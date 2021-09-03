Самые удивительные места в Австрии связанны с живописными альпийскими пейзажами и архитектурными памятниками с далеким культурным прошлым. Государство официально появилось в 1156 г., когда было выделено из состава Баварии в самостоятельное герцогство, однако культура начала зарождаться еще в VI-VIII веках. У австрийцев достаточно много общего с немцами и это выражается в баварских корнях, языке и архитектурных стилях. Романский стиль сменился готическим, потом барокко и позже ренессансом. Старинные замки – одни из богатейших наследий государства, чем сегодня особенно славится Австрия.

Дворец Хофбург

Дворцово-парковый комплекс расположился на территории в 59 Га в самом сердце Вены – столицы Австрии. Архитектурный ансамбль включает 19 дворцов и 18 других строений, где в общей сложности насчитывается 2,6 тыс. комнат и залов. Возведение комплекса началось еще до 1275 г. и на протяжении многих лет собрало все присущие разным эпохам стили. Наибольшим великолепием обладает крыло центрального дворца со стороны площади Михаэльплатц.

Издавна дворцовые помещения служили личной резиденцией монархов, а сегодня официальной резиденцией президента Австрии. При этом не весь дворец является административным корпусом.

Большая его часть открыта для посетителей, где работают музеи.

Для туристов осмотреть все достопримечательности Хофбург просто нереально, но одного дня вполне хватит, чтобы посетить основные 3 зала. Это серебренная палата, музей императрицы Элизабет Сисси и императорские апартаменты.

В первом зале представлена замечательная экспозиция изысканной роскоши императорского серебра. Основной достопримечательностью серебряной комнаты стал самый большой сервис столовых приборов. Для его расположения понадобился 30-метровый стол, а в коллекцию входит фарфор знаменитых мануфактур и венское серебро, принадлежавшее 3 императрицам Габсбургам.

Далее у посетителей появляется возможность проникнуться жизнью загадочной императрицы Элизабет. Музей Сисси был открыт недавно, лишь в 2005 г., а сегодня ее личность вызывает большой интерес. Императрица напрочь отвергала дворцовый этикет, а ее увлечения были скорей мужскими и требовали больших физических нагрузок. Она часто проводила время в одиночестве и писала грустные стихи.

Несмотря на предыдущую роскошь монарших особ, представленную коллекцией серебра и фарфора, императорские апартаменты вызовут некоторое противоречие. Все кабинеты, спальни и гостиные сохранили подлинный дух того времени, а интерьер отличается простотой и скромностью.

Зальцбург

Пожалуй, самые интересные места Австрии, памятники архитектуры, достопримечательности и музеи сосредоточились в крупном австрийском г. Зальцбург. Исторический район города входит во всемирный список наследия ЮНЕСКО.

Список мест старого города, которые стоит посетить просто огромный.

Центральная площадь старого города Резиденцплац.

Старая резиденция архиепископа, где расположен музей средневековой европейской живописи.

Знаменитый фонтан Резиденцбруннен.

Бенедиктинское аббатство Святого Петра, которое было построено в 690 г. и является старейшей постройкой города.

Собор Святого Петра, который был перестроен в силе барокко, но при этом сохранил черты более раннего ренессанса.

Катакомбы в горе Мёнхсберг, служившие пристанищем первым христианским монахам.

Исторический музей в здании бывшей университетской церкви Коллегиенкирхе.

Хоэнзальцбург – одна из крупнейших средневековых крепостей Европы, сохранившихся до наших дней.

Улица Гетрайдегассе – излюбленное место туристов.

Это далеко не полный список интересных мест в Австрии, собранных в одном городе. Особое расположение туристов заслуживает старинная улочка Гетрайдегассе. Здесь расположен родной дом знаменитого композитора Моцарта. При желании посетить Зальцбург, лучше это сделать в августе. Именно в это время в городе проводится ежегодный фестиваль Моцарта, который проходит на главном фестивальном комплексе искусственно углубленном в скалу Мёнхсберг.

Халльштатт

Австрийские Альпы долго прятали Халльштаттское озеро и крошечный поселок в его прибрежной зоне, окруженный скалами. Халльштатт является общиной – автономной единицей местного самоуправления. Площадь поселка всего 60 км², а численность населения не превышает 1 тыс. человек. Это одно из тех мест на планете, где природа сохранилась в первозданном виде. Даже официальных источников об истории городка до 1311 г. не существует.

Туризм в поселке не развит, а больше сохраняются древние традиции общины. Основным занятием жителей является добыча соли. При этом в скалах, плотно окружающих живописный городок, есть несколько природных пещер. Самой интересной стала ледяная пещера, где можно увидеть замерзший водопад.

Альпийская дорога Гроссглокнер

Путешествие по Австрии почти повсеместно открывает красивейшие виды, так как большая часть страны окружена Альпами. Но чтобы по — настоящему оценить красоту заснеженных гор и впечатлиться величием природы во всей ее красе, нужно отправиться в путешествие по альпийской дороге Гроссглокнер.

Высокогорная дорога не носит утилитарного характера, а является туристическим маршрутом, оборудованным всеми необходимыми для комфорта элементами – отелями, смотровыми площадками, автосервисами. Туристический маршрут через Альпы сегодня стал самым популярным и посещаемым местом в Европе. Ежегодно здесь бывают около 900 тыс. туристов.

Горнолыжный туризм

Для государства зимний туризм стал основным источником дохода, а австрийские Альпы – лучшими достопримечательностями страны. Наиболее известными европейскими курортами и лучшими местами в Австрии считаются Мильштат, Бад-Гаштайн, Санкт-Антон-ам-Арльберг, Ишгль и Майрхофен, а местные жители обеспечены работой в гостиничном бизнесе.

Австрийцы более чем серьезно относятся к турбизнесу и поэтому стремятся сделать отдых максимально комфортным. В целом в Австрии насчитывается 70 тыс. туристических предприятий.

Особый интерес у любителей зимнего отдыха вызывает небольшой туристический городок Кицбюел Хорн. Попасть сюда можно по канатной дороге, а его высокогорное расположение открывает незабываемую панораму на горные хребты.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Странные и удивительные факты об Антарктиде https://otari.mirtesen.ru/blog/43292886050/

Можно ли отличить добро от зла без веры в Бога? https://otari.mirtesen.ru/blog/43292598122/

Как Пётр I погубил династию Романовых otari.mirtesen.ru/blog/43083345403/