В какие годы в СССР жить было очень хорошо

«Очень хорошо» - это понятие не точное, а довольно расплывчатое. Поэтому в статье будет место цифрам – с их помощью можно будет понять, что в тот или иной период времени советский человек мог себе позволить. Высказывается иногда мнение, что были моменты, когда люди в СССР жили намного лучше, чем американцы. Давайте изучать данные.

Начать следует с того, что большевикам пришлось начинать всё не просто с нуля, а с «минуса». То есть, жила себе Российская империя, в которой дела шли так себе, но и не совсем уж плохо. Ситуации «ниже плинтуса» не было. Потом большевики решили, как поется в песне «старый мир разрушить». Прошла Революция. Страшна была Гражданская. В итоге ситуация на территории страны стала чрезвычайно печальной. И коммунисты в этом тоже были виновными. А как иначе? Коренной переворот сложно организовать, сохранив экономику, соцгарантии и тому подобное.

Хрущев вспоминал, что он, будучи инженером на Донбассе, получал около 45 рублей. И этих денег хватало. Хотелось жить лучше. Но за 6 рублей можно было взять себе сапоги. Сало стоило 22 копейки, яйцо отдавали по копейке за штуку. То есть, на рубль можно было купить 100 яиц, а на 45 рублей – 4500. Много. Хорошо. Цены, действительно, были неплохими.

СССР пережил разные стадии. Были голодные времена, были такие, когда зарплата позволяла не просто прожить месяц, но и многое отложить без особых проблем.

Пожалуй, только к середине 30-х, когда индустриализация дошла до определенного высокого уровня, люди в Союзе стали жить довольно неплохо. К концу десятилетия СССР по многим показателям обходил лидеров Европы и лишь немного отставал от главного конкурента – США. Здесь можно встать на сторону людей, приветствующих теории заговоров, и сказать: «Быть может, СССР хотели «приземлить», втягивая в военный конфликт?». Скорее всего, дело было не в этом. Но факт в том, что экономику Союза «разбомбили». Правда, страна быстро восстановилась. В 1946-м уже были найдены ресурсы для того, чтобы поднять зарплаты квалифицированным работникам: ученым, педагогам, медикам. Стали жить лучше военные, строители, восстанавливающие страну и некоторые другие категории.

Доход семьи врача составлял, в среднем, 800 рублей. Крестьянина – 350. Но Сталин ушел в 1953-м. Ситуация могла поменяться к худшему. Никита Хрущев справился. Более того, люди обеспечивались жильем при нем.

В 1953-м, кстати, средняя зарплата была около 179 долларов. Нужно понимать, что американская валюта того времени не соответствует нынешней. Она ценилась выше.

Хрущев много сделал хорошего для советских граждан. Только вот некоторые вещи привели к тому, что пришлось ввозить зерно в нашу страну. Речь о холодной войне и экспериментах в области сельского хозяйства.

Считается, что лучше всего советские люди жили при Брежневе. Тогда они жили не просто лучше, а лучше американцев – по некоторым заявлениям. Квартиры давали уже просторные, а зарплата составляла в районе 130 рублей. Была у многих она и выше. Но прожить реально было на 50 рублей стипендии.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но именно дефицит-- это главный позорный атрибут советского строя , убедительно доказывающий всю утопию и бездарность советского социализма !Вместе с тем ,как ни странно, но именно дефицит в какой-то степени позволил продлить существование Советской империи , самой непродолжительной империи в истории человечества из-за своего виртуального и утопического характера !

Именно из-за него безбедно существовали большинство советских граждан, которые благодаря дефициту спекулировали , зарабатывая неплохие деньги !Власти же страны, отлично понимая, что никогда не смогут как следует накормить , обуть и одеть свой народ ,закрывали глаза не только на спекуляцию, но и на массовое воровство из предприятий!

Сегодня только слабоумные люди , мечтающие о возврате этого утопического строя, не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора.

Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада!

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка "Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ"!Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития.

Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества.Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»! Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное.

Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету .

Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили не только страны, в которых к власти пришли большевики, но в целом изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные, а не российские трудящиеся!). Необходимо также отметить, что нельзя недооценивать всё то, чего достиг советский народ и извлечь из революционного опыта полезные уроки. С другой стороны, «рожденные в СССР» не вспоминали бы свою «тоталитарную» родину с нежностью, если бы ей были свойственны только мрачные стороны, подчеркиваемые сторонниками либерализма!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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