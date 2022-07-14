Семейные ссоры: советы психолога и способы разрешения конфликтов

Часто ли вам приходилось видеть, как люди ссорятся? Это неприятное явление психологи считают совершенно естественным процессом, который неизбежно время от времени возникает в ходе нашего общения. Ссоры, например, могут возникнуть между детьми и родителями, соседями, коллегами, попутчиками и т.д. Считается, что подобные конфликты имеют для людей большое значение. Они способствуют развитию и дальнейшему становлению межличностных отношений. Ведь нередко в ходе подобного словесного противостояния разрешаются многие спорные моменты, которые мешали этому процессу.
Что касается семейных ссор, причины их могут быть самыми разными, ведь люди, которые живут под одной крышей, способны найти множество поводов для конфликта. Это и немытая посуда, и не вынесенный мусор, и разбросанные по дому вещи. Нередко семейные ссоры разгораются из-за отсутствия помощи в бытовых вопросах и маленькой зарплаты. Явление это довольно неприятное. И это становится очевидным даже при просмотре картин семейных ссор на фото. Со стороны подобные сцены выглядят крайне неприглядно.
Тем не менее причин семейных ссор намного меньше, чем тех поводов, которые провоцируют конфликты с другими людьми. Каковы они и как избежать ситуации, когда близкий человек повышает голос, огрызается, сыпет упреками и оскорблениями по любому поводу, нередко - просто надуманному?Именно невыясненность и неразрешенность истинных причин несут в себе угрозу семейным отношениям.
Психологические аспекты
Семья является малой социальной группой, состоящей из людей, интересы которых сталкиваются практически ежедневно. Так же как и в любой другой общности, при ее создании начинает выстраиваться определенная иерархия. И если власти желают сразу оба супруга, то конфликты возникнут непременно.
Отметим, рассматривая семейную психологию: ссоры возможны в этой социальной группе и в период прохождения определенных кризисов. Например, при рождении детей. От того, насколько гармонично и правильно будет пройдена та или иная стадия, зависит будущее семьи. Как отмечают психологи, разводы, как правило, случаются именно в кризисы. Это периоды, когда эмоции чересчур сильно накаляются, а привязанность людей резко ослабевает.
При создании семьи молодые супруги вступают в этап страсти и воодушевления. Они считают, что их чувства никогда не угаснут. Однако после романтического периода приходится сталкиваться с различными бытовыми вопросами и финансовыми проблемами. Вот здесь-то и происходит разрушение гармонии. Психологи утверждают, что семья требует взаимовыручки и терпения. В том случае, когда этого нет, все ее члены будут считать себя одинокими, несчастными и неудовлетворенными жизнью.
Порой случается так, что несколько поколений живут под одной крышей. Подобная ситуация способствует возникновению определенных проблем. Так, молодежь ведет себя активно, а пожилым нужен покой. Чаще всего при совместном проживании людям не хватает жилого пространства. В этом случае вероятность семейных ссор и супружеских конфликтов также очень высока из-за постоянных неудобств.
Борьба за лидерство
Уклад большинства современных семей в корне отличается от того, каким он был сравнительно недавно, буквально несколько десятилетий тому назад. В те времена мужчину, без всяких сомнений, считали главой семьи и основным ее добытчиком. Женщине же при этом была отведена роль домашней хозяйки. Она же в основном занималась и воспитанием детей. Сегодня женщины наравне с мужчинами поднимаются по карьерной лестнице и зарабатывают деньги. Именно поэтому решение вопроса о том, кто же является главным в доме, становится самым популярным поводом для семейных ссор.
Согласно утверждениям психологов, борьба за лидерство, пусть даже в скрытой форме, имеет место в отношениях абсолютно всех пар. Особенно это проявляется в первые годы после заключения брака, когда супруги только налаживают семейные отношения, проходя период притирки. Каждый из них пытается получить право на выдачу первоочередных указаний. Разумеется, семья при этом вовсе не укрепляется. Напротив, частые семейные ссоры, вызванные извечными противостояниями, с большой вероятностью способны привести к разрыву.
Каким образом можно разрешить подобный конфликт? Психологи советуют помнить, что лидером является вовсе не тот, кто навязывает свою позицию другим и стучит кулаком по столу. Главным в семье должен стать один из ее членов, который сумеет взять на себя ответственность. Этот человек должен решать все возникающие вопросы, быть демократичным, заниматься домом и учитывать пожелания всех близких ему людей. Именно с такой стороны супруги и должны дать объективную оценку друг друга. И только после этого можно будет назначить, но вовсе не главного, а ответственного. Однако и тогда значимость второго супруга не должна быть преуменьшена. Все дела, которые касаются отношений с родственниками и быта, необходимо поделить на сферы влияния.
Ревность
Из-за чего еще могут возникать семейные ссоры? Нередко причиной тому является ревность. Если это чувство у одного из партнеров находится в самой легкой своей степени, то оно, по утверждениям психологов, способствует приданию еще большей яркости отношениям. Но порой ревность бывает патологической. А это уже служит поводом для серьезных семейных ссор. Постоянное проявление недоверия способно разрушить даже самые светлые чувства.
