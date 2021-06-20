Казнь Емельяна Пугачева: почему казака-бунтовщика казнили не по правилам

Вплоть до XIX века в Европе наиболее опасных преступников казнили ужасными способами. Не отставала и Россия — четвертование, колесование и отрубание голов было в ходу у палачей.

Самая жуткая казнь

Четвертование, было не только способом мучительного убийства, но и лишением человека возможности попасть в Царство Небесное. Считалось, что душа такого человека не сможет воскреснуть. Обычный порядок четвертования в России был таким: обреченному на казнь топором отрубали по очереди конечности, а в конце – голову. Так казнили, например, самозванца и бунтовщика XVII века Тимошку Анкудинова и казака Степана Разина в 1671 г.

Помимо самого четвертования, Стеньке Разину перед смертью пришлось пережить и пытки: порку кнутом, прижигания, пытку водой (на голову часами капали ледяной водой). Только после этого Степана казнили на Красной площади. Все было по правилам: сначала палач отнял руки, затем ноги, и наконец голову. Тело бросили на съедение псам, а оставшиеся части водрузили на пики и еще несколько лет демонстрировали в Замоскворечье.

Другие времена

Столетие спустя нравы государей российских сильно изменились: императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Просвещенная и гуманная Екатерина II также не желала восстанавливать жуткие законы прошлого — самых отъявленных преступников ссылали в Сибирь и лишали гражданских прав.

Но с бунтарями так поступать не стоило. За 34 года правления Екатерины на эшафот она отправила всего трех человек. Одним из этих казненных был Емельян Пугачев, развязавший настоящую войну против дворянства и императрицы и на чьих руках была кровь не менее 22 тыс. человек. В 1775 г. Пугачев, выдававший себя за выжившего супруга Екатерины Петра III был пойман и приговорен к казни.

Пугачева решили четвертовать, но нарушили сложившийся прежде порядок проведения этой казни: сначала ему отрубили голову, и только потом – конечности. Как потом говорили, нарушение правил было неслучайным. Екатерина Вторая приказала прекратить мучения повстанца.

Интересно, что во время казни Пугачева в Москве на Болотной площади собралось множество народа, что было делом невиданным и связанным только со всероссийской славой Емельяна. Дело в том, что если в Центральной, Южной и Западной Европе казни были развлекательным ритуалом, всегда привлекавшим улюлюкавшую и одобряющую жестокость толпу, то в России казни народом не одобрялись.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/156376-kazn-emelyana-pugacheva...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :