Так ли хороши «здоровые отношения»?

Имея за плечами опыт сложных и эмоционально нездоровых отношений, мы склонны чересчур радоваться, встретив на своем пути «нормального» человека. Отношения складываются ровно, развиваются постепенно, мы чувствуем себя в безопасности. Действительно ли это то, что нам нужно?

Выбраться из нездоровых отношений непросто. Их нужно отгоревать, отпустить все плохое и проститься с тем, что было дорого. На контрасте с плохим опытом здоровые отношения кажутся нам даром свыше, но отсутствие тревожных звонков еще не значит, что вы нашли «того самого».

Основная проблема нездоровых отношений в том, что мы теряем себя как личность, стараясь подстроиться под нереалистичные и завышенные требования партнера-манипулятора. Мы словно уменьшаем себя, лишь бы нас любили. И когда находим кого-то, кто готов принимать нас как есть, целиком и полностью, думаем: «Наконец-то! Теперь я знаю, что такое настоящая любовь».

Потом приходит мысль: «Неужели он — тот самый?» Ведь он просто обязан им быть? Все развивается так плавно и красиво! Прежде чем надеть на избранника корону с надписью «Пока смерть не разлучит нас», задумайтесь о нескольких моментах.

1. Не отказывайтесь от страсти

Вы провели немалое количество времени в нездоровых отношениях, где понимание нормальности происходящего было нарушено.

2. Работайте над доверием

Хотя сейчас новая «нормальность» кажется вам высшим благом, не торопитесь. Тот факт, что отношения здоровые, еще не значит, что они вам подходят. Не стоит отказываться от настоящей любви ради здоровых отношений. И ваш новый партнер, который сейчас так хорошо и уважительно с вами обращается, заслуживает ту, которая полюбит его всем сердцем.

После нездоровых отношений хочется чувствовать себя в безопасности. Но предыдущий опыт будет провоцировать на неадекватные реакции: например, на истерики из-за того, что он не сразу ответил на ваше сообщение в мессенджере или что он пошел на обед с симпатичной коллегой. Он не может предугадать все ваши реакции и не может знать все нюансы травм. Постарайтесь не впадать в искушение и не требовать, чтобы он жил, оглядываясь на ваши прошлые отношения, позвольте себе расслабиться.

3. Старайтесь не проецировать

Ваш новый избранник не несет ответственности за действия предшественника. Даже у самого эмоционально и психически здорового человека есть недостатки, но не стоит их активно искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Неприятные качества или неудобные привычки проявятся со временем сами, вам решать, насколько они для вас принципиальны. Не нужно параноидально записывать их с первого дня знакомства.

4. Не ожидайте слишком многого

Как бы ни хотелось примерить на нового партнера образ рыцаря в сияющих доспехах, постарайтесь не делать этого. Да, мужчинам нравится помогать женщинам, но мало кто захочет сделать это своей ежедневной обязанностью. Они ищут женщин, с которыми могут быть одной командой, которые готовы работать над отношениями и вместе радоваться жизни. От той, что ждет, пока ее спасут от несчастий и разбитого сердца, такой мужчина сбежит.

5. Разберитесь в себе

Если вы попадали в нездоровые отношения больше одного раза, это может говорить о том, что у вас есть непроработанные внутренние травмы и проблемы, из-за которых вы выбираете подобных партнеров. Если ваш нынешний партнер здоровее всех, а вы сами порхаете от счастья и любви, не торопитесь с обязательствами. Если это действительно то самое, оно заслуживает ответственного подхода. Если вы разберетесь в своих внутренних противоречиях и проблемах до того, как связать жизнь с эмоционально здоровым мужчиной, шанс на счастливое будущее будет выше.

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