Психологи объясняют, что подобное отношение партнера кроется в неуверенности в самом себе. Он, скорее всего, боится остаться один.
Как не допускать подобных конфликтов? Для этого рекомендуется откровенно поговорить со своей второй половинкой, попытавшись выяснить, чем вызвана такая ревность? Стоит сказать своему партнеру, что любите его таким, какой он есть, подчеркнув при этом, что проявление недоверия не нравится вам. Рекомендуется также выяснить, какие знаки внимания могли бы показать близкому человеку, что он любим и ценен.
Бытовые вопросы
Порой случаются семейные ссоры из-за пустяков. Их причиной может стать незакрытый тюбик с зубной пастой, незастеленная постель и т.д. Вариантов развития для бытовых конфликтов существует огромное множество.
Иногда случается так, что супруги разводятся из-за нежелания одного из них заниматься домом.
Каким образом могут быть разрешены подобные конфликты? Психологи советуют супругам заранее распределить между собой обязанности. И этого очень часто бывает вполне достаточно для достижения в семье гармонии и лада. В тех случаях, когда кто-то из домочадцев не выполняет принятых договоренностей, следует устраивать дежурные дни. Например, сегодня бытовыми вопросами занимается жена, а завтра их решает муж. Если какое-то занятие одному из супругов не нравится, то об этом следует сказать прямо. В таком случае вместо мытья посуды на него будет возложена обязанность, например, глажки белья.
Отношения между родителями и детьми
Из-за чего могут вспыхнуть семейные ссоры и конфликты? Причиной тому может служить проблема взаимоотношений отцов и детей. Тема эта извечная и является хрестоматийной. Порой в семье возникает жесткое противостояние в тот период, когда ребенок вступает в переходный возраст. Это время, когда он начинает остро реагировать буквально на все. Любое проявление заботы со стороны близких людей для него – это попытка ограничения свободы, а невмешательство в его дела воспринимается как равнодушие. В результате возникает шумная семейная ссора с многочисленными упреками и угрозами.
Каким образом можно разрешить подобные конфликты? Психологи советуют родителям, чтобы те дали понять своему бунтующему чаду, что они любят его, и отношения с ним желают построить на доверительном и партнерском уровне. То есть ребенок всегда может подойти к своему отцу или матери и поделиться с ними сокровенным и наболевшим. При этом подросток должен знать, что родители никогда не осудят его и не будут навязывать ему собственную точку зрения.
Отношения матери и дочери
Нередко конфликты встречаются в семьях, где взрослеют девочки. И тогда семейные ссоры матери и дочери становятся чуть ли не ежедневными. В чем причина подобных недопониманий?
Очень часто мамы неосознанно продолжают воспринимать своих взрослых дочерей как маленьких девочек. Они считают, что те ничего не понимают в жизни и очень нуждаются в опеке. Причины этого поведения кроются в страхе матери, что дочь, почувствовавшая самостоятельность, вскоре уйдет. Женщина же при этом останется одна. Совершенно неосознанно мама стремится показать своей дочери, что она еще очень мала и ничего не умеет. Однако уже повзрослевшая девочка стремится к самостоятельности. На этой почве и возникает конфликт.
Помимо этого, у многих людей есть ощущение, что чем младше дети, тем моложе их родители. Повзрослевшая дочь невольно заставляет маму ощущать себя старой. Для того чтобы избежать этого неприятного чувства, многие женщины продолжают считать своих девочек маленькими детьми.
Причиной семейных ссор матери и дочери могут стать их разные взгляды на жизнь. Например, девушка встретила парня, которого полюбила, и чувствует себя при этом счастливой. Однако ее избранник не нравится матери, и она начинает навязывать собственные взгляды.
Как наладить отношения между близкими людьми? Психологи предупреждают о том, что сделать это непросто. И матери, и дочери придется проделать огромную работу. Женщине необходимо понять, что ее ребенок уже вырос, и сам должен нести ответственность за свою жизнь. Дочке же следует осознать, что тот факт, что она стала взрослой и самостоятельной, доказывать с проявлением агрессии вовсе не нужно.
Отношения с родственниками второй половинки
Ссоры в семейных отношениях нередко возникают из-за отсутствия гармонии с родителями мужа или жены. Наладить нормальные отношения бывает очень непросто. Особенно сложно сделать это, постоянно выслушивая нравоучения свекрови или тещи. Мало кто решается высказывать родителям мужа или жены свое недовольство. А вот ссора со своей второй половинкой позволяет снять напряжение, накопившееся в душе.
