абсолютно корректной. Вопрос обсуждался Президиумами Верховного Совета РФ и УССР, они совместно обратились в Верховный Совет СССР. И только на основе этого обращения было принято постановление и подписан указ о передаче Крыма Украине.

Кто принимал решение?

Считается, что решение о передаче Крыма принимал Хрущев. В ноябре 1953 года он совершил поездку в Крым. По словам сопровождавшего его зятя, журналиста Алексея Аджубея, он был шокирован тем, что в южном краю в государственной торговле отсутствовали овощи и фрукты. Распространенным является заблуждение, что Хрущев был украинцем и это повлияло на решение о передаче Крыма. Это, конечно, не так. Украинцем Хрущев не был, никогда по-украински не разговаривал. Другое дело, что у него был некий украинский сантимент, а также чувство вины за участие в репрессиях. Это косвенно могло повлиять, но государственные решения не принимаются на уровне сантиментов, да и решение о передаче принимал не один Хрущев. Короля делает свита. В свите Хрущева были Булганин, Маленков, Молотов, Каганович, Куусинен. Главная роль была за Георгием Маленковым, возглавлявшим Совет министров.

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А вы знали об этом?

Особого внимания заслуживает героическая история полковника советской армии Мавлида Висаитова, имеющего многочисленные награды и дошедшего с боями до Эльбы. Американское правительство заслуги чеченского героя оценило настолько высоко, что поставило его в один ряд с Георгием Жуковым, Родионом Малиновским и Константином Рокоссовским. В мае 1945 года советский офицер был представлен к одной из самых почетных наград Соединенных штатов – ордену Легион Почета.Кроме того, Висаитов был первым из советских офицеров, пожавших руку американскому генералу. Именно это приветствие затем в газетах окрестили «рукопожатием века». Однако именно из-за этого «рукопожатия века» и своего мстительного отношения к вайнахам изувер Сталин в 1946 году, несмотря на горячее желание 32-летнего командира остаться в рядах Красной Армии, отправил его в запас.

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