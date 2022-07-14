Семейные ссоры: советы психолога и способы разрешения конфликтов

Часто ли вам приходилось видеть, как люди ссорятся? Это неприятное явление психологи считают совершенно естественным процессом, который неизбежно время от времени возникает в ходе нашего общения. Ссоры, например, могут возникнуть между детьми и родителями, соседями, коллегами, попутчиками и т.д. Считается, что подобные конфликты имеют для людей большое значение. Они способствуют развитию и дальнейшему становлению межличностных отношений. Ведь нередко в ходе подобного словесного противостояния разрешаются многие спорные моменты, которые мешали этому процессу.

Что касается семейных ссор, причины их могут быть самыми разными, ведь люди, которые живут под одной крышей, способны найти множество поводов для конфликта. Это и немытая посуда, и не вынесенный мусор, и разбросанные по дому вещи. Нередко семейные ссоры разгораются из-за отсутствия помощи в бытовых вопросах и маленькой зарплаты. Явление это довольно неприятное. И это становится очевидным даже при просмотре картин семейных ссор на фото. Со стороны подобные сцены выглядят крайне неприглядно.

Тем не менее причин семейных ссор намного меньше, чем тех поводов, которые провоцируют конфликты с другими людьми. Каковы они и как избежать ситуации, когда близкий человек повышает голос, огрызается, сыпет упреками и оскорблениями по любому поводу, нередко - просто надуманному?

Психологические аспекты

Именно невыясненность и неразрешенность истинных причин несут в себе угрозу семейным отношениям.

Семья является малой социальной группой, состоящей из людей, интересы которых сталкиваются практически ежедневно. Так же как и в любой другой общности, при ее создании начинает выстраиваться определенная иерархия. И если власти желают сразу оба супруга, то конфликты возникнут непременно.

Отметим, рассматривая семейную психологию: ссоры возможны в этой социальной группе и в период прохождения определенных кризисов. Например, при рождении детей. От того, насколько гармонично и правильно будет пройдена та или иная стадия, зависит будущее семьи. Как отмечают психологи, разводы, как правило, случаются именно в кризисы. Это периоды, когда эмоции чересчур сильно накаляются, а привязанность людей резко ослабевает.

При создании семьи молодые супруги вступают в этап страсти и воодушевления. Они считают, что их чувства никогда не угаснут. Однако после романтического периода приходится сталкиваться с различными бытовыми вопросами и финансовыми проблемами. Вот здесь-то и происходит разрушение гармонии. Психологи утверждают, что семья требует взаимовыручки и терпения. В том случае, когда этого нет, все ее члены будут считать себя одинокими, несчастными и неудовлетворенными жизнью.

Порой случается так, что несколько поколений живут под одной крышей. Подобная ситуация способствует возникновению определенных проблем. Так, молодежь ведет себя активно, а пожилым нужен покой. Чаще всего при совместном проживании людям не хватает жилого пространства. В этом случае вероятность семейных ссор и супружеских конфликтов также очень высока из-за постоянных неудобств.

Борьба за лидерство

Уклад большинства современных семей в корне отличается от того, каким он был сравнительно недавно, буквально несколько десятилетий тому назад. В те времена мужчину, без всяких сомнений, считали главой семьи и основным ее добытчиком. Женщине же при этом была отведена роль домашней хозяйки. Она же в основном занималась и воспитанием детей. Сегодня женщины наравне с мужчинами поднимаются по карьерной лестнице и зарабатывают деньги. Именно поэтому решение вопроса о том, кто же является главным в доме, становится самым популярным поводом для семейных ссор.

Согласно утверждениям психологов, борьба за лидерство, пусть даже в скрытой форме, имеет место в отношениях абсолютно всех пар. Особенно это проявляется в первые годы после заключения брака, когда супруги только налаживают семейные отношения, проходя период притирки. Каждый из них пытается получить право на выдачу первоочередных указаний. Разумеется, семья при этом вовсе не укрепляется. Напротив, частые семейные ссоры, вызванные извечными противостояниями, с большой вероятностью способны привести к разрыву.

Каким образом можно разрешить подобный конфликт? Психологи советуют помнить, что лидером является вовсе не тот, кто навязывает свою позицию другим и стучит кулаком по столу. Главным в семье должен стать один из ее членов, который сумеет взять на себя ответственность. Этот человек должен решать все возникающие вопросы, быть демократичным, заниматься домом и учитывать пожелания всех близких ему людей. Именно с такой стороны супруги и должны дать объективную оценку друг друга. И только после этого можно будет назначить, но вовсе не главного, а ответственного. Однако и тогда значимость второго супруга не должна быть преуменьшена. Все дела, которые касаются отношений с родственниками и быта, необходимо поделить на сферы влияния.

Ревность

Из-за чего еще могут возникать семейные ссоры? Нередко причиной тому является ревность. Если это чувство у одного из партнеров находится в самой легкой своей степени, то оно, по утверждениям психологов, способствует приданию еще большей яркости отношениям. Но порой ревность бывает патологической. А это уже служит поводом для серьезных семейных ссор. Постоянное проявление недоверия способно разрушить даже самые светлые чувства.

Психологи объясняют, что подобное отношение партнера кроется в неуверенности в самом себе. Он, скорее всего, боится остаться один.

Как не допускать подобных конфликтов? Для этого рекомендуется откровенно поговорить со своей второй половинкой, попытавшись выяснить, чем вызвана такая ревность? Стоит сказать своему партнеру, что любите его таким, какой он есть, подчеркнув при этом, что проявление недоверия не нравится вам. Рекомендуется также выяснить, какие знаки внимания могли бы показать близкому человеку, что он любим и ценен.

Бытовые вопросы

Порой случаются семейные ссоры из-за пустяков. Их причиной может стать незакрытый тюбик с зубной пастой, незастеленная постель и т.д. Вариантов развития для бытовых конфликтов существует огромное множество.

Иногда случается так, что супруги разводятся из-за нежелания одного из них заниматься домом.

Каким образом могут быть разрешены подобные конфликты? Психологи советуют супругам заранее распределить между собой обязанности. И этого очень часто бывает вполне достаточно для достижения в семье гармонии и лада. В тех случаях, когда кто-то из домочадцев не выполняет принятых договоренностей, следует устраивать дежурные дни. Например, сегодня бытовыми вопросами занимается жена, а завтра их решает муж. Если какое-то занятие одному из супругов не нравится, то об этом следует сказать прямо. В таком случае вместо мытья посуды на него будет возложена обязанность, например, глажки белья.

Отношения между родителями и детьми

Из-за чего могут вспыхнуть семейные ссоры и конфликты? Причиной тому может служить проблема взаимоотношений отцов и детей. Тема эта извечная и является хрестоматийной. Порой в семье возникает жесткое противостояние в тот период, когда ребенок вступает в переходный возраст. Это время, когда он начинает остро реагировать буквально на все. Любое проявление заботы со стороны близких людей для него – это попытка ограничения свободы, а невмешательство в его дела воспринимается как равнодушие. В результате возникает шумная семейная ссора с многочисленными упреками и угрозами.