Каким образом может быть разрешен подобный конфликт? Психологи советуют найти в себе силы и сказать родственникам, неравнодушным к вашей семейной жизни, что вам не нравится подобное вмешательство. Но сделать это понадобится спокойно и не переходить на личности. Следует также объяснить, что вы уже взрослые люди и сами должны решать, как жить дальше. Помимо этого, данную проблему стоит обсудить со своей второй половинкой, но ни в коем случае не использовать партнера в качестве громоотвода. Однако стоит быть очень аккуратным. Ведь подобные разговоры способны стать причиной еще большего конфликта. Многое будет зависеть от того человека, до которого хочется достучаться.
Финансовые вопросы
Нередко причиной семейных ссор становится материальная сторона жизни. В прежние времена она редко выступала поводом для конфликтов, ведь зарабатывал только мужчина, а женщине было предназначено вести домашнее хозяйство. Сегодня многое изменилось. Жены способны заработать больше, чем их мужья. Последние же нередко примеряют к себе роль домохозяина. Подобные перестановки и являются причиной развития конфликтов. Ведь тот, кто зарабатывает больше, нередко начинает обвинять свою вторую половинку в том, что она сорит деньгами, совершая необдуманные покупки. Второй же член семьи убежден, что тратит деньги рационально.
Нередко супруги начинают преуменьшать свой истинный доход. После того как партнеру становится известно о существовании «заначки», он начинает чувствовать себя преданным и обманутым.
Каким образом могут быть разрешены подобные конфликты? Для того чтобы избежать ссор на тему денег, причем при любом доходе, психологи советуют применить определенный прием. Все денежные поступления семьи должны быть разделены на три части. Первая из них будет уходить на текущие расходы (продукты, коммунальные платежи, кредиты). Вторая должна быть использована для накопления семейных сбережений. Третью часть рекомендуется распределить между супругами на приобретение ими любимых мелочей. Это может быть помада жене или билет на футбол для мужа. Размер каждой из этих частей должен зависеть от уровня трат.
Дисгармония в интимной сфере
Семейные ссоры и супружеские отношения тесно связаны между собой. Одной из важнейших составляющей счастливой жизни для обоих партнеров является гармония в сексе. В тех случаях, когда супруги не способны достичь ее, без ссор семья обходиться не сможет.
Нередко конфликты разгораются по причине неоправданных ожиданий или из-за различных темпераментов. Например, один из партнеров горит сексуальным желанием, а его вторая половинка не настроена на отношения. Результатом этого и становится обида. Партнеру кажется, что его отвергли, и он начинает ощущать собственную ненужность.
Каким образом может быть разрешен данный конфликт? Психологи рекомендуют не замалчивать свои обиды. Следует делиться с супругом своими ожиданиями и открыто высказывать свои претензии. Но разговор об этом стоит вести не в спальне, а находясь на нейтральной территории. В противном случае у партнера может возникнуть подозрение, что его обвиняют в несостоятельности.
Алкоголь
Чаще всего семейные ссоры происходят по причине пьянства мужей. И даже если употребление спиртного вполне умеренно, например, бутылка пива в вечерние часы или рюмочка водки по выходным, это непременно приведет к скандалу. Нередко такое распитие алкогольных напитков вызвано напряженной работой мужчины и его желанием расслабиться.
При умеренных дозах потребляемого алкоголя стоит поговорить со своей второй половинкой. Ведь для расслабления делать это вовсе не обязательно. При усугублении проблемы понадобится помощь специалиста.
Выход из конфликтных ситуаций
Рассмотренный выше перечень семейных ссор является далеко не полным. Конфликты могут породить самые разные жизненные ситуации. Основная задача супругов при этом – предотвратить ссору или свести возникающее напряжение к минимуму.
А для этого психологи рекомендуют придерживаться определенных правил:
- Делать замечание супругу наедине. Это позволит выяснить точную причину его поведения и предотвратить недоразумение. Если делать это, например, при детях, то они перестанут уважать родителей и приучатся к вседозволенности.
- Стараться понять позицию своего партнера. Умение выслушать близкого человека определяет семейную культуру общения. Если же супруг нетрезв, то все выяснения отношений лучше оставить на потом.
- Уметь признавать собственные ошибки. Это позволит исключить вероятность выслушивания неприятных выражений и критики.
- Контролировать свои эмоции и сдерживать их. Не оскорблять супругу или супруга и не кричать на него.
Как видно, правила эти совсем не сложные. Но в них заложен закон взаимности и обоюдного отклика.
Каким образом человек будет вести себя по отношению к своим близким, так, скорее всего, они и будут общаться с ним.
А вы знали об этом?
Согласно, словарю Даля, например, само слово «цыган» на Руси означало «обманщик, плут, барышник, перекупщик». Встретившись с враждебным приёмом в той или иной деревне, группа цыган считала нужным предупредить об этом своих соплеменников, чтобы оградить их от неприятностей. Кроме того, возникала необходимость указать отставшим от табора цыганам, в каком направлении искать уехавших. Так появились цыганские «дорожные знаки», называемые «шпэра» (буквально «след») – особая система символов, понятная только для посвящённых. Цыгане оставляли знаки на перекрёстках и на местах прошлых стоянок.
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